İşte FIFA 20'nin Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi
Merakla beklenen popüler oyun FIFA 20 için geri sayım sürüyor. FIFA 20'nin sistem gereksinimleri, çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu.
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EA Sports, FIFA 20'nin çıkış tarihi ve fiyatını kamuoyu ile paylaştı.
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2Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, 27 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacağını duyurdu.
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Oyun 69.99 dolar karşılığında ön siparişe yönelik olarak satışa çıkarılacak.
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FIFA 20 Xbox One fiyatları:
Standart Edition – 427,50 TL
Champions Edition – 558 TL
Ultimate Edition – 627 TL
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5FIFA 20 PS4 Fiyatları:
Standart Edition – 429 TL
Champions Edition – 559 TL
Ultimate Edition – 609 TL
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FIFA 20'NİN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?FIFA 20 Minimum Sistem Gereksinimleri
Windows 7, Windows 8.1 ya da Windows 10
AMD Phenom II X4 965 (3.4 GHz) ya da Intel Core i3-2100 (3.1 GHz)
8 GB RAM
AMD Radeon HD 7850 (2GB) ya da NVIDIA GTX 660 (2GB)
50 GB boş alan
512 kbps internet bağlantısı
FIFA 20 Önerilen Sistem Gereksinimleri
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7Windows 10
AMD Athlon X4 870K (4.1 GHz) ya da Intel Core i3 6300T (3.3 GHz)
8 GB RAM
AMD Radeon R9 270X (2 GB) ya da NVIDIA GeForce GTX 670 (2 GB)
50 GB boş alan
Mümkün olan en yüksek hıza sahip internet bağlantısı
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İŞTE SÜPER LİG'İN EN İYİ TAKIMLARI (FIFA 19 AÇIKLADI)
Peki FIFA 19'a göre Süper Lig'in en iyi takımları hangileri?
İşte Süper Lig'in sanal dünyada en iyi skora sahip olan takımı...
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9BB Erzurumspor: 68
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10Antalyaspor: 69
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11Yeni Malatyaspor: 70
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12Akhisar Belediyespor: 70
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13MKE Ankaragücü: 70
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14Trabzonspor: 71
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15Bursaspor: 71
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16Kayserispor: 71
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17Sivasspor: 71
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18Alanyaspor: 71
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19Atiker Konyaspor: 71
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20Çaykur Rizespor: 71
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21Kasimpaşa SK: 71
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22Göztepe SK: 72
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23Medipol Başakşehir FK: 76
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24Fenerbahçe SK: 76
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25Galatasaray SK: 76
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26Beşiktaş JK: 77