İşte 2018’in en sağlıklı kentleri (Listede Türkiye’den 4 şehir var)
Teknoloji dünyası adına oldukça dolu dolu geçen 2018 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde oldukça geniş bir veri tabanına sahip olan Bumbeo 2018’in en sağlıklı kentlerini açıkladı.
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1
25- Kopenhag, Danimarka
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2
24- Manchester, İngiltere
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323- Guadalajara, Meksika
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422- Mangalore, Hindistan
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521- Viyana, Avusturya
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620- Brüksel, Belçika
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719- Lahey, Hollanda
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818- Bangkok, Tayland
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917- Madrid, İspanya
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1016- Edinburgh, İngiltere
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1115- Minneapolis, ABD
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1214- Canberra, Avustralya
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1313- Hamburg, Almanya
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1412- Tokyo, Japonya
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1511- Brisbane, Avustralya
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1610- Hamilton, Kanada
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179- Valensiya, İspanya
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188- Nijniy Novgorod, Rusya
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197- Münih, Almanya
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206- Leeds, İngiltere
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215- Bursa, Türkiye
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224- Taipei, Tayvan
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233- Seul, Güney Kore
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242- Glasgow, İngiltere
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251- Chiang Mai, Tayland
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2656- İzmir
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2789- Ankara
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2894- İstanbul