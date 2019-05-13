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İşte FIFA 20'nin sistem gereksinimleri (Çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu)

Merakla beklenen popüler oyun FIFA 20 tanıtıldı. FIFA 20'nin sistem gereksinimleri, çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

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    Oyunun yapımcısı EA Sports, resmi Twitter hesabı üzerinden yayınlanan kısa video ile E3 2019 Fuarı’nda tanıttığı FIFA 20'nin çıkış tarihi ve fiyatını kamuoyu ile paylaştı.

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    Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, 27 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacağını duyurdu.
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    Oyun 69.99 dolar karşılığında ön siparişe yönelik olarak satışa çıkarılacak.

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    FIFA 20'NİN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

    FIFA 20'NİN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?
    FIFA 20 Minimum Sistem Gereksinimleri

    Windows 7, Windows 8.1 ya da Windows 10
    AMD Phenom II X4 965 (3.4 GHz) ya da Intel Core i3-2100 (3.1 GHz)
    8 GB RAM
    AMD Radeon HD 7850 (2GB) ya da NVIDIA GTX 660 (2GB)
    50 GB boş alan
    512 kbps internet bağlantısı
    FIFA 20 Önerilen Sistem Gereksinimleri
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    Windows 10
    AMD Athlon X4 870K (4.1 GHz) ya da Intel Core i3 6300T (3.3 GHz)
    8 GB RAM
    AMD Radeon R9 270X (2 GB) ya da NVIDIA GeForce GTX 670 (2 GB)
    50 GB boş alan
    Mümkün olan en yüksek hıza sahip internet bağlantısı
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    İŞTE SÜPER LİG'İN EN İYİ TAKIMLARI (FIFA 19 AÇIKLADI)

    İŞTE SÜPER LİG'İN EN İYİ TAKIMLARI (FIFA 19 AÇIKLADI)

    Peki FIFA 19'a göre Süper Lig'in en iyi takımları hangileri?

    İşte Süper Lig'in sanal dünyada en iyi skora sahip olan takımı... 

  • 7

    BB Erzurumspor: 68
  • 8

    Antalyaspor: 69

  • 9

    Yeni Malatyaspor: 70

  • 10

    Akhisar Belediyespor: 70

  • 11

    MKE Ankaragücü: 70

  • 12

    Trabzonspor: 71

  • 13

    Bursaspor: 71

  • 14

    Kayserispor: 71

  • 15

    Sivasspor: 71
  • 16

    Alanyaspor: 71

  • 17

    Atiker Konyaspor: 71
  • 18

    Çaykur Rizespor: 71

  • 19

    Kasimpaşa SK: 71

  • 20

    Göztepe SK: 72
  • 21

    Medipol Başakşehir FK: 76

  • 22

    Fenerbahçe SK: 76

  • 23

    Galatasaray SK: 76

  • 24

    Beşiktaş JK: 77
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