İşte 2019'un en iyi oyunları ve uygulamaları (Apple seçti)

YILIN APPLE TV UYGULAMASI

The Explorers (The Explorers Network): Bu uygulama, aynı amaç uğrunda çalışan kaşifler, bilim insanları ve sanatçılardan oluşan topluluğa destek olmak için tasarlandı. Uygulamanın hedefi fotoğraf ve videolarla doğanın kapsamlı bir “görsel envanterini” oluşturmak.