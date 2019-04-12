İşte Disney Plus'ın paket fiyatları (Netflix'e yeni rakip)

1 The Walt Disney Company'nin 12 Kasım'da ABD'de kullanıma sunacağı yeni çevrimiçi dizi ve film platformu Disney+'la ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Şirketin CEO'su Bob Iger Disney+'ın ABD'de geçerli olacak paket fiyatlarını açıkladı.

2 Buna göre kullanıcılar sadece Disney+ üyeliği almak istedikleri takdirde 6.99 dolar ödeyecek. ABD’de oldukça popüler olan Hulu ve ESPN'nin de dahil edildiği bir Disney+ paketinin fiyatı ise 12.99 dolar olacak.

3 İŞTE DİSNEY PLUS'TA YER ALACAK İÇERİKLER Netflix, Apple ve Amazon gibi devlerin yer aldığı sektöre Disney 'Disney+' isimli servisi ile resmen girdi. 12 Kasım 2019'da yayın hayatına başlayacak olan şimdiden Disney+'ta yer alacağı belli olan içerikler ise şöyle...

4 Dinesy+ Pixar, marvel, Star Wars ve National Geographic içeriklerini yayınlayacak.

5 Toy Story’i baz alan yeni bir animasyon serisi.

6 The Falcon ve The Winter Soldier temalı dizi

7 The Simpsons’in tüm 30 sezonu da bu platformda yer alacak.

8 WandaVision ve Marvel evreninde yer alan diğer karakterlere ev sahipliği yapacak bir dizi.

9 Into the Unknown: Making Frozen 2

10 The Phineas and Ferb Movie

11 TEK RAKİP DISNEY+ DEĞİL Ancak Netflix’in tahtına gözünü diken tek platform Disney+ değil. Sosyal medya devi Facebook, 'Facebook Watch' isimli platformu ile tıpkı Netflix gibi kendi orijinal film ve dizilerini sunmaya hazırlanıyor.

12 ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın Apple+ adını verdiği platformunda Steven Spielberg, Oprah Winfrey gibi isimler de yar alacak. Apple’ın yeni servisi için şimdiden 2 milyar dolar harcamış olası ise teknoloji devinin sektörden iyi bir pay alabilmek için hiçbir şeyden kaçınmadığını gözler önüne seriyor.