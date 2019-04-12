İşte Disney Plus'ta yer alacak içerikler! (Netflix'e yeni rakip)
ntv.com.tr
Netflix’teki Marvel yapımlarını iptal ettiren Disney, bugün kendi dizi/film servisi olan Disney+’ı duyurdu. Peki, Disney Plus servisinde hangi içerikler yer alacak ve aylık ücreti ne kadar olacak?
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1Netflix, Apple ve Amazon gibi devlerin yer aldığı sektöre Disney 'Disney+' isimli servisi ile resmen girdi. 12 Kasım 2019'da yayın hayatına başlayacak olan şimdiden Disney+'ta yer alacağı belli olan içerikler ise şöyle...
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2Dinesy+ Pixar, marvel, Star Wars ve National Geographic içeriklerini yayınlayacak.
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3Toy Story’i baz alan yeni bir animasyon serisi.
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4The Falcon ve The Winter Soldier temalı dizi
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5The Simpsons’in tüm 30 sezonu da bu platformda yer alacak.
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6WandaVision ve Marvel evreninde yer alan diğer karakterlere ev sahipliği yapacak bir dizi.
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7Into the Unknown: Making Frozen 2
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8The Phineas and Ferb Movie