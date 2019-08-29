İşte en hızlı internete sahip olan ülkeler (Türkiye kaçıncı sırada?)

Cable 2019 Yılı Dünya Genişbant İnternet Hızı araştırmasını. Bu araştırma ile en hızlı internete ev sahipliği yapan ülkeler belli oldu.
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30 Malezya 23.86 MBPS
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29 İrlanda 23.87 MBPS
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28 Polonya 24.38 MBPS
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27 Almanya 24.64 MBPS
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26 Slovenya 27.83 MBPS
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25 Kanada 28.76 MBPS
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24 Finlandiya29.34 MBPS
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23 Slovakya 29.45 MBPS
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22 Fransa 30.44 MBPS
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21 Litvanya 30.66 MBPS
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20 Macaristan 31.10 MBPS
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19 Hong Kong 31.37 MBPS
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18 Estonya 31.55 MBPS
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17 Yeni Zelanda 32.72 MBPS
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16 Letonya32.74 MBPS
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15 ABD 32.89 MBPS
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14 Belçika 35.69 MBPS
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13 İspanya 36.06 MBPS
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12 Andorra 38.31 MBPS
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11 Norveç 38.46 MBPS
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10 San Marino 38.73 MBPS
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9 İsviçre 38.85 MBPS
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8 Hollanda 40.21 MBPS
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7 Lüksenburg 41.69 MBPS
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6 Japonya 42.77 MBPS
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5 Danimarka 49.19 MBPS
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4 İsveç 55.18 MBPS
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3 Jersey 67.46 MBPS
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2 Singapur 70.86 MBPS
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1 Tayvan 85.02 MBPS
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102'nci sırada yer alan Türkiye için 2017 yılında 3.96 Mbps, 2018 yılında 4.90 Mbps olarak ölçülen bu oran 2019 yılında 5.27 Mbps olarak hesaplandı.