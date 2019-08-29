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İşte en hızlı internete sahip olan ülkeler (Türkiye kaçıncı sırada?)

Cable 2019 Yılı Dünya Genişbant İnternet Hızı araştırmasını. Bu araştırma ile en hızlı internete ev sahipliği yapan ülkeler belli oldu.

  • 1

    30 Malezya 23.86 MBPS
  • 2

    29 İrlanda 23.87 MBPS
  • 3

    28 Polonya 24.38 MBPS
  • 4

    27 Almanya 24.64 MBPS
  • 5

    26 Slovenya 27.83 MBPS
  • 6

    25 Kanada 28.76 MBPS
  • 7

    24 Finlandiya29.34 MBPS
  • 8

    23 Slovakya 29.45 MBPS
  • 9

    22 Fransa 30.44 MBPS
  • 10

    21 Litvanya 30.66 MBPS
  • 11

    20 Macaristan 31.10 MBPS
  • 12

    19 Hong Kong 31.37 MBPS
  • 13

    18 Estonya 31.55 MBPS
  • 14

    17 Yeni Zelanda 32.72 MBPS
  • 15

    16 Letonya32.74 MBPS
  • 16

    15 ABD 32.89 MBPS
  • 17

    14 Belçika 35.69 MBPS
  • 18

    13 İspanya 36.06 MBPS
  • 19

    12 Andorra 38.31 MBPS
  • 20

    11 Norveç 38.46 MBPS
  • 21

    10 San Marino 38.73 MBPS
  • 22

    9 İsviçre 38.85 MBPS
  • 23

    8 Hollanda 40.21 MBPS
  • 24

    7 Lüksenburg 41.69 MBPS
  • 25

    6 Japonya 42.77 MBPS
  • 26

    5 Danimarka 49.19 MBPS
  • 27

    4 İsveç 55.18 MBPS
  • 28

    3 Jersey 67.46 MBPS
  • 29

    2 Singapur 70.86 MBPS
  • 30

    1 Tayvan 85.02 MBPS
  • 31

    102'nci sırada yer alan Türkiye için 2017 yılında 3.96 Mbps, 2018 yılında 4.90 Mbps olarak ölçülen bu oran 2019 yılında 5.27 Mbps olarak hesaplandı.
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