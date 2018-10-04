İşte İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilginç özellikleri

1 Atatürk Havalimanı'ndan yapılacak son sefer 6 Nisan Cumartesi günü İstanbul-Singapur olacak. THY 6 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na taşınacak ve Atatürk Havalimanı'ndan yaptığı seferlere son verecek.

2 İstanbul Havalimanı ise 5 Nisan saat 03:00 ile 6 Nisan saat 14:00 arasında 35 saat süresince tüm yolculu seferlere kapalı olacak. Saat 14:00 ile saat 19.00 arasında ise İstanbul Havalimanı 5 saat süresince THY yolculu seferlerine açık olacak.

3 Saat 19:00 ile 00:00 arasında sadece üssü havalimanı olan THY, Onur Havayolları, Atlasglobal'in tüm yolculu seferlerine açık olacak.İstanbul Havalimanı 7 Nisan saat 00:00 itibarıyla tüm uçuşlara açık hale gelecek.

4 Peki İstabul Havalimanı'nın ev sahipliği yaptığı yenilikleri biliyor musunuz? İşte yeni havalimanının teknik özellikleri... 3. HAVALİMANININ EKONOMİYE KATKISI

5 YENİ HAVALİMANININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER? Peki İstanbul Havalimanı'nın teknik özellikleri neler? İstanbul Havalimanı hayatımızda neleri değiştirecek? İşte bilmeniz gereken her şey...

6 Yeni havalimanının uçtan uca teknolojik alt yapısı sayesinde yolcuların pasaport, gümrük noktaları ile check-in kontuarlarında bekleme süreleri azalacak, 55 bin kişiye eş zamanlı, kesintisiz, hızlı ve güvenli internet sağlanacak.

7 İstanbul Havalimanı’nda 3 adet veri merkezi (data center), 102 adet entegre sistem, 467 adet sunucu, 780 telekomünikasyon odası, 3257 adet kartlı geçiş noktası, 3267 uçuş bilgi monitörü, 4549 destek verilen bilgisayar, 9000 adet güvenlik kamerası olacak. YENİ HAVALİMANI'NDA İLK YOLCU TESTİ BAŞARIYLA SONUÇLANDI-İZLE

8 İstanbul Yeni Havalimanı bünyesinde 20 milyon GB’lık data alanı mevcut olacak.

9 Yani ortalama bir şehirde bulunan 80 bin network portu kadar bir porta sahip olacak.

10 İSTANBUL HAVALİMANI İLE VİZE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK Yeni havalimanı ile vize sisteminde önemli bir değişiklik oldu. Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki E-vize kiosk'ları 29 Ekim 2018 tarihinden itibaren kaldırıldı.

11 Bandrol vize uygulamasında bir değişiklik söz konusu olmazken, bandrol vize alabilen ülke vatandaşları için yapılan uygulama aynı şekilde devam edecek.

12 Havalimanına döşenen fiber kablo uzunluğu ise İstanbul- Berlin arasındaki 1700 km’ye eşit.

13 İGA Havalimanı İşletmesi tarafından kurulan İGA Bilişim, İstanbul Yeni Havalimanı’nın tüm teknolojik altyapısını ve bilişim hizmetlerini sağlayacak, bu hizmet dünya çapında alanında verilen en büyük hizmet niteliğinde olacak.

14 Toplam 780 kişilik bir ekip ile havalimanının, altyapı, güvenlik, havacılık, iş uygulamaları ve yazılım geliştirme gibi 5 ana sisteminden sorumlu olacak olan İGA Bilişim, yerli mühendislerin geliştirdiği milli sistemleri kullanacak.

15 Yüzde yüz yerli ve milli kaynaklar ile kurulan İGA Bilişim şirketi İstanbul Yeni Havalimanı ile dünyanın en büyük havalimanının tasarım, kurulum, entegrasyon ve devreye alma işlemlerini gerçekleştirecek.

16 İGA Bilişim 100’ün üzerinde çalışan ve alt yüklenicilerle birlikte toplam 780 kişiden oluşan ekibi ile İstanbul Yeni Havalimanı’nın altyapı, güvenlik, havacılık, iş uygulamaları ve yazılım geliştirme gibi beş ana sisteminden sorumlu olacak.

17 Mühendisler tarafından geliştirilen, yolcuların daha kaliteli vakit geçirmesi için düşünülmüş hızlı geçiş sistemleri, ücretsiz internet, dinamik bekleme süreleri bildirimleri, akıllı otopark sistemleri, yeni nesil sadakat yönetimi sistemleri, kayıp eşya yazılımı, apron kartı başvuru portalı gibi uygulamalar da ilk defa kullanılmaya başlayacak.

18 İstanbul Yeni Havalimanı'yla ilgili diğer çarpıcı bilgilere gelince: Yaklaşık olarak 150 milyon yolcu kapasitesi bulunuyor.

19 Tamamlandığında yaklaşık olarak her piste saatte 19 iniş veya kalkış yapılabilecek.

20 Hava limanındaki apron kapasitesi 500 uçaktır.

21 Günümüzün en büyük uçaklarından Airbus A380 ve Boing 737-800 gibi uçakların iniş kalkışı mümkün olacak.

22 Bunun yanı sıra İstanbul Yeni Delhi arasındaki 4500 km uzunluğunda bakır kablolama da havalimanının özellikleri arasında yer alıyor.

23 Toplam olarak kapladığı alan 76,2 kilometrekaredir.

24 Metronun havalimanına 2020 yılında gelmesi beklenirken; bağlantı yollarının inşası konusunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

25 İşte yeni havaalanından basına yansıyan kareler...

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