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İşte 2018’in en sağlıklı kentleri (Listede Türkiye’den 4 şehir var)

Teknoloji dünyası adına oldukça dolu dolu geçen 2018 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde oldukça geniş bir veri tabanına sahip olan Bumbeo 2018’in en sağlıklı kentlerini açıkladı.

  • 1

    25- Kopenhag, Danimarka

  • 2

    24- Manchester, İngiltere

     

  • 3

    23- Guadalajara, Meksika

  • 4

    22- Mangalore, Hindistan

  • 5

    21- Viyana, Avusturya

  • 6

    20- Brüksel, Belçika

  • 7

    19- Lahey, Hollanda
  • 8

    18- Bangkok, Tayland

  • 9

    17- Madrid, İspanya

  • 10

    16- Edinburgh, İngiltere

  • 11

    15- Minneapolis, ABD

  • 12

    14- Canberra, Avustralya

  • 13

    13- Hamburg, Almanya
  • 14

    12- Tokyo, Japonya

  • 15

    11- Brisbane, Avustralya

  • 16

    10- Hamilton, Kanada

  • 17

    9- Valensiya, İspanya

  • 18

    8- Nijniy Novgorod, Rusya

  • 19

    7- Münih, Almanya

  • 20

    6- Leeds, İngiltere
  • 21

    5- Bursa, Türkiye

  • 22

    4- Taipei, Tayvan

  • 23

    3- Seul, Güney Kore

  • 24

    2- Glasgow, İngiltere

  • 25

    1- Chiang Mai, Tayland
  • 26

    56- İzmir
  • 27

    89- Ankara
  • 28

    94- İstanbul
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