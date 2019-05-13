İşte FIFA 20'nin sistem gereksinimleri (Çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu)
Merakla beklenen popüler oyun FIFA 20 tanıtıldı. FIFA 20'nin sistem gereksinimleri, çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
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Oyunun yapımcısı EA Sports, resmi Twitter hesabı üzerinden yayınlanan kısa video ile E3 2019 Fuarı’nda tanıttığı FIFA 20'nin çıkış tarihi ve fiyatını kamuoyu ile paylaştı.
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2Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, 27 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacağını duyurdu.
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Oyun 69.99 dolar karşılığında ön siparişe yönelik olarak satışa çıkarılacak.
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FIFA 20'NİN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?FIFA 20 Minimum Sistem Gereksinimleri
Windows 7, Windows 8.1 ya da Windows 10
AMD Phenom II X4 965 (3.4 GHz) ya da Intel Core i3-2100 (3.1 GHz)
8 GB RAM
AMD Radeon HD 7850 (2GB) ya da NVIDIA GTX 660 (2GB)
50 GB boş alan
512 kbps internet bağlantısı
FIFA 20 Önerilen Sistem Gereksinimleri
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5Windows 10
AMD Athlon X4 870K (4.1 GHz) ya da Intel Core i3 6300T (3.3 GHz)
8 GB RAM
AMD Radeon R9 270X (2 GB) ya da NVIDIA GeForce GTX 670 (2 GB)
50 GB boş alan
Mümkün olan en yüksek hıza sahip internet bağlantısı
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İŞTE SÜPER LİG'İN EN İYİ TAKIMLARI (FIFA 19 AÇIKLADI)
Peki FIFA 19'a göre Süper Lig'in en iyi takımları hangileri?
İşte Süper Lig'in sanal dünyada en iyi skora sahip olan takımı...
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7BB Erzurumspor: 68
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8Antalyaspor: 69
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9Yeni Malatyaspor: 70
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10Akhisar Belediyespor: 70
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11MKE Ankaragücü: 70
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12Trabzonspor: 71
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13Bursaspor: 71
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14Kayserispor: 71
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15Sivasspor: 71
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16Alanyaspor: 71
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17Atiker Konyaspor: 71
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18Çaykur Rizespor: 71
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19Kasimpaşa SK: 71
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20Göztepe SK: 72
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21Medipol Başakşehir FK: 76
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22Fenerbahçe SK: 76
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23Galatasaray SK: 76
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24Beşiktaş JK: 77