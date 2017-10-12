İşte çok az kişinin çözebildiği "yeşil göz" bulmacası
ntv.com.tr
Basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bu sorunun doğru yanıtını çok az kişi verebildi. İşte sosyal medyada hayli popüler olan "yeşil göz" sorusu ve yanıtı...
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1Bir adada 100 kişi ve bir diktatör yaşıyor. Adadakilerin birbirleri ile konuşmaları yasak. Adadan kaçmanın hiçbir ihtimali yok, ancak isteyen herkes gardiyanlardan kendisini bırakmasını isteyebilir. Gardiyanlardan sadece gece vakitlerinde adadan çıkış izni alınabilir. İzin verilmesini belirleyen sadece tek bir faktör var, gözlerin yeşil olması.
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2Eğer adadan çıkmayı isteyen kişi yeşil gözlüyse, isteği yerine getirilir. Fakat gözleri yeşil değilse, bir volkanın içine atılıyor. Ancak kimse birbiriyle konuşamadığı için yeşil gözlü olup olmadıklarını öğrenmelerinin bir yolu yoktur. Aslına bakılırsa, adadaki 100 esirin de göz rengi yeşildir.
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3Bu adaya gelip esirlerin bilmediği tek bir şey söyleme hakkına sahip oluyorsun. Soru ise şu: Tek bir cümleyle diktatörü nasıl alt edebildin?
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Doğru cevap "En az birinizin gözleri yeşil" Zira bu açıklama adadakilerin yeni öğrendiği bir şey değil.
Söz konusu açıklama sayesinde adadakiler önceleri yeşil gözlü olan kişinin adadan ayrılmasını bekler ve adadan kimsenin ayrılmadığını görünce kendileri dahil herkesin yeşil gözlü olduğunu anlayarak aynı gece adayı terk ederler. Bu sayede de adadaki esaret son bulmuş oldu.
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Sosyal medyada hayli popüler olan diğer zeka testleri ise şöyle...
Bir yüzeyde, bitişik dışbükey beşgenler kullanarak en fazla kaç farklı desen elde edebilirsiniz?
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61985'te matematikçiler dışbükey beşgenler ile tam 14 farklı desen oluşturmanın mümkün olduğunu söylediler ve bu açıklama ile bilim dünyası bu sorunun cevabının bulunduğuna ikna oldu. Ancak 2015'te yanıldıkları ortaya çıktı.
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7Zira 2015 yılında Matematikçiler Casey Mann, Jannifer McLoud-Mann ve David Von Derau, Washington Üniversitesi bünyesinde yaptıkları bir çalışmayla, bu sorunun çözümünde bilgisayar kullandılar. Kendilerinin öne sürdükleri tez, 15'inci bir ihtimalin olduğunu işaret ediyordu.
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82017 yılına geldiğimize ise Lyon Üniversitesi’nde görev yapan Michael Rao isimli bir matematikçi, geliştirdikleri bilgisayar programı sayesinde bir başka dışbükey beşgen deseni yapılamayacağını kanıtladı. Yani doğru cevabın 16 olduğu bilgisayar yardımıyla bulunabildi.
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IQ SEVİYENİZ ORTALAMANIN ÜZERİNDE Mİ?2005 yılında Journal of Economic Perspectives'te yayınlanan 'Cognitive Reflection Test' isimli zeka testi en kısa yoldan IQ seviyesini ölçmek için en sık başvurulan testlerden bir tanesi.
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10İşte kişinin IQ seviyesinin ortalamadan yukarıda olup olmadığının belirlenmesi için başvurulan testte yer alan sorular...
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11Soru 1: Bir sopa ve topun toplam fiyatı 1.10 dolardır. Sopanın fiyatı toptan 1 dolar daha pahalıdır. Bu durumda topun fiyatı ne kadardı?
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12Doğru cevap: 5 cent
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13Soru 2: 5 makine, 5 dakikada, 5 düğme üretiyorsa, 100 makine 100 düğmeyi kaç dakikada üretir?
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14Doğru cevap: 5 dakikada
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15Soru 3: Bir gölde bulunan nilüferler her gün ikiye katlanarak gölün alanını kaplamaktadır. Nilüferler 48 günde tüm gölü kapladıysa, gölün yarısını kaç günde kaplamıştır?
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16Doğru cevap: 47 gün
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17Peki en yüksek ortalamaya IQ'ya sahip ülkelerin hangileri olduğunu biliyor musunuz?
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1810- İsviçre 101 puan
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1910- İsveç 101 puan
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209-Hollanda 102 puan
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219-İtalya 102 puan
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229- Almanya 102 puan
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239- Avusturya 102 puan
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245- Singapur 103 puan
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254- Tayvan 104 puan
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263- Japonya 105 puan
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272- Güney Kore 106 puan
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281- Hong Kong 107 puan
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29Türkiye 90 puan ile 17'nci sırayı Hırvatistan ve Peru ile paylaştı.
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30ABD'nin 98 ile 12'nci sırada yer aldığı listenin son sırasında ise Ekvator Ginesi yer aldı (59 puan)