İşte piyasadaki en pahalı akıllı telefonlar

1 Huawei P30 Pro: Fiyatı 6.999 TL Huawei P30 Pro’nun 6.47 inç büyüklüğündeki OLED ekranı 1080×2340 piksel çözünürlük ve 338 PPI piksel yoğunluğu sunuyor.

2 Huawei P30 Pro: Fiyatı 6.999 TL HDR10 destekli olan Huawei P30 Pro'nun ekranı aynı zamanda parmak izi okuyabiliyor.

3 Huawei P30 Pro: Fiyatı 6.999 TL Huawei P30 Pro’nun arka tarafında 40 MP çözünürlüğünde bir ana kamera yer alıyor.

4 Huawei P30 Pro: Fiyatı 6.999 TL Cihazın en dikkat çeken yanı ise 5x optik yakınlaştırma sağlayan periscope kamera ve ToF sensörü

5 Huawei P30 Pro: Fiyatı 6.999 TL 4 bin 250 mAh değerinde bir bataryaya ev sahipliği yapan cihaz ile birlikte Huawei SuperCharge adaptörü kutu içerisinden çıkıyor. P30 Pro sadece yarım saatte yüzde 70 şarj olabiliyor.

6 Samsung Galaxy S10+: 7.499 TL Samsung Galaxy S10+'ın 6.4 inç büyüklüğündeki ekranı 3040x1440 QHD+ görüntü kaltesini destekliyor.

7 Samsung Galaxy S10+: 7.499 TL Model 'Infinity O' denilen yeni bir tasarıma sahipler. Bu yeni stilde ön kamera direk olarak ekrana sabitlenmiş.

8 Samsung Galaxy S10+: 7.499 TL Samsung Galaxy S10+'da AMOLED Gorlla Glass 6 ekran koruması kullanılıyor

9 Samsung Galaxy S10+: 7.499 TL S10+’ın Dinamik AMOLED ekranı ayrıca dünyanın ekrandaki ilk Ultrasonik Parmak İzi Tarayıcısına sahip.

10 Samsung Galaxy S10+: 7.499 TL Cihazın Dinamik AMOLED ekranı ayrıca dünyanın ekrandaki ilk Ultrasonik Parmak İzi Tarayıcısına sahip. Parmak iziniz üç boyutlu olarak okunduğu için iki boyutlu görüntü kaydeden sistemlere kıyasla telefonunuz için dolandırıcılığa karşı daha gelişmiş bir koruma sunuyor.

11 iPhone XS Max: Fiyatı 10.799 TL 6.5 inçlik iPhone Xs Max’te Super Retina ekranlara yer verildi.

12 iPhone XS Max: Fiyatı 10.799 TL Cihazda bir akıllı telefondaki ilk 7 nanometre çip olan A12 Bionic çip ile yeni nesil Neural Engine, daha hızlı Face ID, daha geniş stereo ses ve yeni harika altın renk seçeneği bulunuyor.

13 iPhone XS Max: Fiyatı 10.799 TL iPhone Xs Max, tüm Apple aygıtları arasında en yüksek piksel yoğunluğuyla en keskin ekranlara sahip.

14 iPhone XS Max: Fiyatı 10.799 TL iPhone Xs Max HDR fotoğraflarda, muhteşem parlaklık ve gerçek siyahlarla 1.000.000:1 kontrast oranı sunuyor ve %60 daha fazla dinamik aralık sağlıyor.

15 iPhone XS Max: Fiyatı 10.799 TL iPhone Xs Max; videolar, filmler ve oyunlar için 3 milyondan fazla pikselle daha etkileyici bir deneyim yaşatırken bugüne kadar bir iPhone’da yer alan en büyük ekranı iPhone 8 Plus’a benzer bir boyutta sunuyor.

16 Galaxy Note 9: 6.499 TL Galaxy Note 9, 6.4 inç ekrana ev sahipliği yapıyor. Bir önceki modelde tercihini 6.3 inçlik bir ekrandan yana kullanan Samsung, büyük ekrandan vazgeçmeyeceğinin de sinyalini veriyor.

17 Galaxy Note 9: 6.499 TL Super AMOLED paneli kullanmaya devam eden Samsung, çentikli ekran tasarımı yerine, Note 9’da tercihini kavisli ekran ile Infinity Display anlayışından yana kullandı.

18 Galaxy Note 9: 6.499 TL Akıllı telefonlarından oyun oynayanların oldukça ilgisini çeken ekranın çözünürlüğü de QHD+ yani 1440 x 2960 (516 ppi) seviyesinde.

19 Galaxy Note 9: 6.499 TL Note 9’da oyunseverleri sevindirecek bir başka yenilik ise cihazın ev sahipliği yaptı soğutma sistemi. Galaxy Note 9, özel soğutma sistemi sayesinde oyunlarda ısınıp yavaşlamıyor. Başka bir deyişle uzun süreli oyun oynarken kullanıcılar yavaşlama sorunu ile karşılaşmıyor.