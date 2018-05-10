İşte Steam'de indirime giren oyunlar
ntv.com.tr
Dünyanın en büyük online oyun platformu olarak kabul gören Steam'in merakla beklenen indirimleri başladı. İşte Steam'de indirime giren oyunlar...
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STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Steam'in 2018 yaz indirimleri ne zaman başlayacak? sorusu sonunda yanıt buldu. Merakla beklenen indirim sonunda start aldı. Steam indirimi kapsamında indirime giren oyunlardan öne çıkanları sizler için derledik.
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2Playerunknown's Battlegrounds'ın (PUBG) fiyatı %33 indirim ile 46,23 TL'ye düştü
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3Football Manager 2018 %66 indirim ile 40,46 TL'ye düştü
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4ARK: Survival Evolved %67 indirim ile 29,37 TL'ye düştü
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5Dying Light: The Following %66 indirim ile 13,26 TL'ye düştü
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6Railway Empire %30 indirim ile 69,30 TL'ye düştü
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7Frostpunk %15 indirim ile 42,50 TL'ye düştü
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8Dragon's Dogma: Dark Arisen %67 indirim ile 32,34 TL'ye düştü
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9Darkest Dungeon %70 indirim ile 11,70 TL'ye düştü
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10Ni no Kuni II: Revenant Kingdom %40 indirim ile 107,40 TL'ye düştü
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11Steam'in 2017 Yaz indirimi, 22 Haziran - 5 Temmuz arasında yapılmış, yani 13 gün sürmüştü. Platofmun yine benzer bir satış politikası izlemesi halinde 2018 Steam yaz İndirimi 4 Temmuz'a kadar sürecek.