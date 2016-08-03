İşte 10 adımda iPhone'un pil ömrünü uzatmanın yolu
Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük sorunlarının başında gelen şarj sorununu minimuma indirmek atacağınız birkaç adımla mümkün.
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Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük sorunlarının başında gelen şarj sorununu minimuma indirmek atacağınız birkaç adımla mümkün.
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iPhone'ların şarj ömrünü uzatmanız için kaçınmanız gerekenleri sizler için derledik.
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1- iPhone'u bilgisayar üzerinden şarj etmeyin: Bu yöntem bilgisayarın standby konumda olduğu zaman iPhone'un bataryasına olumsuz etki ediyor.
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2- Yüksek sıcaklardan kaçının: Telefonunuzun aşırı ısınması bataryaya olumsuz etki eden bir başka faktör.
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3- Facebook uygulamasını kullanmayın: Facebook'un mobil uygulamasının iPhone 6s'in şarjını yüzde 15 oranında azalttığı, Android cihazlarda ise bu oranın yüzde 20 olduğu belirtiliyor.
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4- Şarjınız azaldığında iPhone'unuzu düşük güç modunda kullanın.
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5- İnternetin çekmediği bir alanda bağlantı aramaya çalışmayın: Metro gibi internetin çekmediği bölgelerde bağlanacak bir ağ aramak şarjınızı olumsuz etkileyen olayların başında geliyor.
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6- Bildirimleri açmayın: Akıllı telefonunuzda bulunan uygulamaların size bildirim göndermesine izin veriyorsanız bu şarj ömrünü azaltan bir başka durum.
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7- Otomatik parlaklık özelliğini kullanın: Otomatik parlaklık özelliği telefonunuzun ekran parlaklığını o anki koşullara göre ayarlamasını ve yüksek enerji harcanmamasına olanak sağlıyor.
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108- Konum servislerini kapatın: iPhone'un en çok şarj tüketen özelliklerinden biri dahili GPS'dir. Bunu kapalı tutmak size hatırı sayılır bir tasarruf sağlayacak.
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119- Bluetooth'u kapatın: Sadece kullanacağınız zamanlarda Bluetooth'u açmanız telefonunuzun şarjının daha uzun süre kullanılmasını sağlayacaktır.
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1210- Ekran parlaklığını düşürün: Ayarlar bölümünden yapacağınız bu değişiklik sayesinde ekran parlaklığınızı otomatik olarak düşürebilirsiniz.