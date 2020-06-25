İşte bugüne kadar üretilen en güçlü kuantum bilgisayarı

Teknoloji şirketi Honeywell kuantum bilgisayar yarışında rakiplerinin çok önünde olan bir kuantum bilgisayar oluşturduklarını açıkladı.

ntv.com.tr 25.06.2020 - 08:21

İşte bugüne kadar üretilen en güçlü kuantum bilgisayarı - 1

Honeywell, dünyanın en güçlü kuantum bilgisayarını oluşturduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada söz konusu bilgisayarın 64 kuantum hacmine sahip olduğu bilgisinin altı çizildi. 

İşte bugüne kadar üretilen en güçlü kuantum bilgisayarı - 2

Honeywell, yeni kuantum bilgisayarının kuantum hacminin sektördeki en yakın alternatifin iki katı kadar olduğunu belirtti.  

İşte bugüne kadar üretilen en güçlü kuantum bilgisayarı - 3

Honeyell'in bu açıklamada işaret ettiği "en yakın alternatif"in IBM olduğu düşünülüyor.

Zira IBM, geçtiğimiz dönemde 32 kuantum hacmine sahip bir kuantum bilgisayar geliştirdiğini açıklamıştı.  

İşte bugüne kadar üretilen en güçlü kuantum bilgisayarı - 4

Bir başka teknoloji şirketi Google geçtiğimiz aylarda mevcut en hızlı süper bilgisayarların 10 bin yılda yapacağı işlemleri 200 saniyede bitiren ve kuantum üstünlüğüne sahip bilgisayar yaptıklarını duyurmuştu. 

 

İşte bugüne kadar üretilen en güçlü kuantum bilgisayarı - 5

IBM ise Google'ın bilgisayar işlemlerindeki zorlukları fazla abarttığını ve ilgili işlemlerin yeterli yükleme kapasitesi bulunan normal bilgisayarlarla 2,5 günde çözülebileceğini savunmuştu. 

İşte bugüne kadar üretilen en güçlü kuantum bilgisayarı - 6
IBM’in Honeywell’in iddiası ile ilgili nasıl bir açıklama yapacağı ise merakla bekleniyor.
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