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İşte piyasadaki en iyi Android telefonlar (Android 10 yaşında)

ntv.com.tr

Dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi Android, 10’uncu yaşını kutluyor. Android telefonlar, tarihlerinin belki de en güzel günlerini yaşıyor. Kıvrık, eğimli ekrana sahip modeller, çizilmeyen, kırılmayan, nano teknolojili kasalar, su geçirmez modeller... Hemen her marka, gelmiş geçmiş en güçlü amiral gemisi modellerini piyasaya sürdüler Android’in 10’uncu yılında piyasadaki en iyi Android telefonları sizler için derledik...

  • 1

    Huawei P20 Pro

    Huawei P20 Pro
    6.1 inç ekran
  • 2

    Huawei P20 Pro

    Huawei P20 Pro
    128 GB depolama
  • 3

    Huawei P20 Pro

    Huawei P20 Pro
    6 GB RAM
  • 4

    Huawei P20 Pro

    Huawei P20 Pro
    4 bin mAh batarya
  • 5

    Huawei P20 Pro

    Huawei P20 Pro
    40 MP kamera
  • 6

    Samsung Galaxy S9 Plus

    Samsung Galaxy S9 Plus
    6.2 inç ekran
  • 7

    Samsung Galaxy S9 Plus

    Samsung Galaxy S9 Plus
    64 GB depolama
  • 8

    Samsung Galaxy S9 Plus

    Samsung Galaxy S9 Plus
    6 GB RAM
  • 9

    Samsung Galaxy S9 Plus

    Samsung Galaxy S9 Plus
    3 bin 500 mAh batarya
  • 10

    Samsung Galaxy S9 Plus

    Samsung Galaxy S9 Plus
    12 MP kamera
  • 11

    LG G7 ThinQ

    LG G7 ThinQ
    6.1 inç ekran
  • 12

    LG G7 ThinQ

    LG G7 ThinQ
    64 GB depolama
  • 13

    LG G7 ThinQ

    LG G7 ThinQ
    4 GB RAM
  • 14

    LG G7 ThinQ

    LG G7 ThinQ
    3 bin mAh batarya
  • 15

    LG G7 ThinQ

    LG G7 ThinQ
    16 MP kamera
  • 16

    Samsung Note 9

    Samsung Note 9
    6.4 inç ekran
  • 17

    Samsung Note 9

    Samsung Note 9
    128 GB depolama
  • 18

    Samsung Note 9

    Samsung Note 9
    6 GB RAM
  • 19

    Samsung Note 9

    Samsung Note 9
    4 bin mAh batarya
  • 20

    Samsung Note 9

    Samsung Note 9
    12 MP kamera
  • 21

    Google Pixel 2 XL

    Google Pixel 2 XL
    6 inç ekran
  • 22

    Google Pixel 2 XL

    Google Pixel 2 XL
    64 GB depolama
  • 23

    Google Pixel 2 XL

    Google Pixel 2 XL
    4 GB RAM
  • 24

    Google Pixel 2 XL

    Google Pixel 2 XL
    3 bin 520 mAh batarya
  • 25

    Google Pixel 2 XL

    Google Pixel 2 XL
    12.2 MP kamera
  • 26

    Huawei Mate 10 Pro

    Huawei Mate 10 Pro
    6 inç ekran
  • 27

    Huawei Mate 10 Pro

    Huawei Mate 10 Pro
    128 GB depolama
  • 28

    Huawei Mate 10 Pro

    Huawei Mate 10 Pro
    6 GB RAM
  • 29

    Huawei Mate 10 Pro

    Huawei Mate 10 Pro
    4 bin mAh batarya
  • 30

    Huawei Mate 10 Pro

    Huawei Mate 10 Pro
    12 MP kamera
  • 31

    OnePlus 6

    OnePlus 6
    6.28 inç ekran
  • 32

    OnePlus 6

    OnePlus 6
    64 GB depolama
  • 33

    OnePlus 6

    OnePlus 6
    6 GB RAM
  • 34

    OnePlus 6

    OnePlus 6
    3 bin 300 mAh batarya
  • 35

    OnePlus 6

    OnePlus 6
    16 MP kamera
  • 36

    Samsung Galaxy S8 Plus

    Samsung Galaxy S8 Plus
    6.2 inç ekran
  • 37

    Samsung Galaxy S8 Plus

    Samsung Galaxy S8 Plus
    64 GB depolama
  • 38

    Samsung Galaxy S8 Plus

    Samsung Galaxy S8 Plus
    4 GB RAM
  • 39

    Samsung Galaxy S8 Plus

    Samsung Galaxy S8 Plus
    3 bin 500 mAh batarya
  • 40

    Samsung Galaxy S8 Plus

    Samsung Galaxy S8 Plus
    12 MP kamera
  • 41

    LG G6

    LG G6
    5.7 inç ekran
  • 42

    LG G6

    LG G6
    32 GB depolama
  • 43

    LG G6

    LG G6
    4 GB RAM
  • 44

    LG G6

    LG G6
    3 bin 300 mAh batarya
  • 45

    LG G6

    LG G6
    13 MP kamera
  • 46

    BlackBerry Key2

    BlackBerry Key2
    4.5 inç ekran
  • 47

    BlackBerry Key2

    BlackBerry Key2
    64 GB depolama
  • 48

    BlackBerry Key2

    BlackBerry Key2
    6 GB RAM
  • 49

    BlackBerry Key2

    BlackBerry Key2
    3 bin 500 mAh batarya
  • 50

    BlackBerry Key2

    BlackBerry Key2
    12 MP kamera
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