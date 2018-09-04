İşte IFA 2018'de tanıtılan en iyi akıllı telefonlar (Yerli telefon da görücüye çıktı)
ntv.com.tr
Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilecek IFA 2018 fuarında pek çok yeni cihaz görücüye çıktı. Fuarda tanıtılan en iyi akıllı telefon modellerini ve kullanıcılarına sundukları özellikleri sizler için derledik.
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1
Vestel Venüs Z30
6.18 inç
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2
Vestel Venüs Z30
64 GB depolama
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3
Vestel Venüs Z30
4GB RAM
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4
Vestel Venüs Z30
3 bin 300 mAh batarya
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5
Vestel Venüs Z3016 MP kamera
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6
Sony Xperia XZ3
6 inç ekran
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7
Sony Xperia XZ3
64 GB depolama
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8
Sony Xperia XZ3
4 GB RAM
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9
Sony Xperia XZ3
3 bin 300 mAh batarya
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10
Sony Xperia XZ319 MP kamera
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11
Huawei Mate 20 Lite
6.3 inç ekran
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12
Huawei Mate 20 Lite
64 GB depolama
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13
Huawei Mate 20 Lite
4 GB RAM
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14
Huawei Mate 20 Lite
3 bin 750 mAh batarya
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15
Huawei Mate 20 Lite20 MP kamera
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16
Honor Play
6.3 inç ekran
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17
Honor Play
64 GB RAM
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18
Honor Play
4 GB RAM
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19
Honor Play
3 bin 750 mAh batarya
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20
Honor Play16 MP kamera
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21
LG G7 One
6.1 inç ekran
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22
LG G7 One
32 GB depolama
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23
LG G7 One
4 GB RAM
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24
LG G7 One
3 bin mAh batarya
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25
LG G7 One16 MP kamera