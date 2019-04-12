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İşte Disney Plus'ın paket fiyatları (Netflix'e yeni rakip)

ntv.com.tr

Netflix’teki Marvel yapımlarını iptal ettiren Disney, sektörde Netflix'in en büyük rakibi olmaya hazırlanıyor. Disney Plus'ın paket fiyatları belli oldu.

  • 1

    The Walt Disney Company'nin 12 Kasım'da ABD'de kullanıma sunacağı yeni çevrimiçi dizi ve film platformu Disney+'la ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. 

    Şirketin CEO'su Bob Iger Disney+'ın ABD'de geçerli olacak paket fiyatlarını açıkladı. 

  • 2

    Buna göre kullanıcılar sadece Disney+ üyeliği almak istedikleri takdirde 6.99 dolar ödeyecek. 

    ABD’de oldukça popüler olan Hulu ve ESPN'nin de dahil edildiği bir Disney+ paketinin fiyatı ise 12.99 dolar olacak. 

  • 3

    İŞTE DİSNEY PLUS'TA YER ALACAK İÇERİKLER

    İŞTE DİSNEY PLUS'TA YER ALACAK İÇERİKLER
    Netflix, Apple ve Amazon gibi devlerin yer aldığı sektöre Disney 'Disney+' isimli servisi ile resmen girdi. 12 Kasım 2019'da yayın hayatına başlayacak olan şimdiden Disney+'ta yer alacağı belli olan içerikler ise şöyle...
  • 4

    Dinesy+ Pixar, marvel, Star Wars ve National Geographic içeriklerini yayınlayacak.
  • 5

    Toy Story’i baz alan yeni bir animasyon serisi.
  • 6

    The Falcon ve The Winter Soldier temalı dizi
  • 7

    The Simpsons’in tüm 30 sezonu da bu platformda yer alacak.
  • 8

    WandaVision ve Marvel evreninde yer alan diğer karakterlere ev sahipliği yapacak bir dizi.
  • 9

    Into the Unknown: Making Frozen 2
  • 10

    The Phineas and Ferb Movie
  • 11

    TEK RAKİP DISNEY+ DEĞİL

    TEK RAKİP DISNEY+ DEĞİL
    Ancak Netflix’in tahtına gözünü diken tek platform Disney+ değil. Sosyal medya devi Facebook, 'Facebook Watch' isimli platformu ile tıpkı Netflix gibi kendi orijinal film ve dizilerini sunmaya hazırlanıyor.
  • 12

    ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın Apple+ adını verdiği platformunda Steven Spielberg, Oprah Winfrey gibi isimler de yar alacak. Apple’ın yeni servisi için şimdiden 2 milyar dolar harcamış olası ise teknoloji devinin sektörden iyi bir pay alabilmek için hiçbir şeyden kaçınmadığını gözler önüne seriyor.
  • 13

    İngiliz yayın kurumu BBC ve ITV de "BritBox" olarak adlandırılacak bir platform oluşturmaya hazırlandıklarını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.
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