İşte National Geographic Instagram fotoğraf yarışmasının kazananları
ntv.com.tr
National Geographic 100 milyon kullanıcısı ile Instagram'ın en çok takipçiye sahip platformlarından biri. Platform Instagram üzerinden yaptığı fotoğraf yarışmasının kazananlarını açıkladı.
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1Ketan Khambhatta (Büyük Ödül'ün sahibi)
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2André Musgrove
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3Anuroop Krishnan
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4Chaitanya Deshpande
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5Sebastien Nagy
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6Adam Kiefer (Finalist)
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7Brent Stirton
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8Frank Haluska (Finalist)
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9Maxime Israel Collier
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10Yuri Choufour
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11Sandra Cattaneo Adorno (Finalist)
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12Devon Fox
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13Majed Sultan Alza'abi
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14Nicholas Parker
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15Nicholas Parker
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16Sebastian Scheichl
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17Francisco J. Perez (Finalist)
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18Matt Potenski (Finalist)
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19Jacintha Verdegaal
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20Chris O'bryan (Finalist)
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21Juan Quinteros
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22Andri Laukas
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23Sara Stein (Finalist)
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24Shivam
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25Khatia Nikabadze (Finalist)
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26Ulla Lohmann
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27Caine Delacy
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28Ken Geiger
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29Felice Simon (Finalist)