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İşte bu yılın en çok satan telefonları

2018 yılında teknoloji devlerinin en çok satan akıllı telefon modelleri belli oldu. İşte yarısını geride bıraktığımız 2018'de en çok satan modeller ve kullanıcılarına sundukları özellikler...

  • 1

    Samsung Galaxy J7: 5.2 milyon sattı

    Samsung Galaxy J7: 5.2 milyon sattı

    5.5. inç ekran 

  • 2

    Samsung Galaxy J7: 5.2 milyon sattı

    Samsung Galaxy J7: 5.2 milyon sattı

    16 GB hafıza 

  • 3

    Samsung Galaxy J7: 5.2 milyon sattı

    Samsung Galaxy J7: 5.2 milyon sattı

    3 bin mAh batarya 

  • 4

    Samsung Galaxy J7: 5.2 milyon sattı

    Samsung Galaxy J7: 5.2 milyon sattı

    13 MP kamera 

  • 5

    Samsung Galaxy J7: 5.2 milyon sattı

    Samsung Galaxy J7: 5.2 milyon sattı
    1.5 GB RAM
  • 6

    iPhone 6: 5.6 milyon sattı

    iPhone 6: 5.6 milyon sattı

    4.7 inç ekran 

  • 7

    iPhone 6: 5.6 milyon sattı

    iPhone 6: 5.6 milyon sattı

    16 GB'dan başlayan depolama seçenekleri 

  • 8

    iPhone 6: 5.6 milyon sattı

    iPhone 6: 5.6 milyon sattı

    1800 mAh batarya 

  • 9

    iPhone 6: 5.6 milyon sattı

    iPhone 6: 5.6 milyon sattı

    12 MP kamera 

  • 10

    iPhone 6: 5.6 milyon sattı

    iPhone 6: 5.6 milyon sattı
    1 GB RAM
  • 11

    iPhone 7: 5.8 milyon sattı

    iPhone 7: 5.8 milyon sattı

    4.7 inç ekran 

  • 12

    iPhone 7: 5.8 milyon sattı

    iPhone 7: 5.8 milyon sattı

    32 GB'dan başlayan depolama seçenekleri 

  • 13

    iPhone 7: 5.8 milyon sattı

    iPhone 7: 5.8 milyon sattı

    1960 mAh batarya 

  • 14

    iPhone 7: 5.8 milyon sattı

    iPhone 7: 5.8 milyon sattı

    12 MP kamera 

  • 15

    iPhone 7: 5.8 milyon sattı

    iPhone 7: 5.8 milyon sattı
    2 GB RAM
  • 16

    Samsung Galaxy S9: 7.2 milyon sattı

    Samsung Galaxy S9: 7.2 milyon sattı

    5.8 inç ekran 

  • 17

    Samsung Galaxy S9: 7.2 milyon sattı

    Samsung Galaxy S9: 7.2 milyon sattı

    64 GB depolama 

  • 18

    Samsung Galaxy S9: 7.2 milyon sattı

    Samsung Galaxy S9: 7.2 milyon sattı

    3 bin mAh batarya 

  • 19

    Samsung Galaxy S9: 7.2 milyon sattı

    Samsung Galaxy S9: 7.2 milyon sattı

    12 MP kamera 

  • 20

    Samsung Galaxy S9: 7.2 milyon sattı

    Samsung Galaxy S9: 7.2 milyon sattı
    4 GB RAM
  • 21

    Samsung Galaxy On5 (2016): 7.2 milyon sattı

    Samsung Galaxy On5 (2016): 7.2 milyon sattı

    5 inç ekran 

  • 22

    Samsung Galaxy On5 (2016): 7.2 milyon sattı

    Samsung Galaxy On5 (2016): 7.2 milyon sattı

    16 GB depolama 

  • 23

    Samsung Galaxy On5 (2016): 7.2 milyon sattı

    Samsung Galaxy On5 (2016): 7.2 milyon sattı

    2 bin 600 mAh batarya 

  • 24

    Samsung Galaxy On5 (2016): 7.2 milyon sattı

    Samsung Galaxy On5 (2016): 7.2 milyon sattı

    13 MP kamera 

     

