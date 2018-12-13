İşte AKN'siz internet fiyatları (AKK ne zaman kalkacak?)
ntv.com.tr
Adil Kullanım Kotası’nın (AKK/AKN) kaldırılacağı 1 Ocak 2019 tarihi yaklaşırken servis sağlayıcılar da fiyatlarını açıklamaya başladı. Kaldırılan kotalar nedeniyle artan fiyatlar tüketicinin tepkisini çekti.
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1Belli bir kotayı aşan kullanıcıların internet hızını düşüren Adil Kullanım Kotası (AKK/AKN) dönemi 1 Ocak’ta sona eriyor. Servis sağlayıcılar da yeni dönem fiyatlarını tek tek açıklamaya başlarken fiyatlardaki artışlar tüketicilerin tepkisine neden oldu.
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TAHHÜTLÜ ABONELER ESKİ FİYAT İLE HİZMET ALACAK1 Ocak tarihinden önce taahhüt vererek aboneliğini devam ettiren kullanıcılar, fiyatlarında hiçbir değişiklik olmadan kullandıkları internet paketini Adil Kullanım Kotası olmadan kullanmaya devam edecek.
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Yeni dönem fiyatlarını açıklayan ilk şirketlerden biri Türk Telekom oldu. Türk Telekom’un yeni tarifelerinde fiyat artışları dikkat çekerken, daha sonra sitesindeki paket seçeneklerini kaldırdı ve ilgili sayfada tek bir açıklama yer aldı:
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4“Türkiye’nin interneti Türk Telekom olarak, 1 Ocak’tan itibaren yepyeni bir dönem başlatıyoruz. Mevcut müşterilerimiz 1 Ocak’tan itibaren mevcut paketlerinin hızında ve ek hiçbir ücret ödemeden limitsiz internetten faydalanabilecek.”
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5İşte Türk Telekom'un AKK'siz tarifelerinin fiyatları...
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6Hız: 24 Mbps
Fiyat: 129.90 TL/ay (13- 24 ay taahhütli fiyat)
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7Hız: 35 Mbps
Fiyat: 159.90 TL/ay (13- 24 ay taahhütli fiyat)
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Hız: 50 Mbps
Fiyat: 259.90 TL/ay (13- 24 ay taahhütli fiyat)
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9Hız: 100 Mbps
Fiyat: 346.90 TL/ay (13- 24 ay taahhütli fiyat)
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AKK NE ZAMAN KALKACAK?Adil Kullanım Kotası (AKK) Yeni yıl ile birlikte kaldırılacak Başka bir deyişle 1 Ocak'tan itibaren kota uygulamasına son verilecek.
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ADİL KULLANIM KOTASI NEDİR?
Adil Kullanım Kotası internet kullanıcılarının şebeke kullanımı sırasında yoğun veri trafiği uygulayarak neden olabileceği teknik problemleri, hasarları ve ağdaki verimliliğin düşmesini önlemek amacıyla planlanmış bir uygulamadır.
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12Diğer şirketlerden henzü yeni fiyatlar ile ilgili bir açıklama yapılmadı.