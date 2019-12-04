İşte 2019'un en iyi oyunları ve uygulamaları (Apple seçti)

ABD merkezli teknoloji devi Apple 2020'ye sayılı günler kala geride bırakmaya hazırlandığımız 2019'a damga vuran oyunlar ve uygulamaları belirledi. Apple'ın New York'ta düzenlediği etkinlik ile yıla damga vuran uygulamalar ve oyunlar ödüllendirildi.

YILIN iPHONE UYGULAMASI

Spectre Camera (Lux Optics): Gücünü artırılmış gerçeklikten alan Spectre sahip olduğu teknolojik özelliklerden yararlanarak iPhone kullanıcılarının telefonları ile uzun pozlama özelliğini kullanmalarına imkan tanıyor. Uygulamanın Türkiye fiyatı 19.99 TL.

YILIN iPAD UYGULAMASI

Flow by Moleskine (Moleskine): Grafit kalemler, kesik uçlu keçeli kalemler ve daha birçok seçeneğe ev sahipliği yapan uygulama iPad  kullanıcılarının dijital çizimler yapmalarını sağlıyor. Uygulama App Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

YILIN MAC UYGULAMASI

Affinity Publisher (Serif Labs): Uygulama profesyonel düzeyde tasarım bilgisi olmayan kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak cinsten. Tasarım odaklı Affinity Publisher’ın fiyatı ise 239.99 TL.

YILIN APPLE TV UYGULAMASI

The Explorers (The Explorers Network): Bu uygulama, aynı amaç uğrunda çalışan kaşifler, bilim insanları ve sanatçılardan oluşan topluluğa destek olmak için tasarlandı. Uygulamanın hedefi fotoğraf ve videolarla doğanın kapsamlı bir “görsel envanterini” oluşturmak.

YILIN iPHONE OYUNU

Sky: Children of the Light (thatgamecompany): Bu oyunda kullanıcılar gök cisimlerinin yollarını bularak tekrar gökyüzüne ulaşmalarına yardımcı oluyor. Uygulama App Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

YILIN iPAD OYUNU

Hyper Light Drifter (Abylight S.L.): Klasik 16 bit macera oyunlarına yeni bir yorum getiren  Hyper Light Drifter, bir keşif ve hayatta kalma mücadelesine ev sahipliği yapıyor. Oyunun Türkiye fiyatı ise 34.99 TL.

YILIN MAC OYUNU

GRIS (Devolver / Nomada Studio): Bir dijital sanat çalışması olan bu bulmaca/platform oyunun ana teması karakterimiz GRIS'in yaşadığı travmayı aşabilmek için iç dünyasında çıktığı yolculuk.

YILIN APPLE TV OYUNU

Wonder Boy: The Dragon Trap (DotEmu):  Lizardcube ve dizinin yaratıcısı Ryuichi  Nishizawa t arafından geliştirilen, yarı kertenkele olan yalnız bir kahramanın hayat boyu sürecek bir maceraya atıldığı 80’lerin sevilen oyunu Wonder  Boy, el çizimi animasyonlar ve yeniden tasarlanan orijinal müziklerle yepyeni bir görünüm kazanıyor.

YILIN APPLE ARCADE OYUNU

Sayonara Wild Hearts: Simogo’nun geliştirdiği, Annapurna Interactive tarafından yayınlanan  Sayonara Wild Heart adrenalin ve heyecan seviyesini artıran bir oyun. Saatte 200 mil hızla ilerleyerek motosikletlerle yarışmaya, kılıcınızı konuşturmaya ve kalp kırmaya hazır olun.

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