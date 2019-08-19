İşte dünyanın en güçlü SUV’u (Nükleer patlamaya dayanıklı)

ABD merkezli Rezvani Motors 2020 model Tank X'i görücüye çıkardı
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ABD merkezli Rezvani Motors tarafından üretilen 2020 model Tank X'in özellikleri belli oldu.
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Otomobilin en dikkat çeken yanı 1000 beygirlik gücü.
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, araçta bulunan EMP koruma kalkanı, Tank X'i bir nükleer bombadan bile koruyabiliyor.
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Otomobilin fiyatı 349 bin dolar (yaklaşık 2 milyon TL) olarak açıklandı.
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Özel sürümün fiyatı ise 440 bin dolar (2.5 milyon TL)
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İşte Tank X'ten kareler...
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