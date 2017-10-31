İşte dünyanın en pahalı 'akılsız' telefonu
ntv.com.tr
Attığınız her adımda internete bağlı olmaktan bıktıysanız ve dijital detoks yapmayı planlıyorsanız atacağınız ilk adım akıllı telefonunuzu "akılsız" bir model ile değiştirmek olmalı. Eğer telefon tercihiniz bu tarz bir cihazdan yana olacaksa işte karşınızda piyasadaki en pahalı 'akılsız' telefon...
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Punkt MP02, 360 dolar gibi akıl almaz bir fiyatla piyasaya çıkmış durumda.
Bu da onu piyasadaki en pahalı akılsız telefon yapıyor.
Peki fiyatı ile dikkat çeken cihaz kullanıcılarına neler sunuyor?
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Pukt MP02, sizi sadece arama yapmak ve gelen mesajlara cevap vermekle sınırlıyor.
Cihaz taktığınız SIM kartınızın mobil veri özelliğini kullanabiliyor. Ancak sadece bağlantı noktası olarak.
Başka bir deyişle etrafınızda kablosuz bağlantı kurabileceğiniz tablet veya bilgisayar mevcut ise telefonunuz aracılığıyla internete kolaylıkla bağlanabilirsiniz.
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PİYASADAKİ EN İYİ "AKILSIZ" TELEFONLAR
İkinci bir telefon olarak tasarlanmış olan bu cihazın amacı dikkatinizi dağıtmamak. ‘Light Phone’u akıllı telefonunuzla eşleştirdiğiniz zaman, arama yapabilir, aramaları yanıtlayabilir ve saati görebilirsiniz. Bataryası 20 gün dayanan bu telefonun fiyatı 100 dolar, veya 70 pound.
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Doro yaşlı insanlara hitap eden telefonlar yaratmasıyla ünlendi.
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Doro Secure 580’in 4 adet hızlı arama tuşu ve insanlara nerede olduğunuzu GPS ile bildiren bir ‘yardım’ tuşu var.
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İşitme cihazlarıyla da uyumlu olan bu telefon yüksek ve net ses veriyor.
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Nokia 215’in bataryası 29 gün dayanıyor - yani bu telefonla 20 saat telefon görüşmesi yapabilir ve 50 saat müzik dinleyebilirsiniz.
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3.8 megapixel kamerası olan bu telefonun fener özelliği de var.
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93 rengi olan bu telefonun fiyatı 12,99 sterling.
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OwnFone’un GPS Ayak İzi Takipçisi aynı anda telefon işlevide görüyor. Yalnızca bir tuşu olan bu cihazın tuşuna bastığınız zaman, sistemde kayıtlı olan 3 kişiye acil durum mesajı gönderiliyor.
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Google Harita ile konumunuzu takip eden bu cihaz, hızınızı ölçebiliyor ve düşme sensörlerine sahip. 3 kişi ile kontağa geçmenizi sağlayan bu cihazı numaranızı bilen herkes arayabiliyor.
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4G özellikli, 15 megapixel kameralı, kapaklı ve Japon malı Aquos K, üst düzey özellikli bir telefon.
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Akıllı telefonların çok da tutulmadığı Japonya’da popüler olan bu telefonun fiyatı 375 dolar.
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Nokia 515’in şarjı 33 gün dayanıklı. 5 megapixel kamerası ve çift sim özelliği olan bu telefonun MicroSD girişi sayesinde 32 GB’lik harici belleği var.
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90 sterlin fiyata sahip olan olan bu telefon, Nokia’nın 215 modelinden biraz daha pahalı.
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İnşaat sektörü devi CAT’in tasarımı bu cihaz, dünyanın ilk termal görüntüleme özelliğine sahip telefonu.
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17Aynı zamanda en suya dayanıklı telefon iddiasında olan bu cihaz, 5 metre derinlikte 1 saat durabiliyor ve 12 megapixel kameraya sahip.
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Samsung’un E1270 modeli, polifonik zil sesi, FM radyo ve mesajlaşma özelliklerine sahip.
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Yalnızca 11 saat konuşmaya yetecek bataryası olan bu telefonun oyunlarında Sudoku var. Telefonun fiyatı 14,99 sterlin.
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En uç derecedeki akıllı telefon düşmanları için 5 dolarlık NoPhone ZERO ideal. Gerçekten bir telefon olmayan bu şey aslında plastik bir dikdörtgen. Teknoloji karşıtı bu cihaz Kickstarter’da 1300 dolar topladı.
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Punkt’ın MP 01 modeli ile arama yapabilir, aramalara cevap verebilir ve rehbere 3000 kişi kaydedebilirsiniz.
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Telefonda bir takvim uygulamasıda mevcut. 1990lardan kalma telefonlardan farklı olarak, bu telefonu USB ile bilgisayara bağlayabilir, ve bilgisayardan rehbere kişi ekleyebilirsiniz.
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Şarjı 3 hafta dayanabilen bu telefonu akıllı telefonlarla eşleştirmeniz mümkün. Telefonun fiyatı 229 sterlin.