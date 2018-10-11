İstanbul'un en çok flört edilen nikah salonları belli oldu
ntv.com.tr
Online tanışma uygulaması happn’ın verilerine göre, düğünlerde bekarları süzerek gelin adayı arayanlar sadece anneler değil! Happn, uygulama verilerini kullanarak İstanbul'un en çok flört edilen nikah salonlarını sıraladı...
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10- BEYOĞLU BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ
Online tanışma uygulaması happn, düğünlerde çocuklarına eş arayanların sadece anneler olmadığını, bekarların da happn üzerinden birbirlerini beğenerek, kendilerine uygun bir eş arayışına girdiğini ortaya çıkardı.
Bu verilere göre listenin 10. sırasında Beyoğlu Belediyesi Evlendirme Dairesi var.
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29- ÜSKÜDAR BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ
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38- KADIKÖY BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ
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47- ŞİŞLİ BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ
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56- BAĞCILAR BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ
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5- FATİH BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ
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74- BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ
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83-SARIYER BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ
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92-KARTAL BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ
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101-GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