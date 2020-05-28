İşte PlayStation 5’te yer alacak oyunlar (Sony açıkladı)

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony’nin bu yıl görücüye çıkaracağı PlayStation 5’te (PS5) yer alacak ilk oyunlar yapılan resmi açıklama ile netlik kazandı. Dün itibarıyla raflardaki yerini alan PlayStation Official Magazine dergisinin son sayısında, PlayStation 5’te yer alacak 38 oyuna yer verildi.

İşte ilk etapta PS5 kullanıcılarının beğenisine sunulacak o yapımlar…