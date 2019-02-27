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İşte 5G ile gelecek telefonların tam listesi

ntv.com.tr

2010'da tanıtılan 4G'nin yerini almak için geri sayıma geçen 5G için geri sayım sürüyor. Peki 5G’ye sahip olan ilk akıllı telefonlar hangileri? İşte 5G ile gelecek telefonların tam listesi...

  • 1

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    Royole FlexPai 

  • 2

    5G ile gelecek telefonlar, 5g telefonlar, 5g ne zaman gelecek

    Huawei Mate X 

  • 3

    5G ile gelecek telefonlar, 5g telefonlar, 5g ne zaman gelecek

    Samsung Galaxy S10 5G 

  • 4

    5G ile gelecek telefonlar, 5g telefonlar, 5g ne zaman gelecek

    OnePlus 5G 

  • 5

    5G ile gelecek telefonlar, 5g telefonlar, 5g ne zaman gelecek

    LG V50 ThinQ 

  • 6

    5G ile gelecek telefonlar, 5g telefonlar, 5g ne zaman gelecek

    iPhone 12 

  • 7

    5G ile gelecek telefonlar, 5g telefonlar, 5g ne zaman gelecek

    Xiaomi Mi Mix 3 5G 

  • 8

    5G ile gelecek telefonlar, 5g telefonlar, 5g ne zaman gelecek

    ZTE Axon 10 Pro 5G 

  • 9

    5G ile gelecek telefonlar, 5g telefonlar, 5g ne zaman gelecek

    Oppo 5G 

  • 10

    5G ile gelecek telefonlar, 5g telefonlar, 5g ne zaman gelecek
    Honor 5G
  • 11

    5G İLE NELER DEĞİŞECEK?

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    Telefonlarımız, saatlerimiz, evlerimiz ve otomobillerimiz, kopmayan, hızlı bir bağlantıya ihtiyaç duyuyor. Tüm bu cihazların ihtiyaç duyduğu bant genişliğini sunmak içinse yepyeni bir kablosuz ağ doğuyor: 5G
  • 12

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    Kablosuz ağların geleceği 5G'den geçiyor. Peki 5G nedir ve hayatımızı nasıl kolaylaştıracak?
  • 13

    5G ile gelecek telefonlar, 5g telefonlar, 5g ne zaman gelecek
    5G ile Ultra HD çözünürlüğündeki videoları indirmek ve karşıya yüklemek, daha hızlı olacak. İnternete bağlı binlerce cihaz hayali de 5G ile birlikte gerçek olabilecek.


  • 14

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    Kısa cevap: Evet. 4G LTE bugün saniyede 1 gigabit veri aktarabiliyor; yani kısa bir HD filmi indirmeniz, kusursuz koşullarda yaklaşık bir saat sürüyor.


  • 15

    5G ile gelecek telefonlar, 5g telefonlar, 5g ne zaman gelecek
    Sorun ise 4G'nin maksimum hızına çoğu zaman ulaşamıyor olmanız.


  • 16

    5G ile gelecek telefonlar, 5g telefonlar, 5g ne zaman gelecek
    5G, indirme hızlarını saniyede 10 gigabite çıkaracak. Elbette 5G'nin hızı da binalar, duvarlar, diğer sinyaller gibi faktörlerden olumsuz etkilenecek ve muhtemelen bu teorik hıza pek yaklaşmayacak. Ancak buna rağmen 4G'den çok daha hızlı olacak.


  • 17

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    Önde gelen iletişim firmalarından oluşan dev konsorsiyumlar, 5G için dünya çapında standartlar oluşturmak üzere çalışıyorlar.


  • 18

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    Bu standartların çoğu henüz kesinleşmemiş de olsa, uzmanlar 5G'nin geriye yönelik uyumluluk (4G ve 3G ile) sunacağını düşünüyorlar.


  • 19

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    5G, 4G'ye kıyasla daha yüksek radyo frekanslarını kullanıyor. 4G, 20 MHz'e kadarki bantları kapsarken 5G, 6GHz'e kadar olan frekans bandını kullanabiliyor.


  • 20

    5G ile gelecek telefonlar, 5g telefonlar, 5g ne zaman gelecek
    Bu yüksek frekansların kullanılmasının sebebi, çoğunlukla şu an boş olmaları ve verileri daha hızlı taşıyabilmeleri.


  • 21

    5G ile gelecek telefonlar, 5g telefonlar, 5g ne zaman gelecek
    Sorun ise yüksek frekanslı sinyallerin düşük frekanslar kadar uzağa ulaşmamaları.


  • 22

    5G ile gelecek telefonlar, 5g telefonlar, 5g ne zaman gelecek
    Bu nedenle 5G'nin sunulduğu yerlerde çoklu giriş ve çıkış antenlerinin (MIMO'lar) kullanılması bekleniyor.


  • 23

    5G NEDİR?

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    5G'nin içindeki "G" harfi, "generation" yani nesil anlamını taşıyor. 5G, 4G LTE'yi kaldığı yerden devam ettirecek ve telefon görüşmeleri, SMS, web'de gezinti gibi bildiğimiz işlevlerin yanına yüksek bir veri aktarım hızı ekleyecek.

  • 24

    5G NE KADAR GÜVENİLİR?

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    Telekomünikasyon sektörü, depoladığı milyonlarca dolarlık veri kapasitesiyle kişisel konuşmalar veya gizli verilere erişim sağlamak isteyen hackerler için harika bir av olarak görülüyor. Önceki ağlara göre sadece daha hızlı değil, daha güvenli de olduğu vaadinde bulunan 5G için karşı yapılan güncel bir araştırma ise yeterince güvenli olmadığını ortaya koyuyor.


  • 25

    5G ile gelecek telefonlar, 5g telefonlar, 5g ne zaman gelecek
    5G’nin özelliklerini kapsamlı bir güvenlik analizinden geçiren ETH Zurich, Lorraine Üniversitesi ve Dundee Üniversitesi’nden araştırmacılar, şu anki hali ile bu hizmette pek çok güvenlik boşluğunun bulunduğunu ve bu durumun sayısız siber saldırıya yol açabileceğini belirtiyor.


  • 26

    5G ile gelecek telefonlar, 5g telefonlar, 5g ne zaman gelecek
    Araştırmada elde edilen temel bulguları değerlendiren Evmez, her ne kadar bu teknolojide 3G ve 4G’ye kıyasla bazı veri koruma özellikleri gelişmiş olsa da kritik güvenlik açıklarının bulunduğunu ve hackerlerin de bu açıklardan kolayca faydalanabileceğini belirtiyor. Gizlilik kısmında ve kimlik doğrulama kapasitesinde geliştirmelerin yapılması gerektiğini belirten Evmez, aksi takdirde hedefli saldırılara karşı kullanıcıların güvende olamayacağını vurguluyor.
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