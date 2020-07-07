İşte iPhone'larda casusluk yapan uygulamalar

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, WWDC 2020 etkinliği kapsamında yeni mobil işletim sistemi iOS 14'ü görücüye çıkardı. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan iOS 14 birçok uygulamanın pano casusluğu yaptığını ortaya çıkardı. İşte iPhone'larda casusluk yapan uygulamalar...

07.07.2020 - 07:21

İşte iPhone'larda casusluk yapan uygulamalar - 1

Apple'ın geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkardığı iOS 14 işletim sistemi, gizlilik ve güvenlik için de önemli özellikleri beraberinde getiriyor. 

İşte iPhone'larda casusluk yapan uygulamalar - 2

iOS 14'teki özelliklerden biri de herhangi bir uygulama, panodaki verilere erişim sağlarsa kullanıcının bildirimle uyarılması sağlıyor. 

 

İşte iPhone'larda casusluk yapan uygulamalar - 3

Söz konusu özellik sayesinde birçok uygulamanın izinsiz bir şekilde panodaki verilere eriştiğini ortaya çıkardı. 

İşte iPhone'larda casusluk yapan uygulamalar - 4

iPhone'larda bulunan pano verilerine ulaşarak casusluk yapan 47 uygulama şöyle... 

İşte iPhone'larda casusluk yapan uygulamalar - 5

LinkedIn 

Call of Duty 

Fruit Ninja 

PUBG Mobile 

İşte iPhone'larda casusluk yapan uygulamalar - 6

Accuweather 

AliExpress 

Google News 

Tik Tok 

İşte iPhone'larda casusluk yapan uygulamalar - 7

Reddit 

Overstock 

Paetron 

ABC News 

İşte iPhone'larda casusluk yapan uygulamalar - 8

Al Jazeera English 

CBC News 

CBS News 

CNBC 

İşte iPhone'larda casusluk yapan uygulamalar - 9

Fox News 

News Break 

New York Times 

NPR 

İşte iPhone'larda casusluk yapan uygulamalar - 10

ntv Nachrichten 

Reuters 

Russia Today 

Stern Nachrichten 

İşte iPhone'larda casusluk yapan uygulamalar - 11

The Economist 

The Huffington Post 

The Wall Street Journal 

Vice News 

İşte iPhone'larda casusluk yapan uygulamalar - 12

Hotels.com 

Hotel Tonight 

The Weather Network 

Sky Ticket 

İşte iPhone'larda casusluk yapan uygulamalar - 13

TruCaller 

ToTalk 

Tok 

Viber 

İşte iPhone'larda casusluk yapan uygulamalar - 14

Weibo 

Zoosk 

8 Ball Pool 

Amaze!!! 

İşte iPhone'larda casusluk yapan uygulamalar - 15

Bejeweled 

Block Puzzle 

Classic Bejeweled 

İşte iPhone'larda casusluk yapan uygulamalar - 16

Classic Bejeweled HD 

Golfmasters 

Plants vs Zombies Heroes 

Bed Bath & Beyond 

 

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