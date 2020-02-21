İstanbul'da her gün 100 kişi bu tuzağa düşüyor

1- OLTALAMA: “Phishing” de denilen en yaygın internet dolandırıcılığı yöntemi. Yasal bir kurum gibi davranan dolandırıcılık şebekeleri, internette alışveriş sitelerine ve sosyal medya ağlarına sahte reklamlar üzerinden tuzak linkler verir. Bu linklerden birine tıklayan vatandaş, hesaba şifresini girince şifre şebekenin eline geçer ve şebeke hesapları boşaltır.
KORUNMA: Bilinmeyen linklere tıklamamak.
2- VİRÜSLÜ E-POSTA: Vatandaşların mail adreslerine virüslü posta gönderip şifre çalma yöntemi. Şebekeler bu şifrelerle banka hesaplarını boşaltabiliyor.
KORUNMA: Bilinmeyen adreslerden gelen mailleri ve spam’leri açmamak.
3- ŞİFRE SORGULAMA: Şebekeler e-posta veya telefonla arayarak, güvenlik riski olduğu yalanıyla bilgileri alıp hesapları boşaltıyor,
KORUNMA: Şifreleri kimseyle paylaşmamak.
4- SOSYAL MEDYA HESABI ÇALMA: Dolandırıcılar, sosyal medya hesaplarını ele geçirdikleri vatandaşlardan veya yakınlarından para istiyor.
KORUNMA: Ödeme yapmadan savcılık ve polisle irtibata geçmek, hesabı askıya aldırtmak.
5- İZİNSİZ FATURALANDIRMA: İnternet alışverişlerinde dolandırıcılık şebekeleriyle çalışan sahtekâr şirketlerin hesaptan izinsiz para çekmesi.
KORUNMA: Bilinmeyen şirketlerden alışveriş yapılmaması ve kredi kartlarının başkasına kullandırılmaması.
6- SAHTE ARACI KURULUŞ: Alıcıdan parayı, satıcıdan ürünü alıp ortadan kayboluyorlar.
KORUNMA: Ticari sicil araştırma ve ürünü aldıktan sonra ödeme yapma.
7- BÜYÜK KAZANÇ VAADİ: İnternette verilen ilanla bir malın satışı karşılığında büyük bir komisyon vaat ediliyor.
KORUNMA: Alışverişten önce detaylı araştırma yapmak.
8) BAHİS: Maç sonuçlarını önceden bilme yöntemiyle yapılan dolandırıcılık yöntemi.
KORUNMA: Yasa dışı bahisten uzak durmak.
9) ÇARESİZLİKTEN FAYDALANMA: Borçlarını ödeyemeyenlere internete verilen ilanlarla yardımcı olma yalanı.
KORUNMA: İletişim kurmayın.