İşte dünyanın ilk artırılmış gerçeklik tişörtü

İsveç merkezli firma dünyanın ilk artırılmış gerçeklik tişörtünü görücüye çıkardı.

Tişörtler de akıllandı İsveç merkezli Carlings 'artırılmış gerçeklik' özelliğine ev sahipliği yapan ilk tişört modelini tanıttı.

Kendi mobil uygulaması bulunan ürün bu sayede kullanıcısına pek çok farklı dizaynı seçme imkanı veriyor.

Başka bir deyişle kullanıcı tek bir tişört ile pek çok farklı modeli kullanabiliyor.

Çıplak göz ile düz beyaz bir tişört olarak görülen ürün bu uygulama üzerinden seçilen grafiğe ev sahipliği yapar hale geliyor.

Küresel iklim krizine dikkat çekmek için başlatılan proje kapsamında tişörtler için belirlenen dizaynlarda da çevreci sloganlara yer verildi.

Şirketten yapılan açıklamada tişörtün fiyatının 11 euro olacağı bilgisine yer verildi.