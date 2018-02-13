İşte Rusya'nın 'Uçan Kalaşnikof'u

1 Halk arasında kalaşnikof olarak bilinen AK-47`nin üreticisi Rus silah şirketi tarafından geliştirilen drone modeli görücüye çıktı.

2 Yapılan açıklamada hava aracının Kutup bölgesinde devriye görevi üstleneceği bilgisine yer verildi.

3 RUSYA'NIN YENİ NESİL SAVAŞ MAKİNELERİ Stockholm International Peace Research Institute'ta yer alan rapora göre, Sovyetler dönemindeki silahlanma hızına emin adımlar ile yaklaşıyor. Zira Rusya, 2006'dan bu yana askeri harcamalarını neredeyse ikiye katladı. Artan bütçenin de etkisiyle Rusya yeni nesil silahlarının geliştirme çalışmalarına da hız verdi. İşte Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri...

4 İŞTE PUTİN'İN "CAYDIRICI GÜCÜ" Rus medyasının "Putin'in caydırıcı gücü" adını taktığı Su-57'ler seri üretime geçmek için geri sayıma başladı. Rusya’nın önümüzdeki sene seri üretime geçecek avcı uçakları Su-57’lerin özellikleri netlik kazanmaya başladı.

5 Su-57 Avcı Uçakları, 30 Hava Hedefini Aynı Anda Takip Edebiliyor. Bunun uçağın her kısmına yerleştirilen antenler sayesinde gerçekleşebildiği belirtiliyor. İlk uçuşunu 2010 yılında yapan Su-57, aradan geçen 8 yıla rağmen hala seri üretime geçemedi.

6 Satan 2 ABD'nin 2'nci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombasından 2000 kez daha güçlü.

7 Rusya T-14 Armata 'Super Tank' ile NATO standartlarına ulaştı. 3 mürettebata ev sahipliği yapan tankın topu tam otomatik özelliğe sahip.

8 Tankın otomasyon özelliği sayesinde mürettebat sayısı azalmış durumda. Örneğin ABD'nin M1 Abrams tankı bu nedenle 4 kişi tarafından kullanılabiliyor.

9 154 mm topa ev sahipliği yapan tankın NATO envanterindeki zırhlı araçlara karşı büyük bir tehdit oluşturduğu düşünülüyor.

10 Tank sahip olduğu anti füze özelliği sayesinde Batılı uzmanlar tarafından en iyi korunan modellerden biri olarak gösteriliyor.

11 Sukhoi PAK FA (T-50) Rusya Hava Kuvvetleri'nin modern yüzünün temsilcisi. Uçak 9G'ye kadar manevra yapabiliyor.

12 Birden fazla LCD ekrana ev sahipliği yapan kokpitteki pilot buradaki bilgileri kaskındaki ekrandan da anında görebiliyor.

13 Uçağın motoru, T-50'nin Mach 2.0 hızına çıkmasını sağlıyor.

14 Rusya Soğuk Savaş'tan kalma termo nükleer füzelerini de yeniliyor.

15 RS-24 Yars füzesi 2015'teki 'Zafer Günü'nde Kızıl Meydan'daki gösteride görücüye çıkmıştı.

16 Rusya'nın NATO'nun dikkatini çeken diğer silahı ise yeni nesil denizaltıları. Borei sınıfı 3 denizaltısı bulunan Rusya, 2020 yılına kadar bu sayıyı 8'e çıkarmayı planlıyor.

17 Mil Mi-28N "Havoc" taaruz helikopteri 2006'da ordunun kullanımına girdi. Bu modelin 5'inci nesilinin bu yıl içinde test edilmesi bekleniyor.

18 'Süpermen zırhı' olarak anılan zırh askerleri yangın ve patlamalardan koruyor. Zırh adını da buradan alıyor.

19 Giyen kişinin 30 saniye boyunca zarar görmeden ateşe temas etmesine olanak veren zırhın 2020 yılında kullanıma gireceği belirtiliyor.

20 Rusya 2020'de kullanıma girecek 'superman suit'i görücüye çıkardı (Askerleriyangın ve patlamadan koruyor.

21 Rus medyasında yer alan haberlere göre, Rusya uzaydaki etkinliğini artırmak için nükleer enerjiyi bu alanda kullanmak için çalışmalarını sıklaştırdı.

22 Rus Izvestia gazetesinde yer alan iddiaya göre, yörüngeye yerleştirilecek nükleer reaktöre sahip bir araç lazer ışınları ile çevresindeki rus uydularına enerji aktaracak.

23 Söz konusu araçta 100 ila 1000 KW'lık enerji üretebilecek bir nükleer reaktöre yer verilmesi planlanıyor.

24 Bir süredir insansız silah teknolojileri üzerine yoğun mesai harcayan Rusya, insansız savaş makinelerini test etmeye devam ediyor.

