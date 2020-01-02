İşte 2020'de WhatsApp'a gelecek özellikler

Facebook’un satın almak için sayısız girişimde bulunduğu Snapchat ile hayatımıza giren silinen mesajlar bir süre sonra Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp’ta da karşımıza çıkacak.
Söz konusu özellik ile kullanıcılar mesajlarının ne zaman silineceğini belirleyerek gönderecek ve mesaj için belirlenen süre dolduğunda otomatik olarak herkes için yok olacak.
Hala geliştirme aşamasında olan özellik ile mesajlara 10 saniye, 1 dakika, 1 saat ya da 1 günlük süre tanıyabilme hakkını getirecek.
2020 yılında WhatsApp’a gelecek bir diğer özellik karanlık mod. Android 10 ve iOS 13 ile hayatımıza giren karanlık mod pek çok uygulamaya entegre edilmiş durumda.
Bu özelliğin 2020 yılı için de WhatsApp’a da geleceği belirtiliyor. WhatsApp’ın karanlık moduna ait görseller geçtiğimiz yıl internete sızmıştı.
Söz konusu özellik özellikle AMOLED ekrana ev sahipliği yapan cihazlarda hatırı sayılır oranda pil tasarrufu yapılmasına imkan tanıyacak.
WhatsApp’a entegre edilecek bir diğer özellik ise fotoğraf araması. Bu özellik sayesinde WhatsApp üzerinden gönderilen fotoğraflar, Google üzerinden aranabilecek.