İşte Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nin en iyi kareleri
ntv.com.tr
Teknoloji devi Sony'nin organize ettiği 2020 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri'nden en dikkat çeken 20 kare yayınlandı.
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12020 yılında 13. kez yapılacak Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri için geri sayım başladı.
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2Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri için bu yıl da dünyanın dört bir yanından fotoğraflar gönderildi.
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3Henüz yarışma sonuçlanmadı ancak yarışma için gönderilen en iyi 20 kare kullanıcıların beğenisine sunuldu.
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4İşte yarışmadan dikkat çeken kareler...
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