25 Uran-9 ve Vikhr olarak bilinen iki araç piyade savaş araçları olarak ateş gücüne odaklanıyor. geliştirliyor.

26 Rusya yüzlerce drone'un uyum içerisinde birlikte çalışması için ise ar-ge çalışmalarına devam ediyor.

27 Rusya, geçtiğimiz günlerde 'Nehreta' adı verilen modelin testlerinde istediği sonuca ulaştı.

28 Kamikaze görevlerinde kullanılması planlanan model son testlerde beklentileri fazlasıyla karşıladı.

29 Yapılan açıklamada Nehreta'nın insanlı modellere kıyasla daha iyi bir performans sergilediği bilgisinin altı çizildi.

30 Rusya’nın Kazan kentinde, modernize edilmiş stratejik bombardıman uçağı Tu-22M3M tanıtıldı. Uçak, sunum töreninin ardından kara ve hava testlerine gönderildi. Ülke basınına konuşan Rus askeri dergisi Arsenal Oteçestva Ticari Direktörü Aleksey Leonkov, “Uçağın donatıldığı silahlar arasında öncelikle X-32 seyir füzesi, yeni nişan alma ve navigasyon sistemi olan SVP-24-22 geliyor. Ayrıca bombardımana, olası düşmanın hava savunma, füze savunma ve elektronik karıştırmanın güçlü direnişi koşullarında hareket etme fırsatını sağlayacak yeni savunma sistemleri var” dedi.

31 Rusya, 'super bomber' olarak da anılan yeni nesil bombardıman uçağı Tu-160M2 Blackjack'i geçtiğimiz yıl görücüye çıkarmıştı.

32 Tu-160M ve Tu-160'ın yenilenmiş modeli olan Tu-160M2 Blackjack'in savaş becerilerine dair hala resmi bir bilgi bulunmuyor.

33 Uçağın 2021 yılında seri üretime gireceği ise şu an için resmi olan ender bilgilerden biri.

34 Rusya'da üretilen robot asker FEDOR'un askeri yetenekleri yayınlanan kareler ile ortaya çıktı. Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Rogozin tarafından paylaşılan görüntülerde FEDOR'un çift silah ile hedefleri başarı ile vurduğu görülüyor.

35 Rusya yeni nesil füze savunma sistemini Kazakistan'ın Sary-Shagan bölgesinde denedi. Başarı ile neticelendiği belirtilen teste ait görüntüler ülke basınında geniş yer buldu.

36 Yüzde yüz yerli imkanlar ile geliştirildiği belirtilen anti füze sisteminin menzili yaklaşık 100 km olarak açıklandı. Artan bütçenin de etkisiyle Rusya yeni nesil silahlarının geliştirme çalışmalarına da hız verdi. İşte Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri...

37 Aynı haberde, Rusya'nın olası bir gerilim sırasında ABD uydularını ciddi bir tehdit olarak gördüğü ve uzaydaki Amerikan teknolojilerine karşı tedbir almak için büyük çaba sarfettiği iddiasına da yer verildi.

38 Rusya’nın geliştirdiği yeni insansız denizaltı ‘kıyamet makinesini’ olarak da anılıyor. ABD ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 100 megaton savaş başlığı kapasitesine sahip denizaltı, sahil kentlerinde 100 metreyi aşkın tsunami dalgaları yaratacak güçte. Business Insider’a konuşan fizikçi ve nükleer silah uzmanı Rex Richardson, insansız denizaltı Status-6’ya ait savaş başlığının sahil kentlerini yok edebileceği iddiasında bulundu

39 Rusya’nın geliştirdiği yeni insansız denizaltıya ait görseller yayınlandı. Yeni nesil savaş makinesi 'kamikaze denizlatı' olarak da anılıyor. Zira insansız silahın geliştirilme amacı düşman limanlarına bu tarz saldırılar düzenlemek.

40 Rusya Savunma Bakanlığı tarafından görselleri kamuoyu ile paylaşılan silah 2 megaton nükleer başlık taşıyabiliyor ve 70 knot jızla ilerliyor.

41 "RUSYA 'LAZER TOPU' GELİŞTİRİYOR" Rusya'nın, bilim kurgu filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz lazer silahı geliştirdiği, söz konusu silahın düşman uydularını etkisiz hale getirmek için kullanılabileceği iddia edildi.



Söz konusu haber İngiliz basını tarafından gündeme getirildi.

