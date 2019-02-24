İşte katlanabilir Huawei Mate X'in çıkış tarihi
ntv.com.tr
Çinli teknoloji şirketi Huawei'den katlanabilir cihazı HUAWEI Mate X'in çıktıi tarihi hakkında resmi açıklama geldi.
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Son dönemde Google yasağı ile gündemde olan Çin merkezli Huawei'den merakla beklenen katlanabilir telefonu hakkında açıklama geldi.
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Huawei Batı Avrupa Bölgesi Başkanı Vincent Pang, Mate X modelinin en geç Eylül ayında kullanıcılar ile buluşacağını açıkladı.
Aynı açıklamada Mate X'in Android işletim sistemi ile geleceği belirtildi.
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HUAWEİ MATE X'İN ÖZELLİKLERİ
Peki Huawei'nin ilk katlanabilir modeli Mate X'in özellikleri neler?
HUAWEI Mate X ikisi bir arada akıllı telefon ve tablet olarak esnek bir OLED paneline ve Falcon Wing menteşeye sahip.
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4Tek elle açılabilen, hafif ve katlanabilir akıllı telefon, yeni Interstellar Blue Wave rengiyle kullanıcılarla buluşuyor.
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HUAWEI Mate X'te esnek OLED katlanabilir FullView ekran ve 5G modem çip seti Balong 5000 bulunuyor.
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6Güç düğmesi üzerinde entegre bulunan parmak izi okuyucu ile HUAWEI Mate X tek harekette aktif hale geliyor. HUAWEI Mate X, katlandığında 11 mm, açıldığında ise 5,4 mm kalınlığında oluyor.
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HUAWEI Mate X, katlanabilir tasarımla birlikte kamera sisteminin hem ön hem de arka kameraların rolünü birlikte oynamasını mümkün kılan bir fotoğrafçılık deneyimiyle geliyor.
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8HUAWEI Mate X, SuperCharge'ı destekleyen 4.500mAh pil ile çalışıyor.
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9Huawei Mate X 55 watt gücünde, Matebook dizüstü bilgisayarları da şarj edebilen şarj adaptörü ile şarj oluyor.
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