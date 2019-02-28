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İşte 2019 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması’nın kazananları

ntv.com.tr

Teknoloji devi Sony'nin organize ettiği 2019 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları açıklandı. İşte dereceye giren kareler...

  • 1

    Yaratıcılık kategorisi birincisi Martin Stranka (Çekya)
  • 2

    Kültür kategorisi birincisi Pan Jianhua (Çin)
  • 3

    Seyahat kategorisi Yukihito Ono (Japonya)
  • 4

    Doğal yaşam kategorisi Nadia Aly (ABD)
  • 5

    Yarışmada dereceye giren diğer kareler şöyle...
  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

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  • 14

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  • 18

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  • 20

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