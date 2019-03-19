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İşte Hadi’deki sorular ve cevapları (390 bin kişi katıldı 6 kişi iPhone XR kazandı)

Canlı bilgi yarışması Hadi’nin 390 bin kişinin katıldığı ve sadece 6 kişinin tüm soruları cevaplayabildiği bilgi yarışması pazar akşamı 20.30'da gerçekleşti. 6 kişi iPhone XR kazandı. İşte Hadi'de çok az kişinin son soruya kadar dayanabildiği bilgi yarışmasındaki sorular ve cevapları... (CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)

  • 1

    1- Halk arasında kendini herkese kolaylıkla sevdiren kişilerde hangisi olduğu söylenir?

    1- Halk arasında kendini herkese kolaylıkla sevdiren kişilerde hangisi olduğu söylenir?

    A- Şeytan tüyü 

    B- At kuyruğu 

    C- Aslan yelesi 

    (390 bin 851 kişi bildi)

  • 2

    2- Bir yeri çok iyi bildiğini söyleyen biri orayı hangisi gibi bildiğini iddia eder?

    2- Bir yeri çok iyi bildiğini söyleyen biri orayı hangisi gibi bildiğini iddia eder?

    A- Avucunun içi gibi 

    B- Dizinin dibi gibi 

    C- Gözünün bebeği gibi 

    (385 bin 424 kişi bildi)

  • 3

    3- "Uygun adım, ileri, marş" komutunu nerede duyabilirsiniz?

    3- "Uygun adım, ileri, marş" komutunu nerede duyabilirsiniz?

    A- Askerde 

    B- Balayında 

    C- Anaokulunda 

    (383 bin 350 kişi bildi)

  • 4

    4- Hangisi yazılı iletişim araçlarından değildir?

    4- Hangisi yazılı iletişim araçlarından değildir?

    A- Gazete 

    B- Dergi 

    C- Radyo 

    (379 bin 359 kişi bildi)

  • 5

    5- Eskiden bir anahtar veya kol yardımıyla çevrilerek ayarlanan, kendiliğinden hareket eden oyuncaklara ne denirdi?

    5- Eskiden bir anahtar veya kol yardımıyla çevrilerek ayarlanan, kendiliğinden hareket eden oyuncaklara ne denirdi?

    A- Kurmalı 

    B- Çekmeli 

    C- Kumandalı 

    (366 bin 889 kişi bildi)

  • 6

    6- İnsan vücudunda besinlerin sindirimi nerede başlar?

    6- İnsan vücudunda besinlerin sindirimi nerede başlar?

    A- Ağız 

    B- Mide 

    C- İnce bağırsak 

    (332 bin 650 kişi bildi)

  • 7

    7- 2019 TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması hangi şehrimizde düzenlenecektir?

    7- 2019 TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması hangi şehrimizde düzenlenecektir?

    A- İstanbul 

    B- Ankara 

    C- Konya 

    (287 bin 905 kişi bildi)

  • 8

    8- Mangala oyununda taşların konulduğu kaç adet küçük kuyu vardır?

    8- Mangala oyununda taşların konulduğu kaç adet küçük kuyu vardır?

    A- 8 

    B- 10 

    C- 12 

    (197 bin 357 kişi bildi) 

  • 9

    9- 10'un küpü ile 10'un karesi arasındaki fark kaçtır?

    9- 10'un küpü ile 10'un karesi arasındaki fark kaçtır?

    A- 900 

    B- 990 

    C- 999 

    (135 bin 722 kişi bildi)

  • 10

    10- 2019 yılında hangi yazarın telif haklarının süresi dolduğu için kitapları birçok yayınevi tarafından basılmaya başlanmıştır?

    10- 2019 yılında hangi yazarın telif haklarının süresi dolduğu için kitapları birçok yayınevi tarafından basılmaya başlanmıştır?

    A- Oğuz Atay 

    B- Sabahattin Ali 

    C- Yusuf Atılgan 

    (109 bin 731 kişi bildi)

  • 11

    11- Günümüzde müze olarak kullanılan Ayasofya'nın kaç minaresi vardır?

