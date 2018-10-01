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İşte NASA'nın yeni astronot kıyafetleri

ntv.com.tr

NASA, Ay ve Mars görevi için yeni bir astronot kıyafeti tanıttı.

  • 1

    Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni astronot kıyafetlerini görücüye çıkardı. 

    Astro isimli yeni kıyafetin Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanıyor. 

  • 2

    Astro, astronotların gerçek zamanlı verilere erişmesini ve HD video kullanarak iletişim kurmasına imkan sağlıyor.
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    ASTRONOT OLMAK İSTEYENLERE BU SORULAR SORULUYOR

    ASTRONOT OLMAK İSTEYENLERE BU SORULAR SORULUYOR

    Astronotların uzaya gitmeden önce çözmek zorunda oldukları zorlu sorular belli oldu. Uzayda 6 ay geçiren İngiliz astronot Tim Peake bu sorulardan bazılarını açıkladı

    (CEVAPLAR FOTO HABERİN SONUNDA)

  • 4

    V'nin değeri nedir? 

    a) 2volts

    b) 4volt

    c) 4.5volt

    d) 6volts

  • 5

    Hayvanat bahçesindeki bir bekçinin yedi aslana 78 gün yetecek yiyeceği vardır. Yemek 21 aslan için ne kadar yeter? 

    a) 26 gün

    b) 30 gün

    c) 28 gün

    d) 27 gün

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

    Bir çizgi, tüm yüzeylerden eşit olacak şekilde bir 3D şeklin ortasından geçse bu hangisi olurdu?
  • 12

    CEVAPLAR

    CEVAPLAR

    b) 4volt

  • 13

    a) 26 gün
  • 14

    d
  • 15

    c
  • 16

    c
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    c
  • 18

    b
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    b
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