İşte iPhone'larda casusluk yapan uygulamalar

07.07.2020 - 07:21
Apple'ın geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkardığı iOS 14 işletim sistemi, gizlilik ve güvenlik için de önemli özellikleri beraberinde getiriyor.
iOS 14'teki özelliklerden biri de herhangi bir uygulama, panodaki verilere erişim sağlarsa kullanıcının bildirimle uyarılması sağlıyor.
Söz konusu özellik sayesinde birçok uygulamanın izinsiz bir şekilde panodaki verilere eriştiğini ortaya çıkardı.
iPhone'larda bulunan pano verilerine ulaşarak casusluk yapan 47 uygulama şöyle...
Call of Duty
Fruit Ninja
PUBG Mobile
Accuweather
AliExpress
Google News
Tik Tok
Overstock
Paetron
ABC News
Al Jazeera English
CBC News
CBS News
CNBC
Fox News
News Break
New York Times
NPR
ntv Nachrichten
Reuters
Russia Today
Stern Nachrichten
The Economist
The Huffington Post
The Wall Street Journal
Vice News
Hotels.com
Hotel Tonight
The Weather Network
Sky Ticket
TruCaller
ToTalk
Tok
Viber
Zoosk
8 Ball Pool
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