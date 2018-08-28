İşte Silikon Vadisi’nin en gözde işi

En zenginler listesinde üst sıralarda görmeye alışkın olduğumuz teknoloji dünyasının önde gelen girişimcileri ve CEO'ları tercih ettikleri sade kıyafetler ile dikkat çekiyorlardı.

Ancak görünen o ki bu görüntüyü artık bu kadar sık görmeyeceğiz.