İşte PlayStation 5’te yer alacak oyunlar (Sony açıkladı)

Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için geri sayım sürüyor. Şirket dün yaptığı açıklama ile yeni nesil oyun konsolunda yer alacak oyunların sıralı tam listesini paylaştı. İşte PlayStation 5’te yer alacak oyunlar…

ntv.com.tr 28.05.2020 - 07:35

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony’nin bu yıl görücüye çıkaracağı PlayStation 5’te (PS5) yer alacak ilk oyunlar yapılan resmi açıklama ile netlik kazandı. Dün itibarıyla raflardaki yerini alan PlayStation Official Magazine dergisinin son sayısında, PlayStation 5’te yer alacak 38 oyuna yer verildi.

İşte ilk etapta PS5 kullanıcılarının beğenisine sunulacak o yapımlar…

Madden 21
EA Sports NHL 21
Moonray
Gothic Remake
MicroMan

Nith’O Infinity Reborn
Observer System Redux
Path of Exile 2
Outriders
10.PsyHotel

Quantum Error
Rainbow Six Quarantine
Rainbow Six Siege
Redo! Enhanced Edition

A Rat’s Quest: The Way Back Home
Assassin’s Creed Valhalla
Battlefield 6
Chorus

Cygni All Guns Blazing
Dauntless
DiRT 5
Dragon Age 4
Dying Light 2
FIFA 21

Godfall
Gods & Monster
Scarlet Nexus
Sniper Elite 5
Soulborn
Starfield
The Elder Scrolls 6
The Lord of the Rings Gollum
The Sims 5

Ultimate Fishing Simulator 2
Vampire The Masquerade Bloodlines 2
Warframe
Watch Dogs Legion
WRC 9

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