    11- Günümüzde müze olarak kullanılan Ayasofya'nın kaç minaresi vardır?

    A- 2

    B- 4

    C- 6

    ( 70 bin 946 kişi bildi)

  • 12

    12- Hangi ülkenin Rusya ile kara sınırı yoktur?

    12- Hangi ülkenin Rusya ile kara sınırı yoktur?

    A- İsveç

    B- Norveç

    C- Finlandiya

    ( 23 bin 669 kişi bildi)

  • 13

    13- İzlediğiniz sahne hangi filme aittir?

    13- İzlediğiniz sahne hangi filme aittir?

    A- Şehir ışıkları

    B- Modern zamanlar

    C- Altına hücum

    (18 bin 122 kişi bildi)

  • 14

    14- "Semaver", "Sarnıç" ve "Son Kuşlar" kitapları kime attir?

    14- "Semaver", "Sarnıç" ve "Son Kuşlar" kitapları kime attir?

    A- Sait Faik Abasıyanık

    B- Peyami Safa

    C- Memduh Şevket Esendal

    (11 bin 451 kişi bildi)

  • 15

    15- Adrenalin nereden salgılanır?

    15- Adrenalin nereden salgılanır?

    A- Tiroit bezi

    B-Hipofiz bezi

    C- Böbrek üstü bezleri

    (7 bin 928 kişi bildi)

  • 16

    16- İstanbul'daki Anadolu Hisarı hangi padişah döneminde yaptırılmıştır?

    16- İstanbul'daki Anadolu Hisarı hangi padişah döneminde yaptırılmıştır?

    A- Fatih Sultan Mehmed

    B- Yıldırım Beyazid

    C- Yavus Sultan Selim

    ( 5 bin 461 kişi bildi)

  • 17

    17- Hababam Sınıfı" filminde Münir Özkul'un canlandırdığı "Kel Mahmut" karakterinin gerçek adı nedir?

    17- Hababam Sınıfı" filminde Münir Özkul'un canlandırdığı "Kel Mahmut" karakterinin gerçek adı nedir?

    A- Mahmut Alnıgeniş

    B- Mahmut Öztuna

    C- Mahmut Bahtıkara

    (1873 kişi bildi)

  • 18

    18- Resimdeki tablo kaç yılında yapılmıştır?

    18- Resimdeki tablo kaç yılında yapılmıştır?

    A- 1460

    B- 1470

    C- 1480

    (370 kişi bildi)

  • 19

    19- Dilimize 14. yüzyılda geçen "leblebi" kelimesi Arapçada ne anlama geliyordu?

    19- Dilimize 14. yüzyılda geçen "leblebi" kelimesi Arapçada ne anlama geliyordu?

    A- Kavrulmuş mercimek

    B- Kavrulmuş nohut

    C- Kavrulmuş bezelye

    (58 kişi bildi)

  • 20

    20- Halide Edip Adıvar, hangi kitabını diğerlerinden daha önce yazmıştır?

    20- Halide Edip Adıvar, hangi kitabını diğerlerinden daha önce yazmıştır?

    A- Ateşten gömlek

    B- Sinekli bakkal

    C- Handan

    (31 kişi bildi)

  • 21

    21- Hangi ülkenin tam adında "Kooperatif Cumhuriyeti" ifadesi de geçer?

    21- Hangi ülkenin tam adında "Kooperatif Cumhuriyeti" ifadesi de geçer?

    A- Grenada

    B-Guyana

    C- Guatemala

    (20 kişi bildi)

  • 22

    22- Ticari yolcu uçakları atmosferin hangi katmanında uçar?

    22- Ticari yolcu uçakları atmosferin hangi katmanında uçar?

    A- Stratosfer

    B- Troposfer

    C- İyonosfer

    (6 kişi bildi)

  • 23

    CEVAP ANAHTARI

    CEVAP ANAHTARI

    1- A

    2- A

    3- A

    4- C

    5- A

    6- A

    7- A

    8- C

    9- A

    10- B

    11-B

    12- A

    13- B

    14- A

    15- C

    16- B

    17- A

    18- C

    19- C

    20- C
    21- B

    22-B

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