İşte PlayStation 5’te yer alacak oyunlar (Sony açıkladı)

ntv.com.tr 28.05.2020 - 07:35
Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony’nin bu yıl görücüye çıkaracağı PlayStation 5’te (PS5) yer alacak ilk oyunlar yapılan resmi açıklama ile netlik kazandı. Dün itibarıyla raflardaki yerini alan PlayStation Official Magazine dergisinin son sayısında, PlayStation 5’te yer alacak 38 oyuna yer verildi.
İşte ilk etapta PS5 kullanıcılarının beğenisine sunulacak o yapımlar…
Madden 21
EA Sports NHL 21
Moonray
Gothic Remake
MicroMan
Nith’O Infinity Reborn
Observer System Redux
Path of Exile 2
Outriders
10.PsyHotel
Quantum Error
Rainbow Six Quarantine
Rainbow Six Siege
Redo! Enhanced Edition
A Rat’s Quest: The Way Back Home
Assassin’s Creed Valhalla
Battlefield 6
Chorus
Cygni All Guns Blazing
Dauntless
DiRT 5
Dragon Age 4
Dying Light 2
FIFA 21