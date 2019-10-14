İşte NASA'nın yeni astronot kıyafetleri
NASA, Ay görevinde kullanılacak yeni astronot kıyafetlerini kamuoyu ile paylaştı.
-
1
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2024'te tekrar gezegenimizin uydusu Ay'a dönmeyi planlıyor.
NASA, Ay'a yapacağı insanlı görevlerde kullanılacak yeni astronot kıyafetlerini görücüye çıkardı.
-
2Astronotların Ay yüzeyinde daha rahat hareket etmeleri için eski üniformalara göre daha esnek bir yapıya sahip olduğu belirtilen kıyafetlerin her astronot için özel üretileceği açıklandı.
-
3
ASTRONOT OLMAK İSTEYENLERE BU SORULAR SORULUYORAstronotların uzaya gitmeden önce çözmek zorunda oldukları zorlu sorular geçtiğimiz dönemde belli olmuştu. Uzayda 6 ay geçiren İngiliz astronot Tim Peake bu sorulardan bazılarını açıklamıştı.
(CEVAPLAR FOTO HABERİN SONUNDA)
-
4V'nin değeri nedir?
a) 2volts
b) 4volt
c) 4.5volt
d) 6volts
-
5Hayvanat bahçesindeki bir bekçinin yedi aslana 78 gün yetecek yiyeceği vardır. Yemek 21 aslan için ne kadar yeter?
a) 26 gün
b) 30 gün
c) 28 gün
d) 27 gün
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11Bir çizgi, tüm yüzeylerden eşit olacak şekilde bir 3D şeklin ortasından geçse bu hangisi olurdu?
-
12
CEVAPLARb) 4volt
-
13a) 26 gün
-
14d
-
15c
-
16c
-
17c
-
18b
-
19b