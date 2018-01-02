İşte Netflix'in en çok izlenen 10 filmi
ntv.com.tr
Online dizi ve film platformu Netflix'in en çok izlenen 10 filmi belli oldu. İşte Platformun en popüler yapımları ve izlenme sayıları...
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110- Roma
İzlenme sayısı: 1.053.436
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29- Velvet Buzzsaw
İzlenme sayısı: 1.262.910
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38- Close
İzlenme sayısı: 1.299.353
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4
7- Bleach
İzlenme sayısı: 1.366.049
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56- Death Note
İzlenme sayısı: 1.801.109
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6
5- IO
İzlenme sayısı: 2.059.172
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7
4- Polar
İzlenme sayısı: 2.385.292
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83- Triple Frontier
İzlenme sayısı: 2.539.826
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9
2- Bird Box
İzlenme sayısı: 2.683.494
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101- Fyre: The Greatest Party That Never Happened
İzlenme sayısı: 2.822.635
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11
NETFLİX EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ AÇIKLADI (YABANCI DİL KATEGORİSİ)Quicksand
The Ruthless
Osmosis
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12Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga
Delhi Crime
Mirage
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13Bitter Daisies
A Fortunate Man
Burn Out
The Protector
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14
GENEL LİSTEOur Planet
The Perfect Date
The Highwaymen
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15The Silence
Black Summer
After Life
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16The Spy Who Dumped Me
Riverdale
Chilling Adventures of Sabrina
You vs. Wild
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17
EN ÇOK İZLENEN DİZİLERBlack Summer
After Life
Riverdale
Chilling Adventures of Sabrina
Star Trek: Discovery
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18Lunatics
Bodyguard
Santa Clarita Diet
Bonding
Brooklyn Nine-Nine
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19
NETFLİX'İN TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ
Kullanıcılara İnternet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix'in Türkiye'de en çok izlenen dizileri geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. İşte o liste...
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20
10- Marvel’s Iron Fist
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219- You Me Her
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228- The OA
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237- GLOW
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246- The Seven Deadly Sins
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255- Gilmore Girls: A Year in the Life
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264- Atypical
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273- Friends from College
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282- Santa Clarita Diet
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291- Marvel’s The Defenders
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30Peki ülke ülke Netflix'İn en popüler yapımlarını biliyor musunuz?
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31HighSpeedInternet Google Trends'ten sağladığı bilgiler ışığında ülke ülke Netflix'in en popüler dizilerini belirlemişti.
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32
ABD: Shameless (İngiliz versiyonu)
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33
İngiltere: Call the Midwife
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34
İspanya: Narcos
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35
Almanya: House of Cards
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36
Yunanistan: Grand Hotel
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37
Portekiz: Shadowhunters
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38
Azerbaycan: Sherlock
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39
Rusya: Arrow
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40Fransa: The Returned
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41
Türkiye: The Tudors
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42
Peki Netflix'teki gizli kodlar ile ana ekranda gösterilmeyen film ve dizilerin hepsine ulaşabileceğinizi biliyor muydunuz?
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43
İşte bu kodlar ile film ve dizi arşivine ulaşmak için yapmanız gerekenler...
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44Netflix’de gizli kategorilere ulaşmak için tarayıcınızın adres çubuğuna 'http://www.netflix.com/browse/genre/INSERTNUMBER' yazmanız yeterli.
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45İşte bu içeriğe ulaşmak için bilmeniz gereken numaralar ise şöyle...
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4611828 = Hollywood dışı aksiyon yapımları
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476548 = Komediler
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48869 = Kara komedi
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494426 = Hollywood yapımı olmayan komediler
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501402 = Gece yarısı komedileri
-
5126 = Alaycı komediler
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522700 = Politik komediler
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539702 = Durum komedileri
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545286 = Spor komedileri
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5511559 = Stand-up
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563519 = Ergen komedileri
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574922 = Satirik komediler
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585475 = Romantik komediler
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5910256 = Tekme tokat komediler
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607627 = Kült filmler
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618195 = B-Sınıfı korku filmleri
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621252 = Kamp filmleri
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6310944 = Kült korku filmleri
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644734 = Kült bilim kurgu filmleri
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659434 = Kült komediler
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664195 = Bağımsız komediler
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678711 = Korku filmleri
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688195 = B-Tipi korku filmleri
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696895 = Yaratık filmleri
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708654 = Hollywood yapımı olmayan korku filmleri
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7189585 = Korku komedi
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728654 = Hollywood yapımı olmayan korku filmleri
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738646 = Seri katil korku filmleri
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741365 = Aksiyon ve Macera
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7546576 = Klasik aksiyon macera
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7643040 = Aksiyon Komedi
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7743048 = Aksiyon gerilim
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788985 = Uzakdoğu dövüş filmleri
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792125 = Askeri aksiyon
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807442 = Macera
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8110118 = Super kahramanlar
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827700 = Kovboy – Western filmler
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8310702 = Casus aksiyon filmleri
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849584 = Suç polisiye aksiyon filmleri
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Netflix Türkiye'de zam mı yaptı? İşte resmi açıklama
Netflix Türkiye'de üç ayrı kategoride fiyatlandırma yapan servisin tek kişilik Temel kategorisi 15,99 TL, iki kişilik Standart kategorisi 27,99 TL, dört kişilik Özel paketi ise 39,99 TL fiyatla izleyicilerle buluşuyordu.
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Bugün platforma giren bazı kullanıcılar üyelik ücretlerinde bir artış olduğunu gördü. Değişen fiyatlar şu şekildeydi...
Tek kullanıcılı abonelik: 19.99 TL
Aynı anda iki kullanıcı tarafından kullanılabilen abonelik: 33.99 TL
Aynı anda dört kullanıcı tarafından kullanılabilen abonelik: 49.99 TL
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Ancak benzer şekilde Temel kategorisinin 17,99 TL, Standart’ın 32,99 TL, Özel kategorisinin ise 47,99 TL‘lik bir versiyonu bulunuyordu.
Bu da platformun hala zammı netleştirmeye çalıştığı şeklinde yorumlandı.
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NETFLİX’TEN AÇIKLAMA
Konu ile ilgili NTV.com.tr'ye açıklama yapan Netflix fiyatlandırmaların Netflix’in dönem dönem gerçekleştirdiği testlerden biri olduğunun altını çizdi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Üyelerimizin Netflix'e verdiği değeri daha iyi anlamak için dönem dönem farklı fiyat politikaları test ediyoruz. Bu testler herkese açık değil. Ayrıca testlerde görülen fiyatları hiçbir zaman uygulamaya koymayabiliriz. Amacımız, Netflix üyelik ücreti politikasının doğrulundan emin olmak.”
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İŞTE NETFLİX'İN EN ÇOK İZLENEN ORJİNAL İÇERİKLERİ
Netflix ‘Haftanın En İyi 10’ listelerini test etmeye başladı. Netflix bu raporda ayrıca kendi orjinal içeriklerinin bir kısmının izlenme sayılarını da paylaştı. İşte Netflix tarafından paylaşılan liste...
Fyre: The Greatest Party That Never Happened - 20 milyon
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90The Highwayman - 40 milyon
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91Umbrella Academy - 45 milyon
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92Triple Frontier - 52 milyon