  • 25

    Samsung Galaxy On5 (2016): 7.2 milyon sattı

    Samsung Galaxy On5 (2016): 7.2 milyon sattı
    2 GB RAM
  • 26

    Samsung Galaxy S9 Plus: 7.4 milyon sattı

    Samsung Galaxy S9 Plus: 7.4 milyon sattı

    6.2 inç ekran 

  • 27

    Samsung Galaxy S9 Plus: 7.4 milyon sattı

    Samsung Galaxy S9 Plus: 7.4 milyon sattı

    64 GB depolama 

  • 28

    Samsung Galaxy S9 Plus: 7.4 milyon sattı

    Samsung Galaxy S9 Plus: 7.4 milyon sattı

    3 bin 500 mAh batarya 

  • 29

    Samsung Galaxy S9 Plus: 7.4 milyon sattı

    Samsung Galaxy S9 Plus: 7.4 milyon sattı

    12 MP kamera 

  • 30

    Samsung Galaxy S9 Plus: 7.4 milyon sattı

    Samsung Galaxy S9 Plus: 7.4 milyon sattı
    6 GB RAM
  • 31

    iPhone 8 Plus: 8 milyon sattı

    iPhone 8 Plus: 8 milyon sattı

    5.5 inç ekran 

  • 32

    iPhone 8 Plus: 8 milyon sattı

    iPhone 8 Plus: 8 milyon sattı

    64 GB'dan başlayan depolama alanı seçeneği 

  • 33

    iPhone 8 Plus: 8 milyon sattı

    iPhone 8 Plus: 8 milyon sattı

    2675 mAh batarya 

  • 34

    iPhone 8 Plus: 8 milyon sattı

    iPhone 8 Plus: 8 milyon sattı

    12 MP kamera 

  • 35

    iPhone 8 Plus: 8 milyon sattı

    iPhone 8 Plus: 8 milyon sattı
    3 GB RAM
  • 36

    Samsung Galaxy Grand Prime Plus: 8.3 milyon sattı

    Samsung Galaxy Grand Prime Plus: 8.3 milyon sattı

    5 inç ekran 

  • 37

    Samsung Galaxy Grand Prime Plus: 8.3 milyon sattı

    Samsung Galaxy Grand Prime Plus: 8.3 milyon sattı

    8 GB depolama alanı 

  • 38

    Samsung Galaxy Grand Prime Plus: 8.3 milyon sattı

    Samsung Galaxy Grand Prime Plus: 8.3 milyon sattı

    2 bin 600 mAh batarya 

  • 39

    Samsung Galaxy Grand Prime Plus: 8.3 milyon sattı

    Samsung Galaxy Grand Prime Plus: 8.3 milyon sattı

    8 MP kamera 

  • 40

    Samsung Galaxy Grand Prime Plus: 8.3 milyon sattı

    Samsung Galaxy Grand Prime Plus: 8.3 milyon sattı
    1.5 GB RAM
  • 41

    iPhone 8: 8.5 milyon sattı

    iPhone 8: 8.5 milyon sattı

    4.7 inç ekran 

  • 42

    iPhone 8: 8.5 milyon sattı

    iPhone 8: 8.5 milyon sattı

    64 GB'dan başlayan depolama seçeneği 

  • 43

    iPhone 8: 8.5 milyon sattı

    iPhone 8: 8.5 milyon sattı

    1821 mAh batarya 

  • 44

    iPhone 8: 8.5 milyon sattı

    iPhone 8: 8.5 milyon sattı

    12 MP kamera 

  • 45

    iPhone 8: 8.5 milyon sattı

    iPhone 8: 8.5 milyon sattı
    2 GB RAM
  • 46

    iPhone X: 12.7 milyon sattı

    iPhone X: 12.7 milyon sattı

    5.8 inç ekran 

  • 47

    iPhone X: 12.7 milyon sattı

    iPhone X: 12.7 milyon sattı

    64 GB'dan başlayan depolama seçeneği 

  • 48

    iPhone X: 12.7 milyon sattı

    iPhone X: 12.7 milyon sattı

    2716 mAh batarya 

  • 49

    iPhone X: 12.7 milyon sattı

    iPhone X: 12.7 milyon sattı

    12 MP kamera 

  • 50

    iPhone X: 12.7 milyon sattı

    iPhone X: 12.7 milyon sattı
    3 GB RAM
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