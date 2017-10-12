İşte çok az kişinin çözebildiği "yeşil göz" bulmacası

1 Bir adada 100 kişi ve bir diktatör yaşıyor. Adadakilerin birbirleri ile konuşmaları yasak. Adadan kaçmanın hiçbir ihtimali yok, ancak isteyen herkes gardiyanlardan kendisini bırakmasını isteyebilir. Gardiyanlardan sadece gece vakitlerinde adadan çıkış izni alınabilir. İzin verilmesini belirleyen sadece tek bir faktör var, gözlerin yeşil olması.

2 Eğer adadan çıkmayı isteyen kişi yeşil gözlüyse, isteği yerine getirilir. Fakat gözleri yeşil değilse, bir volkanın içine atılıyor. Ancak kimse birbiriyle konuşamadığı için yeşil gözlü olup olmadıklarını öğrenmelerinin bir yolu yoktur. Aslına bakılırsa, adadaki 100 esirin de göz rengi yeşildir.

3 Bu adaya gelip esirlerin bilmediği tek bir şey söyleme hakkına sahip oluyorsun. Soru ise şu: Tek bir cümleyle diktatörü nasıl alt edebildin?

4 Doğru cevap "En az birinizin gözleri yeşil" Zira bu açıklama adadakilerin yeni öğrendiği bir şey değil. Söz konusu açıklama sayesinde adadakiler önceleri yeşil gözlü olan kişinin adadan ayrılmasını bekler ve adadan kimsenin ayrılmadığını görünce kendileri dahil herkesin yeşil gözlü olduğunu anlayarak aynı gece adayı terk ederler. Bu sayede de adadaki esaret son bulmuş oldu.

5 Sosyal medyada hayli popüler olan diğer zeka testleri ise şöyle... Bir yüzeyde, bitişik dışbükey beşgenler kullanarak en fazla kaç farklı desen elde edebilirsiniz?

6 1985'te matematikçiler dışbükey beşgenler ile tam 14 farklı desen oluşturmanın mümkün olduğunu söylediler ve bu açıklama ile bilim dünyası bu sorunun cevabının bulunduğuna ikna oldu. Ancak 2015'te yanıldıkları ortaya çıktı.

7 Zira 2015 yılında Matematikçiler Casey Mann, Jannifer McLoud-Mann ve David Von Derau, Washington Üniversitesi bünyesinde yaptıkları bir çalışmayla, bu sorunun çözümünde bilgisayar kullandılar. Kendilerinin öne sürdükleri tez, 15'inci bir ihtimalin olduğunu işaret ediyordu.

8 2017 yılına geldiğimize ise Lyon Üniversitesi’nde görev yapan Michael Rao isimli bir matematikçi, geliştirdikleri bilgisayar programı sayesinde bir başka dışbükey beşgen deseni yapılamayacağını kanıtladı. Yani doğru cevabın 16 olduğu bilgisayar yardımıyla bulunabildi.

9 IQ SEVİYENİZ ORTALAMANIN ÜZERİNDE Mİ? 2005 yılında Journal of Economic Perspectives'te yayınlanan 'Cognitive Reflection Test' isimli zeka testi en kısa yoldan IQ seviyesini ölçmek için en sık başvurulan testlerden bir tanesi.





10 İşte kişinin IQ seviyesinin ortalamadan yukarıda olup olmadığının belirlenmesi için başvurulan testte yer alan sorular...

11 Soru 1: Bir sopa ve topun toplam fiyatı 1.10 dolardır. Sopanın fiyatı toptan 1 dolar daha pahalıdır. Bu durumda topun fiyatı ne kadardı?





12 Doğru cevap: 5 cent





13 Soru 2: 5 makine, 5 dakikada, 5 düğme üretiyorsa, 100 makine 100 düğmeyi kaç dakikada üretir?





14 Doğru cevap: 5 dakikada





15 Soru 3: Bir gölde bulunan nilüferler her gün ikiye katlanarak gölün alanını kaplamaktadır. Nilüferler 48 günde tüm gölü kapladıysa, gölün yarısını kaç günde kaplamıştır?





16 Doğru cevap: 47 gün

17 Peki en yüksek ortalamaya IQ'ya sahip ülkelerin hangileri olduğunu biliyor musunuz?

18 10- İsviçre 101 puan





19 10- İsveç 101 puan





20 9-Hollanda 102 puan





21 9-İtalya 102 puan





22 9- Almanya 102 puan





23 9- Avusturya 102 puan





24 5- Singapur 103 puan





25 4- Tayvan 104 puan





26 3- Japonya 105 puan





27 2- Güney Kore 106 puan





28 1- Hong Kong 107 puan





29 Türkiye 90 puan ile 17'nci sırayı Hırvatistan ve Peru ile paylaştı.



