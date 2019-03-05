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İşte National Geographic Instagram fotoğraf yarışmasının kazananları

ntv.com.tr

National Geographic 100 milyon kullanıcısı ile Instagram'ın en çok takipçiye sahip platformlarından biri. Platform Instagram üzerinden yaptığı fotoğraf yarışmasının kazananlarını açıkladı.

  • 1

    Ketan Khambhatta (Büyük Ödül'ün sahibi)
  • 2

    André Musgrove
  • 3

    Anuroop Krishnan
  • 4

    Chaitanya Deshpande
  • 5

    Sebastien Nagy
  • 6

    Adam Kiefer (Finalist)
  • 7

    Brent Stirton
  • 8

    Frank Haluska (Finalist)
  • 9

    Maxime Israel Collier
  • 10

    Yuri Choufour
  • 11

    Sandra Cattaneo Adorno (Finalist)
  • 12

    Devon Fox
  • 13

    Majed Sultan Alza'abi
  • 14

    Nicholas Parker
  • 15

    Nicholas Parker
  • 16

    Sebastian Scheichl
  • 17

    Francisco J. Perez (Finalist)
  • 18

    Matt Potenski (Finalist)
  • 19

    Jacintha Verdegaal
  • 20

    Chris O'bryan (Finalist)
  • 21

    Juan Quinteros
  • 22

    Andri Laukas
  • 23

    Sara Stein (Finalist)
  • 24

    Shivam
  • 25

    Khatia Nikabadze (Finalist)
  • 26

    Ulla Lohmann
  • 27

    Caine Delacy

  • 28

    Ken Geiger
  • 29

    Felice Simon (Finalist)
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