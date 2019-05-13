İşte FIFA 20'nin en yetenekli 50 oyuncusu (Türkiye'den 2 futbolcu listede)

1 Yapımcı firma EA, FIFA 2020’de yer alan 17.000 oyuncu arasında en yetenekli 49 oyuncuyu açıkladı. İlk sıralarda Ronaldo, Messi ve Neymar yer aldı.





2 Söz konusu listede ülkemizde top koşturan iki futbolcu da kendilerine yer buldu. Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma ve Başakşehir'de oynayan Eljero Elia 50 kişilik listede yer aldı.

3 FIFA 20'NİN EN İYİ OYUNCUSU BELLİ OLDU (RONALDO MU MESSİ Mİ?) 10- ter Stegen: 90

4 9- Modric: 90

5 8- Salah: 90

6 7- van Dijk: 90

7 6- Oblak: 91

8 5- De Bruyne: 91

9 4- Hazard: 91

10 3- Neymar: 92

11 2- Ronaldo: 93

12 1- Messi: 94

13 FIFA 20 İLE HAYATIMIZA GİRECEK 5 YENİLİK ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR MENAJERLER: FIFA 20 ile kullanıcılar artık kadın menajer de seçebilecek ve bu menajer özelleştirilebilecek.

14 DİNAMİK OYUNCU POTANSİYELİ: FIFA 20 ile futbolcuların reyting istatistiği, oyuncuların maçlardaki performansına etki edebilecek.

15 TEPKİLERE DUYARLI MORAL VE PERFORMANS: Bu yenilik ile basın toplantıları, takım rotasyonu, bire bir sohbetler ve daha fazlası oyuncuları doğrudan etkileyebilir hale getirildi.

16 DİNAMİK KULLANICI ARA YÜZÜ: FIFA 20'de Premier Lig, Bundesliga, Ligue 1, LaLiga Santander, MLS, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’ne ait onaylı markaları artık kullanıcı arayüzünde görebileceksiniz.

17 KARİYER ÖZETİ: Bu özellik ile birlikte haber akışı artık maçlarınızdaki önemli kırılma anlarını gösterecek.

18 İŞTE FIFA 20'NİN TÜRKİYE FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ EA Sports, FIFA 20'nin çıkış tarihi ve fiyatını kamuoyu ile paylaştı. Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, 27 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacağını duyurdu.

19 Oyun 69.99 dolar karşılığında ön siparişe yönelik olarak satışa çıkarılacak. FIFA 20 Xbox One fiyatları: Standart Edition – 427,50 TL

Champions Edition – 558 TL

Ultimate Edition – 627 TL

20 FIFA 20 PS4 Fiyatları:



Standart Edition – 429 TL

Champions Edition – 559 TL

Ultimate Edition – 609 TL

21 FIFA 20'NİN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER? FIFA 20 Minimum Sistem Gereksinimleri



Windows 7, Windows 8.1 ya da Windows 10

AMD Phenom II X4 965 (3.4 GHz) ya da Intel Core i3-2100 (3.1 GHz)

8 GB RAM

AMD Radeon HD 7850 (2GB) ya da NVIDIA GTX 660 (2GB)

50 GB boş alan

512 kbps internet bağlantısı

FIFA 20 Önerilen Sistem Gereksinimleri

22 Windows 10

AMD Athlon X4 870K (4.1 GHz) ya da Intel Core i3 6300T (3.3 GHz)

8 GB RAM

AMD Radeon R9 270X (2 GB) ya da NVIDIA GeForce GTX 670 (2 GB)

50 GB boş alan

Mümkün olan en yüksek hıza sahip internet bağlantısı

23 İŞTE SÜPER LİG'İN EN İYİ TAKIMLARI (FIFA 19 AÇIKLADI) Peki FIFA 19'a göre Süper Lig'in en iyi takımları hangileri? İşte Süper Lig'in sanal dünyada en iyi skora sahip olan takımı...

24 BB Erzurumspor: 68

25 Antalyaspor: 69





26 Yeni Malatyaspor: 70





27 Akhisar Belediyespor: 70





28 MKE Ankaragücü: 70





29 Trabzonspor: 71





30 Bursaspor: 71





31 Kayserispor: 71





32 Sivasspor: 71

33 Alanyaspor: 71





34 Atiker Konyaspor: 71

35 Çaykur Rizespor: 71





36 Kasimpaşa SK: 71





37 Göztepe SK: 72

38 Medipol Başakşehir FK: 76





39 Fenerbahçe SK: 76





40 Galatasaray SK: 76



