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İşte IFA 2018'de tanıtılan en iyi akıllı telefonlar (Yerli telefon da görücüye çıktı)

ntv.com.tr

Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilecek IFA 2018 fuarında pek çok yeni cihaz görücüye çıktı. Fuarda tanıtılan en iyi akıllı telefon modellerini ve kullanıcılarına sundukları özellikleri sizler için derledik.

  • 1

    Vestel Venüs Z30

    Vestel Venüs Z30

    6.18 inç 

  • 2

    Vestel Venüs Z30

    Vestel Venüs Z30

    64 GB depolama 

  • 3

    Vestel Venüs Z30

    Vestel Venüs Z30

    4GB RAM 

  • 4

    Vestel Venüs Z30

    Vestel Venüs Z30

    3 bin 300 mAh batarya 

  • 5

    Vestel Venüs Z30

    Vestel Venüs Z30
    16 MP kamera
  • 6

    Sony Xperia XZ3

    Sony Xperia XZ3

    6 inç ekran 

  • 7

    Sony Xperia XZ3

    Sony Xperia XZ3

    64 GB depolama 

  • 8

    Sony Xperia XZ3

    Sony Xperia XZ3

    4 GB RAM 

  • 9

    Sony Xperia XZ3

    Sony Xperia XZ3

    3 bin 300 mAh batarya 

  • 10

    Sony Xperia XZ3

    Sony Xperia XZ3
    19 MP kamera
  • 11

    Huawei Mate 20 Lite

    Huawei Mate 20 Lite

    6.3 inç ekran 

  • 12

    Huawei Mate 20 Lite

    Huawei Mate 20 Lite

    64 GB depolama 

  • 13

    Huawei Mate 20 Lite

    Huawei Mate 20 Lite

    4 GB RAM 

  • 14

    Huawei Mate 20 Lite

    Huawei Mate 20 Lite

    3 bin 750 mAh batarya 

  • 15

    Huawei Mate 20 Lite

    Huawei Mate 20 Lite
    20 MP kamera
  • 16

    Honor Play

    Honor Play

    6.3 inç ekran 

  • 17

    Honor Play

    Honor Play

    64 GB RAM 

  • 18

    Honor Play

    Honor Play

    4 GB RAM 

  • 19

    Honor Play

    Honor Play

    3 bin 750 mAh batarya 

  • 20

    Honor Play

    Honor Play
    16 MP kamera
  • 21

    LG G7 One

    LG G7 One

    6.1 inç ekran 

  • 22

    LG G7 One

    LG G7 One

    32 GB depolama 

  • 23

    LG G7 One

    LG G7 One

    4 GB RAM 

  • 24

    LG G7 One

    LG G7 One

    3 bin mAh batarya 

  • 25

    LG G7 One

    LG G7 One
    16 MP kamera
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