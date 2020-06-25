İşte bugüne kadar üretilen en güçlü kuantum bilgisayarı

Şirketten yapılan açıklamada söz konusu bilgisayarın 64 kuantum hacmine sahip olduğu bilgisinin altı çizildi.

Honeywell, yeni kuantum bilgisayarının kuantum hacminin sektördeki en yakın alternatifin iki katı kadar olduğunu belirtti.

Honeyell'in bu açıklamada işaret ettiği "en yakın alternatif"in IBM olduğu düşünülüyor.

Bir başka teknoloji şirketi Google geçtiğimiz aylarda mevcut en hızlı süper bilgisayarların 10 bin yılda yapacağı işlemleri 200 saniyede bitiren ve kuantum üstünlüğüne sahip bilgisayar yaptıklarını duyurmuştu.

IBM ise Google'ın bilgisayar işlemlerindeki zorlukları fazla abarttığını ve ilgili işlemlerin yeterli yükleme kapasitesi bulunan normal bilgisayarlarla 2,5 günde çözülebileceğini savunmuştu.

IBM’in Honeywell’in iddiası ile ilgili nasıl bir açıklama yapacağı ise merakla bekleniyor.