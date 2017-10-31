İşte dünyanın en pahalı 'akılsız' telefonu

Pukt MP02, sizi sadece arama yapmak ve gelen mesajlara cevap vermekle sınırlıyor.

Cihaz taktığınız SIM kartınızın mobil veri özelliğini kullanabiliyor. Ancak sadece bağlantı noktası olarak.

Başka bir deyişle etrafınızda kablosuz bağlantı kurabileceğiniz tablet veya bilgisayar mevcut ise telefonunuz aracılığıyla internete kolaylıkla bağlanabilirsiniz.