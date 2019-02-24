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İşte katlanabilir Huawei Mate X'in çıkış tarihi

ntv.com.tr

Çinli teknoloji şirketi Huawei'den katlanabilir cihazı HUAWEI Mate X'in çıktıi tarihi hakkında resmi açıklama geldi.

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    Son dönemde Google yasağı ile gündemde olan Çin merkezli Huawei'den merakla beklenen katlanabilir telefonu hakkında açıklama geldi.

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    Huawei Batı Avrupa Bölgesi Başkanı Vincent Pang, Mate X modelinin en geç Eylül ayında kullanıcılar ile buluşacağını açıkladı.

    Aynı açıklamada Mate X'in Android işletim sistemi ile geleceği belirtildi.

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    HUAWEİ MATE X'İN ÖZELLİKLERİ

    HUAWEİ MATE X'İN ÖZELLİKLERİ

    Peki Huawei'nin ilk katlanabilir modeli Mate X'in özellikleri neler?

    HUAWEI Mate X ikisi bir arada akıllı telefon ve tablet olarak esnek bir OLED paneline ve Falcon Wing menteşeye sahip.

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    Tek elle açılabilen, hafif ve katlanabilir akıllı telefon, yeni Interstellar Blue Wave rengiyle kullanıcılarla buluşuyor.
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    HUAWEI Mate X'te esnek OLED katlanabilir FullView ekran ve 5G modem çip seti Balong 5000 bulunuyor.

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    Güç düğmesi üzerinde entegre bulunan parmak izi okuyucu ile HUAWEI Mate X tek harekette aktif hale geliyor. HUAWEI Mate X, katlandığında 11 mm, açıldığında ise 5,4 mm kalınlığında oluyor.
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    HUAWEI Mate X, katlanabilir tasarımla birlikte kamera sisteminin hem ön hem de arka kameraların rolünü birlikte oynamasını mümkün kılan bir fotoğrafçılık deneyimiyle geliyor.

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    HUAWEI Mate X, SuperCharge'ı destekleyen 4.500mAh pil ile çalışıyor.
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    Huawei Mate X 55 watt gücünde, Matebook dizüstü bilgisayarları da şarj edebilen şarj adaptörü ile şarj oluyor.
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