42 "RUSYA 'LAZER TOPU' GELİŞTİRİYOR" Ada basınında yer alan haberlere göre, söz konusu silah ABD uydularının etkisiz hale getirebilecek donanıma sahip olacak. Rus kaynaklara dayandırılan haberde 'lazer topu' (laser cannon) olarak adlandırılan silahın Kazakistan sınırına yakın Savvuska'daki tesiste geliştirildiği bilgisine yer verildi.

43 Robotların uzayda kullanıma gireceği tarih belli oldu. Rus bilim insanları hala test edilen robot kozmonotların 2019'da kullanıma girebileceğini duyurdu.

44 RIA Novosti'ye konuşan Rus kaynaklar, FEDOR adı verilen robot kozmonotların önümüzdeki yılın Ağustos ayında uzaydaki yerlerini alacağı bilgisini paylaştı. Robotların uzay istasyonunda görevlendirileceği belirtiliyor.

45 SOVYET CASUSLARININ 'OYUNCAKLARI' GÖRÜCÜYE ÇIKTI Soğuk savaş döneminde 'Batı' ile onlarca yıl süren bir rekabete giren Sovyetler Birliği (SSCB) bu yıllarda istihbarat teşkilatı KGB için ciddi bir bütçe ayırıyordu.

46 Soğuk Savaş yıllarında Sovyet casusların kullandığı ve o yıllar için hayli gelişmiş birer teknoloji sayılabilecek cihazlar açık artırma ile yeni sahiplerinin olacak.

47 Önümüzdeki ay Dudley'de yapılacak açık artırma ile satılacak ürünler oldukça ilginç. Listede sigara kutusu görünümlü kamera da yer alıyor.

48 James Bond filmlerini anımsatan koleksiyonda çeşit çeşit gizli kamera bulunuyor. İngiliz basının 'Rus James Bond'ların cihazları' satışa çıkıyor başlığı ile okurlarına duyurduğu açık artırma Aston's Auctioneers tarafından gerçekleştirilercek.

49 Söz konusu açık artırma sayesinde Soğuk Savaş döneminde bir sır olarak tutulan bu cihazlarda görücüye çıkmış oldu.

50 KOZMONOTLAR İÇİN GELİŞTİRİLEN 'UZAY TABANCASI' SSCB'nin uzayda kullanıma uygun olacak bir lazerli tabası tasarladığı yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Ancak Soğuk Savaş döneminde tasarlanan bu tabancanın uzaya hiçbir zaman çıkarılmadığı belirtildi.

51 Rus medyasında yer alan haberlere göre, 'lazer tabancası' kozmonotlar için bireysel savunma silahı olarak tasarlandı. Öldürücü bir etkisi bulunmayan silah, sensörleri ve optik cihazları kör ediyor.

52 Rusya merkezli silah üreticisi Kalashnikov, geliştirdiği 4 metrelik dev savaş robotunu katıldığı fuarda tanıttı. Igorek adlı dev robot, 4.5 ton ağırlığında. Kalashnikov, son teknoloji Igorek’in hala geliştirme aşamasında olduğunu belirtti.

53 RUSYA'NIN 'STAR WARS ZIRHI' TESTLERDEN GEÇTİ Rusya, Star Wars serisindeki Stormtrooper birliklerini anımsatan yeni nesil askeri zırhlarını geçtiğimiz aylarda ülkenin başkenti Moskova'da tanıtmıştı.

54 'Ratnik-3 suit' isimli modelin yapılan tüm testlerden başarı ile geçtiği açıklandı. Peki bu zırhın öne çıkan özellikleri neler?

55 Zırhı giyen askerin görüş alanı olan siyah cam aslında bir ekran görevini de görüyor. Kullanıcı bu ekranda drone'dan elde edilen görüntüleri anı anına görebiliyor.

56 Yeni nesil zırhta nükleer saldırı sonrası bozulmayacak saat de eklendi.

57 RUSYA'DAN YENİ 'STRATEJİK SİLAH' İÇİN İLK ADIM Tu-160M ve Tu-95MC stratejik füze uçaklarının modernizasyonu ve Tu-160M’in yeniden üretime başlamasının ülkenin stratejik nükleer kuvvetlerinin hava kolunu güçlendireceği kaydedildi. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklamada, yeni stratejik bombardıman uçağının ‘steals’ teknolojileri kullanılarak geliştirileceğini açıklamıştı. Uçağın aralıksız 30 saat uçabileceği belirtiliyor.

58 RUSYA'NIN 'İLERİ TEKNOLOJİ ROBOT'U KOSTÜM GİYMİŞ İNSAN ÇIKTI Salı günü bir gençlik forumunda sahne alan ve 'ileri teknoloji robot' olarak adlandırılan "Robot Boris" bu aralar sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri. Zira robotla ilgili tuhaflıklar dikkatli bloggerların gözünden kaçmadı.