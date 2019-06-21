İşte Netflix'in en ucuz olduğu ülkeler (Listede Türkiye de var)
Netflix, Türkiye dahil 20 Avrupa ülkesinde aylık üyelik ücretlerine zam yaptı. Peki zam sonrası en pahalı ve en ucuz Netflix'e ev sahipliği yapan ülkeler değişti mi? İşte Netflix'in en pahalı ve ucuz olduğu ülkeler...
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1Türkiye'de en çok kullanılan online içerik platformlardan biri olan Netflix, dün sabah abonelik ücretlerine zam yaptı. Bu kapsamda Türkiye dahil 20 Avrupa ülkesinde fiyatlar değişti.
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2Türkiye’de 15.99 TL olan temel aylık üyelik paketinin fiyatı 17.99 TL, 27.99 TL olan standart aylık üyelik paketinin fiyatı 29.99 TL ve 39.99 TL olan özel aylık üyelik paketinin fiyatı 41.99 TL oldu.
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3Yeni fiyatlar 20 Haziran Perşembe günü (bugün) itibarıyla geçerli olacak. Peki zam sonrası zam sonrası en pahalı ve en ucuz Netflix'e ev sahipliği yapan ülkeler değişti mi?
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4İşte Netflix'in aylık abonelik ücretlerinin en yüksek ve düşük olduğu ülkeler...
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5
İspanya: 9 dolar
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6
İtalya: 9 dolar
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Fransa: 9 dolar
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8
Almanya: 9 dolar
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9
ABD: 8.99 dolar
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10
Rusya: 8.97 dolar
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11
Güney Kore: 8.2 dolar
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12
İngiltere: 7.62 dolar
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13
Kanada: 7.57 dolar
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14
Japonya: 7.42 dolar
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15
Hindistan: 7.19 dolar
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16
Avustralya: 6.92 dolar
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17
Brezilya: 5.70 dolar
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18
Arjantin: 3.46 dolar
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19Türkiye: 3.11 dolar