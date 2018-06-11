İşte bu yılın en çok satan telefonları
2018 yılında teknoloji devlerinin en çok satan akıllı telefon modelleri belli oldu. İşte yarısını geride bıraktığımız 2018'de en çok satan modeller ve kullanıcılarına sundukları özellikler...
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1
Samsung Galaxy J7: 5.2 milyon sattı
5.5. inç ekran
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2
Samsung Galaxy J7: 5.2 milyon sattı
16 GB hafıza
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3
Samsung Galaxy J7: 5.2 milyon sattı
3 bin mAh batarya
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4
Samsung Galaxy J7: 5.2 milyon sattı
13 MP kamera
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5
Samsung Galaxy J7: 5.2 milyon sattı1.5 GB RAM
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6
iPhone 6: 5.6 milyon sattı
4.7 inç ekran
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7
iPhone 6: 5.6 milyon sattı
16 GB'dan başlayan depolama seçenekleri
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8
iPhone 6: 5.6 milyon sattı
1800 mAh batarya
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9
iPhone 6: 5.6 milyon sattı
12 MP kamera
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10
iPhone 6: 5.6 milyon sattı1 GB RAM
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11
iPhone 7: 5.8 milyon sattı
4.7 inç ekran
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12
iPhone 7: 5.8 milyon sattı
32 GB'dan başlayan depolama seçenekleri
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13
iPhone 7: 5.8 milyon sattı
1960 mAh batarya
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14
iPhone 7: 5.8 milyon sattı
12 MP kamera
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15
iPhone 7: 5.8 milyon sattı2 GB RAM
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16
Samsung Galaxy S9: 7.2 milyon sattı
5.8 inç ekran
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17
Samsung Galaxy S9: 7.2 milyon sattı
64 GB depolama
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18
Samsung Galaxy S9: 7.2 milyon sattı
3 bin mAh batarya
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19
Samsung Galaxy S9: 7.2 milyon sattı
12 MP kamera
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20
Samsung Galaxy S9: 7.2 milyon sattı4 GB RAM
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21
Samsung Galaxy On5 (2016): 7.2 milyon sattı
5 inç ekran
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22
Samsung Galaxy On5 (2016): 7.2 milyon sattı
16 GB depolama
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23
Samsung Galaxy On5 (2016): 7.2 milyon sattı
2 bin 600 mAh batarya
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24
Samsung Galaxy On5 (2016): 7.2 milyon sattı
13 MP kamera
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25
Samsung Galaxy On5 (2016): 7.2 milyon sattı2 GB RAM
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26
Samsung Galaxy S9 Plus: 7.4 milyon sattı
6.2 inç ekran
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27
Samsung Galaxy S9 Plus: 7.4 milyon sattı
64 GB depolama
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28
Samsung Galaxy S9 Plus: 7.4 milyon sattı
3 bin 500 mAh batarya
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29
Samsung Galaxy S9 Plus: 7.4 milyon sattı
12 MP kamera
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30
Samsung Galaxy S9 Plus: 7.4 milyon sattı6 GB RAM
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31
iPhone 8 Plus: 8 milyon sattı
5.5 inç ekran
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32
iPhone 8 Plus: 8 milyon sattı
64 GB'dan başlayan depolama alanı seçeneği
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33
iPhone 8 Plus: 8 milyon sattı
2675 mAh batarya
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34
iPhone 8 Plus: 8 milyon sattı
12 MP kamera
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35
iPhone 8 Plus: 8 milyon sattı3 GB RAM
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36
Samsung Galaxy Grand Prime Plus: 8.3 milyon sattı
5 inç ekran
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37
Samsung Galaxy Grand Prime Plus: 8.3 milyon sattı
8 GB depolama alanı
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38
Samsung Galaxy Grand Prime Plus: 8.3 milyon sattı
2 bin 600 mAh batarya
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39
Samsung Galaxy Grand Prime Plus: 8.3 milyon sattı
8 MP kamera
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40
Samsung Galaxy Grand Prime Plus: 8.3 milyon sattı1.5 GB RAM
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41
iPhone 8: 8.5 milyon sattı
4.7 inç ekran
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42
iPhone 8: 8.5 milyon sattı
64 GB'dan başlayan depolama seçeneği
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43
iPhone 8: 8.5 milyon sattı
1821 mAh batarya
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44
iPhone 8: 8.5 milyon sattı
12 MP kamera
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45
iPhone 8: 8.5 milyon sattı2 GB RAM
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46
iPhone X: 12.7 milyon sattı
5.8 inç ekran
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47
iPhone X: 12.7 milyon sattı
64 GB'dan başlayan depolama seçeneği
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48
iPhone X: 12.7 milyon sattı
2716 mAh batarya
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49
iPhone X: 12.7 milyon sattı
12 MP kamera
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50
iPhone X: 12.7 milyon sattı3 GB RAM