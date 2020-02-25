İşte 20 yıl içinde hayatımıza girecek 20 şey

ntv.com.tr 25.02.2020 - 10:11
Geçtiğimiz aylarda Google mevcut en hızlı süper bilgisayarların 10 bin yılda yapacağı işlemleri 200 saniyede bitiren ve kuantum üstünlüğüne sahip bilgisayar yaptıklarını duyurmuştu.
Kuantum bilgisayarların hayatımıza girmesi pek çok sektörü derinden etkileyecek. Örneğin bir deney yapmaktansa ilacın kendisini bu cihazlar ile tasarlayabileceğiz ve bunun araştırmalara çok büyük bir etkisi olacak.
2040 yılına geldiğimizde sağlık hizmetlerine yaklaşımımız reaktif olmaktan önleyici olana doğru kaymış olacak.
Sensörler ile anlık olarak vücudumuz gözlemlenecek ve kimi durumlarda bir hastalık daha ortaya çıkmadan saptanıp ona karşı önlem alınacak.
Bitcoin bir dönem 20 bin dolar bandını test etmesiyle adından sıkça söz ettirmişti.
Bitcoin bugün hala istenilen sıçramayı yapamasa da gelecekte ulus devletlerin para birimlerinin zayıflayacağı ve dijital para birimlerinin değerinin artacağı belirtiliyor.
Bitcoin ile hayatımıza giren Blockchain dijitalleşen dünyada sıkça duymaya başladığımız bir terim. Blockchain temel olarak bilginin tek bir yerden kontrol edilmemesi amacıyla yaratıldı.
Bunu Bilgisayarlardan oluşan bir ağa binlerce kez kopyalanarak dağıtılan bir hesap tablosu olarak da düşünebilirsiniz. Bu sayede sistem hataları de dağıtarak riski minimuma indiriyor. Uzmanlar önümüzdeki 20 yıl içinde Blockchain'in hayatımızın her alanına dokunacağı görüşünde.
Günümüzde para transferi büyük çoğunluk ile dijital sistemler üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu transferler yapılırken ülkeler arası sınırlar da geride bıraktığımız 20 yıl neredeyse ortadan kalkmış durumda.
Uzmanlar gelecekte bu sınırların tamamen kalkacağı görüşünde. Bunun ise küresel bir ödeme sistemi ile hayata geçeceği belirtiliyor.