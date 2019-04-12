İşte Disney Plus'ın paket fiyatları (Netflix'e yeni rakip)
ntv.com.tr
Netflix’teki Marvel yapımlarını iptal ettiren Disney, sektörde Netflix'in en büyük rakibi olmaya hazırlanıyor. Disney Plus'ın paket fiyatları belli oldu.
-
1
The Walt Disney Company'nin 12 Kasım'da ABD'de kullanıma sunacağı yeni çevrimiçi dizi ve film platformu Disney+'la ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.
Şirketin CEO'su Bob Iger Disney+'ın ABD'de geçerli olacak paket fiyatlarını açıkladı.
-
2
Buna göre kullanıcılar sadece Disney+ üyeliği almak istedikleri takdirde 6.99 dolar ödeyecek.
ABD’de oldukça popüler olan Hulu ve ESPN'nin de dahil edildiği bir Disney+ paketinin fiyatı ise 12.99 dolar olacak.
-
3
İŞTE DİSNEY PLUS'TA YER ALACAK İÇERİKLERNetflix, Apple ve Amazon gibi devlerin yer aldığı sektöre Disney 'Disney+' isimli servisi ile resmen girdi. 12 Kasım 2019'da yayın hayatına başlayacak olan şimdiden Disney+'ta yer alacağı belli olan içerikler ise şöyle...
-
4Dinesy+ Pixar, marvel, Star Wars ve National Geographic içeriklerini yayınlayacak.
-
5Toy Story’i baz alan yeni bir animasyon serisi.
-
6The Falcon ve The Winter Soldier temalı dizi
-
7The Simpsons’in tüm 30 sezonu da bu platformda yer alacak.
-
8WandaVision ve Marvel evreninde yer alan diğer karakterlere ev sahipliği yapacak bir dizi.
-
9Into the Unknown: Making Frozen 2
-
10The Phineas and Ferb Movie
-
11
TEK RAKİP DISNEY+ DEĞİLAncak Netflix’in tahtına gözünü diken tek platform Disney+ değil. Sosyal medya devi Facebook, 'Facebook Watch' isimli platformu ile tıpkı Netflix gibi kendi orijinal film ve dizilerini sunmaya hazırlanıyor.
-
12ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın Apple+ adını verdiği platformunda Steven Spielberg, Oprah Winfrey gibi isimler de yar alacak. Apple’ın yeni servisi için şimdiden 2 milyar dolar harcamış olası ise teknoloji devinin sektörden iyi bir pay alabilmek için hiçbir şeyden kaçınmadığını gözler önüne seriyor.
-
13İngiliz yayın kurumu BBC ve ITV de "BritBox" olarak adlandırılacak bir platform oluşturmaya hazırlandıklarını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.