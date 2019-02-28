İşte 2019 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması’nın kazananları
ntv.com.tr
Teknoloji devi Sony'nin organize ettiği 2019 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları açıklandı. İşte dereceye giren kareler...
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1Yaratıcılık kategorisi birincisi Martin Stranka (Çekya)
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2Kültür kategorisi birincisi Pan Jianhua (Çin)
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3Seyahat kategorisi Yukihito Ono (Japonya)
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4Doğal yaşam kategorisi Nadia Aly (ABD)
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5Yarışmada dereceye giren diğer kareler şöyle...
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