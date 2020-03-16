İşte dünyanın en zengin CEO'larının çalışma alışkanlıkları

SABAH 9 AKŞAM 6 MESAİNİN MODASI GEÇTİ

Örneğin davranış bilimci Dan Ariely, uyandıktan sonraki ilk iki saatin kişinin en verimli zamanı olduğunun altını çiziyor. başka bir deyişle Sabah 9 akşam 6 mesaisi yerine işe erken gelen ve erken çıkanlar daha verimli ve daha başarılı oluyor.