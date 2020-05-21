İşte SpaceX görevinde yer alacak NASA astronotları

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX'in uzay aracı ile yörüngeye taşınacak astronotların isimlerini açıkladı.

ntv.com.tr

NASA, 27 Mayıs'ta Uluslarası Uzay İstasyonuna yeni SpaceX Crew Dragon Kapsülü ile iki astronot gönderiyor. NASA'dan yapılan açıklamaya göre bu misyonda Bob Behnken ve Doug Hurle görev alacak.
Crew Dragon Kapsülü Falcon 9 roketiyle Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde fırlatılacak. SpaceX'in ilk insanlı seferi olacak uçuş, aynı zamanda NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana ABD'nin gerçekleştirdiği ilk insanlı uzay seferi olma özelliği taşıyor.
NASA, Astronot, Astronot olmak istiyorum, Nasıl astronot olunur, Astronomi, Gezegen, Mars, Test, Uzaylı, Bilim

NASA'NIN ASTRONOT ADAYLARINA SORDUĞU SORULAR

Peki NASA'nın astronot adaylarına sorduğu mülakat sorularını biliyor musunuz?

Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi(NASA)’nin astronot adaylarına mülakat esnasında sorduğu sorular yayımlandı. 16 sorudan oluşan bu mini testle; adayların fizik bilimi bilgisi ve NASA hakkındaki genel kültürleri sorgulanırken, akıl yürütme teknikleri ve psikolojik yönelimleri ile ilgili bilgi ediniliyor.

İşte o sorular...

NASA, Astronot, Astronot olmak istiyorum, Nasıl astronot olunur, Astronomi, Gezegen, Mars, Test, Uzaylı, Bilim

BÖLÜM 1: FİZİK

1. Eğer bir nesne hareket halindeyse, ne tür bir enerjiye sahiptir?

A. Metabolik enerji

B. Potansiyel enerji

C. Kinetik enerji

D. Manyetik enerji





NASA, Astronot, Astronot olmak istiyorum, Nasıl astronot olunur, Astronomi, Gezegen, Mars, Test, Uzaylı, Bilim

2. Einstein’ın ünlü denkleminde "c" sembolü hangisine denk gelmektedir?

A. Yük

B. Karbon

C. Işık hızı

D. Yoğunluk

NASA, Astronot, Astronot olmak istiyorum, Nasıl astronot olunur, Astronomi, Gezegen, Mars, Test, Uzaylı, Bilim

3. “Enerji” ile ilglili açıklamalardan hangisi doğru değildir?

A. Yok edilebilir

B. Transfer edilebilir

C. Depolonabilir

D. Dağıtılabilir

NASA, Astronot, Astronot olmak istiyorum, Nasıl astronot olunur, Astronomi, Gezegen, Mars, Test, Uzaylı, Bilim

4. “Nebula” nedir?

A. Genç bir Güneş sistemi

B. Yıldız kümesi

C. Toz ve gaz bulutu

D. Bir tür kara delik

NASA, Astronot, Astronot olmak istiyorum, Nasıl astronot olunur, Astronomi, Gezegen, Mars, Test, Uzaylı, Bilim

BÖLÜM 2: MANTIK
5. Gezegen: Mars – Kumaş:?

A. Esnek

B. Kot

C. Pantolon

NASA, Astronot, Astronot olmak istiyorum, Nasıl astronot olunur, Astronomi, Gezegen, Mars, Test, Uzaylı, Bilim

6. Çocuklar “kreş” olarak tanımlanırsa, “ergenler”i hangisi karşılar?

A. Gençlik

B. Lise

C. Genç yetişkin

NASA, Astronot, Astronot olmak istiyorum, Nasıl astronot olunur, Astronomi, Gezegen, Mars, Test, Uzaylı, Bilim

7. Tehdit: Gürleme - ? : Gökkuşağı

A. Hava durumu

B. Uğursuz

C. Rengarenk

NASA, Astronot, Astronot olmak istiyorum, Nasıl astronot olunur, Astronomi, Gezegen, Mars, Test, Uzaylı, Bilim

8. “İlaç” ve “Hastalık” arasındaki ilişki hangisinde vardır?

