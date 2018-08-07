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İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak akıllı telefonlar

ntv.com.tr

Google yeni Android sürümü Android 9 Pie'ı yayınladı. Peki Android 9 Pie hangi telefonlara gelecek? İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonların tam listesi

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    Google bir süredir merakla beklenen güncellemeyi yayınladı. 

    Android 9 Pie güncellemesi artık belirli cihazlar için indirilebilir durumda. 

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    Peki Android 9 Pie hangi telefonlara gelecek?

    İşte Android 9 Pie güncellemesi alması kesinleşen telefonların tam listesi...

  • 3

    Galaxy S9

    Galaxy S9 Plus

  • 4

    Galaxy Note 9

    Galaxy S8

  • 5

    Galaxy S8 Plus

    Galaxy S8 Active

    Galaxy Note 8

  • 6

    LG G7 ThinQ

    LG V30

  • 7

    LG V20

    LG G6

  • 8

    Huawei P10

    Huawei Mate 10

  • 9

    Honor 9

    Honor View 10

  • 10

    Huawei Mate 9

    Huawei P20

  • 11

    Huawei P20 Pro

    Huawei P20 Lite

  • 12

    Moto Z3

    Moto Z3 Play

  • 13

    Moto Z2 Force

    Moto Z2 Play

  • 14

    Moto X4

    Moto G6 Plus

  • 15

    Moto G6

    Moto G6 Play

  • 16

    General Mobile GM 8
  • 17

    HTC U12+

    HTC U11

  • 18

    HTC U11+

    HTC U11 Life (Android One versiyonu)

  • 19

    Xperia XZ2

    Xperia XZ2 Premium

  • 20

    Sony Xperia XZ2 Compact

    Xperia XZ Premium

  • 21

    Xperia XZ1

    Xperia XZ1 Compact

  • 22

    Google Pixel XL 

  • 23

    Google Pixel 

  • 24

    Google Pixel 2 

  • 25

    Google Pixel 2 XL
  • 26

    Diğer markalara ait Android akıllı telefonlar için güncellemeyi yüklemek içinse bir süre daha sabretmek gerekiyor.
  • 27

    Peki Android 9 Pie ile gelen yenilikler neler? İşte güncellemenin dikkat çeken yenilikleri...
  • 28

    Yeni özellikler arasında ekran çıkıntıları için dahili destek, yenilenen Hızlı Ayarlar paneli bulunuyor.
  • 29

    Yeni bildirim özellikleri, bildirimlerdeki mesajlara yanıtlama ve akıllı yanıtlar da dikkat çekiyor.
  • 30

    Parmak izi doğrulama için güçlendirilmiş kullanıcı ara yüzü ise öne çıkan bir başka yeni özellik
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