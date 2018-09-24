İşte piyasadaki en iyi Android telefonlar (Android 10 yaşında)
ntv.com.tr
Dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi Android, 10’uncu yaşını kutluyor. Android telefonlar, tarihlerinin belki de en güzel günlerini yaşıyor. Kıvrık, eğimli ekrana sahip modeller, çizilmeyen, kırılmayan, nano teknolojili kasalar, su geçirmez modeller... Hemen her marka, gelmiş geçmiş en güçlü amiral gemisi modellerini piyasaya sürdüler Android’in 10’uncu yılında piyasadaki en iyi Android telefonları sizler için derledik...
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1
Huawei P20 Pro6.1 inç ekran
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2
Huawei P20 Pro128 GB depolama
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3
Huawei P20 Pro6 GB RAM
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4
Huawei P20 Pro4 bin mAh batarya
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5
Huawei P20 Pro40 MP kamera
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6
Samsung Galaxy S9 Plus6.2 inç ekran
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7
Samsung Galaxy S9 Plus64 GB depolama
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8
Samsung Galaxy S9 Plus6 GB RAM
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9
Samsung Galaxy S9 Plus3 bin 500 mAh batarya
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10
Samsung Galaxy S9 Plus12 MP kamera
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11
LG G7 ThinQ6.1 inç ekran
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12
LG G7 ThinQ64 GB depolama
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13
LG G7 ThinQ4 GB RAM
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14
LG G7 ThinQ3 bin mAh batarya
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15
LG G7 ThinQ16 MP kamera
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16
Samsung Note 96.4 inç ekran
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17
Samsung Note 9128 GB depolama
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18
Samsung Note 96 GB RAM
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19
Samsung Note 94 bin mAh batarya
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20
Samsung Note 912 MP kamera
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21
Google Pixel 2 XL6 inç ekran
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22
Google Pixel 2 XL64 GB depolama
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23
Google Pixel 2 XL4 GB RAM
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24
Google Pixel 2 XL3 bin 520 mAh batarya
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25
Google Pixel 2 XL12.2 MP kamera
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26
Huawei Mate 10 Pro6 inç ekran
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27
Huawei Mate 10 Pro128 GB depolama
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28
Huawei Mate 10 Pro6 GB RAM
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29
Huawei Mate 10 Pro4 bin mAh batarya
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30
Huawei Mate 10 Pro12 MP kamera
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31
OnePlus 66.28 inç ekran
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32
OnePlus 664 GB depolama
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33
OnePlus 66 GB RAM
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34
OnePlus 63 bin 300 mAh batarya
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35
OnePlus 616 MP kamera
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36
Samsung Galaxy S8 Plus6.2 inç ekran
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37
Samsung Galaxy S8 Plus64 GB depolama
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38
Samsung Galaxy S8 Plus4 GB RAM
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39
Samsung Galaxy S8 Plus3 bin 500 mAh batarya
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40
Samsung Galaxy S8 Plus12 MP kamera
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41
LG G65.7 inç ekran
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42
LG G632 GB depolama
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43
LG G64 GB RAM
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44
LG G63 bin 300 mAh batarya
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45
LG G613 MP kamera
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46
BlackBerry Key24.5 inç ekran
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47
BlackBerry Key264 GB depolama
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48
BlackBerry Key26 GB RAM
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49
BlackBerry Key23 bin 500 mAh batarya
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50
BlackBerry Key212 MP kamera