İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak akıllı telefonların tam listesi
ntv.com.tr
Google yeni Android sürümü Android 9 Pie'ı yayınladı. Peki Android 9 Pie hangi telefonlara gelecek? İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonların tam listesi
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Google bir süredir merakla beklenen güncellemeyi yayınladı.
Android 9 Pie güncellemesi artık belirli cihazlar için indirilebilir durumda.
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Peki Android 9 Pie hangi telefonlara gelecek?
İşte Android 9 Pie güncellemesi alması kesinleşen telefonların tam listesi...
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3
Galaxy S9
Galaxy S9 Plus
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4
Galaxy Note 9
Galaxy S8
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5
Galaxy S8 Plus
Galaxy S8 Active
Galaxy Note 8
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6
LG G7 ThinQ
LG V30
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7
LG V20
LG G6
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8
Huawei P10
Huawei Mate 10
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9
Honor 9
Honor View 10
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10
Huawei Mate 9
Huawei P20
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11
Huawei P20 Pro
Huawei P20 Lite
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12
Moto Z3
Moto Z3 Play
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13
Moto Z2 Force
Moto Z2 Play
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14
Moto X4
Moto G6 Plus
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15
Moto G6
Moto G6 Play
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16General Mobile GM 8
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17
HTC U12+
HTC U11
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18
HTC U11+
HTC U11 Life (Android One versiyonu)
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19
Xperia XZ2
Xperia XZ2 Premium
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20
Sony Xperia XZ2 Compact
Xperia XZ Premium
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21
Xperia XZ1
Xperia XZ1 Compact
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22
Google Pixel XL
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23
Google Pixel
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24
Google Pixel 2
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25Google Pixel 2 XL
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26Diğer markalara ait Android akıllı telefonlar için güncellemeyi yüklemek içinse bir süre daha sabretmek gerekiyor.
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27Peki Android 9 Pie ile gelen yenilikler neler? İşte güncellemenin dikkat çeken yenilikleri...
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28Yeni özellikler arasında ekran çıkıntıları için dahili destek, yenilenen Hızlı Ayarlar paneli bulunuyor.
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29Yeni bildirim özellikleri, bildirimlerdeki mesajlara yanıtlama ve akıllı yanıtlar da dikkat çekiyor.
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30Parmak izi doğrulama için güçlendirilmiş kullanıcı ara yüzü ise öne çıkan bir başka yeni özellik