İstanbul'da her gün 100 kişi bu tuzağa düşüyor

1- OLTALAMA: “Phishing” de denilen en yaygın internet dolandırıcılığı yöntemi. Yasal bir kurum gibi davranan dolandırıcılık şebekeleri, internette alışveriş sitelerine ve sosyal medya ağlarına sahte reklamlar üzerinden tuzak linkler verir. Bu linklerden birine tıklayan vatandaş, hesaba şifresini girince şifre şebekenin eline geçer ve şebeke hesapları boşaltır.

KORUNMA: Bilinmeyen linklere tıklamamak.