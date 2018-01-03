İşte şirketlerin en çok aradığı 25 yetenek (LinkedIn açıkladı)
ntv.com.tr
İş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını sağlayan kariyer sitesi LinkedIn, 2018 yılının en gözde yeteneklerinin açıklandı.
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11. Bulut ve Dağıtılmış İşlem
2. İstatistiksel Analiz ve Veri Madenciliği
3. Ara Katman Yazılımı ve Entegrasyon Yazılımı
4. Web Mimarisi ve Gelişim Çerçevesi
5. Kullanıcı Arayüzü Tasarımı
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26. Yazılım Sürüm Kalite Kontrol Sistemleri
7. Veri Sunumu
8. SEO / SEM Pazarlama
9. Mobil Geliştirme
10. Ağ ve Bilgi Güvenliği
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11. Pazarlama Kampanyası Yönetimi
12. Veri Mühendisliği ve Veri Depolama
13. Depolama Sistemleri ve Yönetimi
14. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
15. Algoritma Tasarım
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16. Perl, Python ve Ruby
17. Kabuk Komut Dosyası Dilleri
18. Mac, Linux ve Unix Sistemleri
19. Java Geliştirme
20. İş Zekası
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521. Yazılım Kalite-Güvence ve Kullanıcı Testi
22. Sanallaştırma
23. Otomotiv Hizmetleri, Parça ve Tasarım
24. Ekonomi
25. Veritabanı Yönetimi ve Yazılımı
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LİNKEDIN EN ÇOK KAZANAN MESLEKLERİ AÇIKLADIİş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını sağlayan kariyer sitesi LinkedIn, maaş raporlarına göre, ABD'de en yüksek prim alan 9 meslek grubu açıklamıştı.
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İNŞAAT MÜHENDİSİ
Ortalama Yıllık Prim: 141 bin TL
Ortalama Maaş: 768 bin TL
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YATIRIM BANKACILIĞI ANALİSTİ
Ortalama Yıllık Prim: 170 bin TL
Ortalama Maaş: 470 bin TL
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ORTOPEDİK CERRAH
Ortalama Yıllık Prim: 188 bin TL
Ortalama Maaş: 1.5 Milyon TL
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RADYOLOG
Ortalama Yıllık Prim: 188 bin TL
Ortalama Maaş: 1.4 milyon TL
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KARDİYOLOG
Ortalama Yıllık Prim: 188 bin TL
Ortalama Maaş: 1.4 Milyon TL
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PRATİSYEN HEKİM
Ortalama Yıllık Prim: 190bin TL
Ortalama Maaş: 1.5 Milyon TL
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ARAŞTIRMA ANALİSTİ
Ortalama Yıllık Prim: 190 bin TL
Ortalama Maaş: 530 bin TL
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ÖZEL SERMAYE ORTAKLARI
Ortalama Yıllık Prim: 320 bin TL
Ortalama Maaş: 670 bin TL
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YATIRIM BANKACILIĞI İŞTİRAKÇİLERİ
Ortalama Yıllık Prim: 380 bin TL
Ortalama Maaş: 877 bin TL