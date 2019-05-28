İşte Google krizinin Huawei'ye maliyeti (CEO açıkladı)
Geçtiğimiz günlerde Bloomberg Google'ın kara listeye aldığı Çin merkezli Huawei'nin kaybı ile ilgili bir rapor yayınlamış, söz konusu haberde şirketin uluslararası telefon satışında yüzde 40 ila 60'lık bir düşüş yaşayacağını iddia etmişti. Huawei CEO'su şirketin beklenen kaybını yaptığı resmi açıklama ile kamuoyu ile paylaştı
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1ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz haftalarda ABD merkezli şirketlerinin "ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ürünleri almasını engelleyen kararnameyi imzalamasının ardından Google, dün Çin merkezli Huawei ile işbirliğini sınırlandırdı.
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2Daha sonra ise ABD Ticaret Bakanlığı, kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı.
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3Söz konusu karar Huawei'nin mevcut akıllı telefonlarının ve tabletlerinin güncellenmesi için gerekli Amerikan yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor. Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak.
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4Kuşkusuz karar Huawei'yi ciddi oranda etkileyecek. Peki Huawei'in bu krizden kaybı ne olacak?
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Bloomberg'in iddiası şirketin CEO'su tarafından yapılan açıklama sonrası bir kez daha gündeme geldi.
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6Zira Huawei'nin CEO'su Ren Zhengfei Google'ın kararı sonrası bu yıl 30 milyar dolara yakın bir kayıp beklediklerini açıkladı.
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Ren Zhengfei'in şirketin Shenzhen'deki merkezinde yaptığı açıklama küresel telefon satışlarında yüzde 40'lık bir düşüş beklediğini gözler önüne seriyor.
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Geçtiğimiz dönemde küresel telefon satışında Apple'ı geride bırakan Huawei ikincilik koltuğuna oturmuştu.
Görünen o ki bir süredir Samsung'u geride bırakma hedefini dile getiren Huawei bu yılın sonunda ikincilik koltuğundan da olabilir.
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İŞTE YAPTIRIM KAPSAMINA GİRMEYEN HUAWEİ TELEFONLAR (SIRALI TAM LİSTE)
ABD'nin Çinli küresel teknoloji şirketi Huawei'ye yönelik yaptırımlarının, firmanın satıştaki telefonlarını kapsamadığı bildirildi. İşte yaptırımdan muaf telefonların sıralı tam listesi...
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Çin merkezli Huawei yetkililerinden alınan bilgiye göre, firmanın bugüne kadar satılmış, satışta olan ve stoklarda bulunan telefonları, ABD ambargosuna dahil değil.
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11Huawei'nin satışta bulunan ve ABD yaptırımları kapsamında olmayan telefon modelleri şunlar...
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12
P30 lite
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13
P30 Pro
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14
P30
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15
Mate 20 Pro
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16
Mate 20 lite
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17
P20 Pro
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18
P20
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19
P20 Lite
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20
Mate 10 lite
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21
Mate 10 Pro
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22
P Smart 2019
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23
P Smart 2018
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24
Y7 2019
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25
Y6 2019
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26
Y5 2019
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27
Y7 2018
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28
Y6 2018
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29Y5 2018
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30
P10 Plus
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31
P10
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32
P10 lite
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33
P9
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34P9 lite (2017)
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HUAWEİ BİRİNCİLİK HEDEFİNİ ERTELEDİ
Çinli teknoloji devi Huawei Güney Kore’li rakibi Samsung'u küresel satışlarda sollayarak birincilik koltuğuna oturmak istediğini defalarca dile getirmişti.
Ancak görünen o ki Huawei bu hedefini ertelemiş durumda.
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36Uluslararası haber ajansı Reuters'a konuşan bir kaynak Google krizi olmasaydı bu yılın dördüncü çeyreğinde Samsung'u geride bırakarak en çok telefon satan şirket olacaklarını belitti.
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37Söz konusu kriz neden ile bu hedefin ertelendiği bilgisini paylaşan kaynak Huawei'nin her gün 500 ile 600 bin telefon sattığı bilgisinin de altını çizdi.