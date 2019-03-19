İşte Hadi’deki sorular ve cevapları (390 bin kişi katıldı 6 kişi iPhone XR kazandı)
Canlı bilgi yarışması Hadi’nin 390 bin kişinin katıldığı ve sadece 6 kişinin tüm soruları cevaplayabildiği bilgi yarışması pazar akşamı 20.30'da gerçekleşti. 6 kişi iPhone XR kazandı. İşte Hadi'de çok az kişinin son soruya kadar dayanabildiği bilgi yarışmasındaki sorular ve cevapları... (CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)
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1
1- Halk arasında kendini herkese kolaylıkla sevdiren kişilerde hangisi olduğu söylenir?
A- Şeytan tüyü
B- At kuyruğu
C- Aslan yelesi
(390 bin 851 kişi bildi)
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2
2- Bir yeri çok iyi bildiğini söyleyen biri orayı hangisi gibi bildiğini iddia eder?
A- Avucunun içi gibi
B- Dizinin dibi gibi
C- Gözünün bebeği gibi
(385 bin 424 kişi bildi)
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3
3- "Uygun adım, ileri, marş" komutunu nerede duyabilirsiniz?
A- Askerde
B- Balayında
C- Anaokulunda
(383 bin 350 kişi bildi)
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4
4- Hangisi yazılı iletişim araçlarından değildir?
A- Gazete
B- Dergi
C- Radyo
(379 bin 359 kişi bildi)
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5
5- Eskiden bir anahtar veya kol yardımıyla çevrilerek ayarlanan, kendiliğinden hareket eden oyuncaklara ne denirdi?
A- Kurmalı
B- Çekmeli
C- Kumandalı
(366 bin 889 kişi bildi)
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6
6- İnsan vücudunda besinlerin sindirimi nerede başlar?
A- Ağız
B- Mide
C- İnce bağırsak
(332 bin 650 kişi bildi)
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7
7- 2019 TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması hangi şehrimizde düzenlenecektir?
A- İstanbul
B- Ankara
C- Konya
(287 bin 905 kişi bildi)
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8
8- Mangala oyununda taşların konulduğu kaç adet küçük kuyu vardır?
A- 8
B- 10
C- 12
(197 bin 357 kişi bildi)
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9
9- 10'un küpü ile 10'un karesi arasındaki fark kaçtır?
A- 900
B- 990
C- 999
(135 bin 722 kişi bildi)
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10
10- 2019 yılında hangi yazarın telif haklarının süresi dolduğu için kitapları birçok yayınevi tarafından basılmaya başlanmıştır?
A- Oğuz Atay
B- Sabahattin Ali
C- Yusuf Atılgan
(109 bin 731 kişi bildi)
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11
11- Günümüzde müze olarak kullanılan Ayasofya'nın kaç minaresi vardır?
A- 2
B- 4
C- 6
( 70 bin 946 kişi bildi)
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12
12- Hangi ülkenin Rusya ile kara sınırı yoktur?
A- İsveç
B- Norveç
C- Finlandiya
( 23 bin 669 kişi bildi)
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13
13- İzlediğiniz sahne hangi filme aittir?
A- Şehir ışıkları
B- Modern zamanlar
C- Altına hücum
(18 bin 122 kişi bildi)
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14
14- "Semaver", "Sarnıç" ve "Son Kuşlar" kitapları kime attir?
A- Sait Faik Abasıyanık
B- Peyami Safa
C- Memduh Şevket Esendal
(11 bin 451 kişi bildi)
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15
15- Adrenalin nereden salgılanır?
A- Tiroit bezi
B-Hipofiz bezi
C- Böbrek üstü bezleri
(7 bin 928 kişi bildi)
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16
16- İstanbul'daki Anadolu Hisarı hangi padişah döneminde yaptırılmıştır?
A- Fatih Sultan Mehmed
B- Yıldırım Beyazid
C- Yavus Sultan Selim
( 5 bin 461 kişi bildi)
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17
17- Hababam Sınıfı" filminde Münir Özkul'un canlandırdığı "Kel Mahmut" karakterinin gerçek adı nedir?
A- Mahmut Alnıgeniş
B- Mahmut Öztuna
C- Mahmut Bahtıkara
(1873 kişi bildi)
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18
18- Resimdeki tablo kaç yılında yapılmıştır?
A- 1460
B- 1470
C- 1480
(370 kişi bildi)
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19
19- Dilimize 14. yüzyılda geçen "leblebi" kelimesi Arapçada ne anlama geliyordu?
A- Kavrulmuş mercimek
B- Kavrulmuş nohut
C- Kavrulmuş bezelye
(58 kişi bildi)
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20
20- Halide Edip Adıvar, hangi kitabını diğerlerinden daha önce yazmıştır?
A- Ateşten gömlek
B- Sinekli bakkal
C- Handan
(31 kişi bildi)
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21
21- Hangi ülkenin tam adında "Kooperatif Cumhuriyeti" ifadesi de geçer?
A- Grenada
B-Guyana
C- Guatemala
(20 kişi bildi)
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22
22- Ticari yolcu uçakları atmosferin hangi katmanında uçar?
A- Stratosfer
B- Troposfer
C- İyonosfer
(6 kişi bildi)
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23
CEVAP ANAHTARI
1- A
2- A
3- A
4- C
5- A
6- A
7- A
8- C
9- A
10- B
11-B
12- A
13- B
14- A
15- C
16- B
17- A
18- C
19- C
20- C
21- B
22-B