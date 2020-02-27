İşte 21'inci yüzyılı şekillendirecek trendler

ntv.com.tr 27.02.2020 - 10:28
Yapay zeka son dönemlerde hızla gelişiyor, haliyle adını en çok duyduğumuz konulardan biri.
Yapay zeka, bioteknoloji ve makine öğrenme alanında yaşanacak gelişmeleri mercek altına alan habere göre, bu durumun insan sağlığı üzerine ciddi bir etkisi olacak.
Makine öğrenimine sahip yapay zeka tarafından pek çok hastalığı çözüm bulunacağını belirtiliyor. Bu iddiayı destekleyen bir örnek geçtiğimiz günlerde gelmişti.
Bilim insanları yapay zeka sayesinde en tehlikeli bakterileri öldüren antibiyotik keşfetmişti.
Geliştirilen teknoloji ile hayatımıza girecek sensörler ile anlık olarak vücudumuz gözlemlenecek ve kimi durumlarda bir hastalık daha ortaya çıkmadan saptanıp ona karşı önlem alınacak.
Gelişen teknolojinin pek çok sektörde işsizliğe neden olacağı sıklıkla dile getiriliyor. Bunun en önemli nedeni otomasyon ve robot kullanımının artmasının insanların yaptığı işlerin yerini alacağı iddiası.
Ancak tarihe baktığımız zaman bu tip değişikliklerin pek çok mesleği ortadan kaldırmak ile beraber yeni meslek gruplarının doğmasına da ön ayak olduğunu görüyoruz.
Yapay zeka ve otomasyon devriminin de pek çok iş kolunda işsizliğe neden olmak ile birlikte yeni iş kolları yaratacağı düşünülüyor.
Soğuk Savaş sonrası oluşan tek kutuplu dünya hızlı adımlar ile sona yaklaşıyor. Doğunun yükselen gücü Çin, ekonomik ve siyasi etkisini her geçen gün artırıyor.
Önümüzdeki 25 yıl içinde Çin'in başı çektiği büyüyen ekonomilerin ABD'nin tekelini kıracağı belirtiliyor.
Gelecek ile ilgili tahminlerde bulunduğumuz zaman belki de kesin olarak söyleyebileceğimiz tek bir şey var o da iklim değişikliğinin artarak etkilerini göstereceği.