A.  Hukuk-Anarşi

B.  Açlık-Susama

C.  Sevgi-Hazine

NASA, Astronot, Astronot olmak istiyorum, Nasıl astronot olunur, Astronomi, Gezegen, Mars, Test, Uzaylı, Bilim

BÖLÜM 3: PSİKOLOJİK ALGI
9. Uzay istasyonunda yangın çıktığı zaman yapacağınız ilk şey nedir?

A. Oksijen maskesi takmak

B. Kontrol merkezini aramak

C. Yangını söndürmeye çalışmak

D. Yangın alarmı çalıştırmak ve bulunduğum yerden ayrılmak

NASA, Astronot, Astronot olmak istiyorum, Nasıl astronot olunur, Astronomi, Gezegen, Mars, Test, Uzaylı, Bilim

10. Bir asansörde tanımadığınız 10 kişi ile birlikte mahsur kaldığınızı ve bu insanların giderek daha fazla panik olmaya başladığını düşünün. Böyle bir durumda ne yaparsınız?

A. Herkesi asansörden çıkarmak için mantıklı bir yolun olup olmadığını araştırırım

B. Gözlerimi kapatırım ve sakin olmaya çalışırım. Yardımın geleceğine inancım tam olur

C. En fazla stres yaratan insanları sakinlştirmeye çalışım

D. Oldukça yüksek bir sesle çığlık atarım

NASA, Astronot, Astronot olmak istiyorum, Nasıl astronot olunur, Astronomi, Gezegen, Mars, Test, Uzaylı, Bilim

11. Ay’a yapılan bir yolculuk esnasında, siz ve ekibinizin ana gemiden 320 km uzaklıkta kaza yaptığını ve buraya yürüyerek gitmek zorunda olduğunuzu farz edin. Böyle bir durumda, oksijen tankınız haricinde, yanınıza almanız gereken en önemli şey nedir?

A. Kibrit kutusu

B. Sinyal fişekleri

C. 20 litre su

D. İlk yardım çantası

NASA, Astronot, Astronot olmak istiyorum, Nasıl astronot olunur, Astronomi, Gezegen, Mars, Test, Uzaylı, Bilim

12. Mars’ta uzaylı hayatı olduğunu keşfettiniz ve gemiye buradaki yaşama dair bir örnek getirdiniz. Bundan sonra izlemeniz gereken yol nasıl olmalıdır?

A. Laboratuvarda test edilebilmesi için Dünya'ya gönderirim.

B. Mürettebatla temas etmemesi için örneği izole ederim.

C. Vakit kaybetmeden testlere başlarım

D. Kontrol merkezini ararım

NASA, Astronot, Astronot olmak istiyorum, Nasıl astronot olunur, Astronomi, Gezegen, Mars, Test, Uzaylı, Bilim

BÖLÜM 4: NASA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
13. NASA’nın hangi uzay mekiği uçuşuna 73 saniye kala patlamış ve olay sonucunda içinde bulunan tüm astronotlar ölmüştür?

A. Explorer

B. Challenger

C. Galileo

D. Saturn V

NASA, Astronot, Astronot olmak istiyorum, Nasıl astronot olunur, Astronomi, Gezegen, Mars, Test, Uzaylı, Bilim

14. Ay'a giderek başarıya ulaşan ilk Apollo görevi hangisiydi?

A. Apollo 10

B. Apollo 11

C. Apollo 12

D. Apollo 13

NASA, Astronot, Astronot olmak istiyorum, Nasıl astronot olunur, Astronomi, Gezegen, Mars, Test, Uzaylı, Bilim

15. NASA'nın sloganı nedir?

A. Yarının geleceği için

B. Sonsuzluğa ve ötesine

C. Hepimizin yararı için

D. İleriye ve yukarıya

NASA, Astronot, Astronot olmak istiyorum, Nasıl astronot olunur, Astronomi, Gezegen, Mars, Test, Uzaylı, Bilim

16. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda aynı anda kaç astronot yaşayabilir?

A. 6

B. 10

C. 15

D. 20

CEVAP ANAHTARI

1. C

2. C

3. A

4. C

5. B

6. B

7. C

8. A

9. D

10. C

11. C

12. B ve A

13. B

14. B

15. C

16. A

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