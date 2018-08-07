İşte Android Pie güncellemesi alacak modellerin tam listesi
ntv.com.tr
Android telefonlar için geliştirilen yeni mobil işletim sistemi Android Pie’ın dağıtımına başlandı. Peki Android Pie hangi modellere gelecek? İşte Android pie güncellemesi alacak modellerin tam listesi
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Google bir süredir merakla beklenen güncellemeyi yayınladı. Android 9 Pie güncellemesi yeni cihazlara gelmeye başladı.
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2017’de Türkiye’de piyasaya sürülen Nokia 3 ile birlikte Android 9 Pie'da çalışan Nokia akıllı telefonların sayısı 19'a yükseldi.
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Peki Android 9 Pie hangi telefonlara gelecek?
İşte Android 9 Pie güncellemesi alması kesinleşen telefonların tam listesi...
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LG G7 ThinQ
LG V30
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5
LG V20
LG G6
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6
Moto Z3
Moto Z3 Play
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7
Moto Z2 Force
Moto Z2 Play
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8
Moto X4
Moto G6 Plus
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9
Moto G6
Moto G6 Play
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10General Mobile GM 8
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11
HTC U12+
HTC U11
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12
HTC U11+
HTC U11 Life (Android One versiyonu)
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Xperia XZ2
Xperia XZ2 Premium
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14
Sony Xperia XZ2 Compact
Xperia XZ Premium
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15
Xperia XZ1
Xperia XZ1 Compact
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16
Google Pixel XL
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17
Google Pixel
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18
Google Pixel 2
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19Google Pixel 2 XL
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20Galaxy A6
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21Galaxy A7 (2018)
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22Galaxy A9 (2018)
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23Galaxy J2 Core
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24Galaxy J4
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25Galaxy J4+
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26Galaxy J6
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27Galaxy J6+
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28Peki Android 9 Pie ile gelen yenilikler neler? İşte güncellemenin dikkat çeken yenilikleri...
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29Yeni özellikler arasında ekran çıkıntıları için dahili destek, yenilenen Hızlı Ayarlar paneli bulunuyor.
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30Yeni bildirim özellikleri, bildirimlerdeki mesajlara yanıtlama ve akıllı yanıtlar da dikkat çekiyor.
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31Parmak izi doğrulama için güçlendirilmiş kullanıcı ara yüzü ise öne çıkan bir başka yeni özellik
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33Asus ROG Phone - Model Numarası: ZS600 KL
ZenFone 4 Max - Model Numarası: ZC554KL
ZenFone 4 Max - Model Numarası: ZC520KL
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34ZenFone 4 Selfie - Model Numarası: ZD553KL
ZenFone Selife Live - Model Numarası: ZB553KL
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35ZenFone 4 Max - Model Numarası: ZB520KL
ZenFone Max Plus (M1) - Model Numarası: ZB570TL
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36ZenFone 5 Lite - Model Numarası: ZC600KL
ZenFone Live (L1) - Model Numarası: ZA550KZ / ZA551KL
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37ZenFone Max Pro (M1) - Model Numarası: ZB602KL / ZB601KL
ZenFone Max (M1) - Model Numarası: ZB555KL / ZB556KL
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38ZenFone Max Pro (M2) - Model Numarası: ZB631KL / ZB630KL
ZenFone Max (M2) - Model Numarası: ZB633KL / ZB632KL
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Samsung Galaxy A8 için Android Pie yayınlandı! Samsung, yeni güncellemelerinin dağıtımına başlamış durumda.
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Güney Kore merkezli Samsung'un şubat ayında tanıttığı Galaxy M30 için Android Pie güncellemesi çıktı!