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İşte şirketlerin en çok aradığı 25 yetenek (LinkedIn açıkladı)

ntv.com.tr

İş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını sağlayan kariyer sitesi LinkedIn, 2018 yılının en gözde yeteneklerinin açıklandı.

  • 1

    1. Bulut ve Dağıtılmış İşlem
    2. İstatistiksel Analiz ve Veri Madenciliği
    3. Ara Katman Yazılımı ve Entegrasyon Yazılımı
    4. Web Mimarisi ve Gelişim Çerçevesi
    5. Kullanıcı Arayüzü Tasarımı
  • 2

    6. Yazılım Sürüm Kalite Kontrol Sistemleri
    7. Veri Sunumu
    8. SEO / SEM Pazarlama
    9. Mobil Geliştirme
    10. Ağ ve Bilgi Güvenliği
  • 3

    11. Pazarlama Kampanyası Yönetimi
    12. Veri Mühendisliği ve Veri Depolama
    13. Depolama Sistemleri ve Yönetimi
    14. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
    15. Algoritma Tasarım

  • 4

    16. Perl, Python ve Ruby
    17. Kabuk Komut Dosyası Dilleri
    18. Mac, Linux ve Unix Sistemleri
    19. Java Geliştirme
    20. İş Zekası

  • 5

    21. Yazılım Kalite-Güvence ve Kullanıcı Testi
    22. Sanallaştırma
    23. Otomotiv Hizmetleri, Parça ve Tasarım
    24. Ekonomi
    25. Veritabanı Yönetimi ve Yazılımı
  • 6

    LİNKEDIN EN ÇOK KAZANAN MESLEKLERİ AÇIKLADI

    LİNKEDIN EN ÇOK KAZANAN MESLEKLERİ AÇIKLADI
    İş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını sağlayan kariyer sitesi LinkedIn, maaş raporlarına göre, ABD'de en yüksek prim alan 9 meslek grubu açıklamıştı.
  • 7

    İNŞAAT MÜHENDİSİ

    İNŞAAT MÜHENDİSİ

    Ortalama Yıllık Prim: 141 bin TL 

    Ortalama Maaş: 768 bin TL 

     

  • 8

    YATIRIM BANKACILIĞI ANALİSTİ

    YATIRIM BANKACILIĞI ANALİSTİ

    Ortalama Yıllık Prim: 170 bin TL 

    Ortalama Maaş: 470 bin TL 

  • 9

    ORTOPEDİK CERRAH

    ORTOPEDİK CERRAH

    Ortalama Yıllık Prim: 188 bin TL 

    Ortalama Maaş: 1.5 Milyon TL 

  • 10

    RADYOLOG

    RADYOLOG

    Ortalama Yıllık Prim: 188 bin TL 

    Ortalama Maaş: 1.4 milyon TL 

  • 11

    KARDİYOLOG

    KARDİYOLOG

    Ortalama Yıllık Prim: 188 bin TL 

    Ortalama Maaş: 1.4 Milyon TL 

  • 12

    PRATİSYEN HEKİM

    PRATİSYEN HEKİM

    Ortalama Yıllık Prim: 190bin TL 

    Ortalama Maaş: 1.5 Milyon TL 

  • 13

    ARAŞTIRMA ANALİSTİ

    ARAŞTIRMA ANALİSTİ

    Ortalama Yıllık Prim: 190 bin TL 

    Ortalama Maaş: 530 bin TL 

  • 14

    ÖZEL SERMAYE ORTAKLARI

    ÖZEL SERMAYE ORTAKLARI

    Ortalama Yıllık Prim: 320 bin TL 

    Ortalama Maaş: 670 bin TL 

  • 15

    YATIRIM BANKACILIĞI İŞTİRAKÇİLERİ

    YATIRIM BANKACILIĞI İŞTİRAKÇİLERİ

    Ortalama Yıllık Prim: 380 bin TL 

    Ortalama Maaş: 877 bin TL 

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