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İşte Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nin en iyi kareleri

ntv.com.tr

Teknoloji devi Sony'nin organize ettiği 2020 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri'nden en dikkat çeken 20 kare yayınlandı.

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    2020 yılında 13. kez yapılacak Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri için geri sayım başladı.


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    Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri için bu yıl da dünyanın dört bir yanından fotoğraflar gönderildi.


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    Henüz yarışma sonuçlanmadı ancak yarışma için gönderilen en iyi 20 kare kullanıcıların beğenisine sunuldu.

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    İşte yarışmadan dikkat çeken kareler...
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