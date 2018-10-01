İşte NASA'nın yeni astronot kıyafetleri
ntv.com.tr
NASA, Ay ve Mars görevi için yeni bir astronot kıyafeti tanıttı.
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni astronot kıyafetlerini görücüye çıkardı.
Astro isimli yeni kıyafetin Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanıyor.
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2Astro, astronotların gerçek zamanlı verilere erişmesini ve HD video kullanarak iletişim kurmasına imkan sağlıyor.
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ASTRONOT OLMAK İSTEYENLERE BU SORULAR SORULUYOR
Astronotların uzaya gitmeden önce çözmek zorunda oldukları zorlu sorular belli oldu. Uzayda 6 ay geçiren İngiliz astronot Tim Peake bu sorulardan bazılarını açıkladı
(CEVAPLAR FOTO HABERİN SONUNDA)
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V'nin değeri nedir?
a) 2volts
b) 4volt
c) 4.5volt
d) 6volts
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Hayvanat bahçesindeki bir bekçinin yedi aslana 78 gün yetecek yiyeceği vardır. Yemek 21 aslan için ne kadar yeter?
a) 26 gün
b) 30 gün
c) 28 gün
d) 27 gün
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11Bir çizgi, tüm yüzeylerden eşit olacak şekilde bir 3D şeklin ortasından geçse bu hangisi olurdu?
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CEVAPLAR
b) 4volt
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13a) 26 gün
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14d
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15c
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