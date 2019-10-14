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İşte NASA'nın yeni astronot kıyafetleri

NASA, Ay görevinde kullanılacak yeni astronot kıyafetlerini kamuoyu ile paylaştı.

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    Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2024'te tekrar gezegenimizin uydusu Ay'a dönmeyi planlıyor. 

    NASA, Ay'a yapacağı insanlı görevlerde kullanılacak yeni astronot kıyafetlerini görücüye çıkardı. 

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    Astronotların Ay yüzeyinde daha rahat hareket etmeleri için eski üniformalara göre daha esnek bir yapıya sahip olduğu belirtilen kıyafetlerin her astronot için özel üretileceği açıklandı.
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    ASTRONOT OLMAK İSTEYENLERE BU SORULAR SORULUYOR

    ASTRONOT OLMAK İSTEYENLERE BU SORULAR SORULUYOR
    Astronotların uzaya gitmeden önce çözmek zorunda oldukları zorlu sorular geçtiğimiz dönemde belli olmuştu. Uzayda 6 ay geçiren İngiliz astronot Tim Peake bu sorulardan bazılarını açıklamıştı.

    (CEVAPLAR FOTO HABERİN SONUNDA)
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    V'nin değeri nedir?

    a) 2volts

    b) 4volt

    c) 4.5volt

    d) 6volts
  • 5

    Hayvanat bahçesindeki bir bekçinin yedi aslana 78 gün yetecek yiyeceği vardır. Yemek 21 aslan için ne kadar yeter?

    a) 26 gün

    b) 30 gün

    c) 28 gün

    d) 27 gün
  • 6

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  • 8

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  • 11

    Bir çizgi, tüm yüzeylerden eşit olacak şekilde bir 3D şeklin ortasından geçse bu hangisi olurdu?
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    CEVAPLAR

    CEVAPLAR
    b) 4volt
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    a) 26 gün
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    d
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    c
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    c
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    c
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    b
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    b
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