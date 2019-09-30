İşte Türkiye’de yılın ilk yarısında akıllı telefonlara harcanan para
Araştırma şirketi GfK, akıllı telefonlara harcanan toplam para verilerini paylaştı.
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Dünya genelinde akıllı telefon satışları, 2019’un ilk yarısında 210 milyar Euro'yu buldu.
GfK tarafından yapılan araştırmaya göre, aynı dönemde Türkiye’deki akıllı telefon satışlarının tutarı ise 1,8 milyar Euro (Yaklaşık 12 milyar TL) oldu.
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EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODELÜlkemizde yapılan yaklaşık 12 milyar TL’lik akıllı telefon satışının yaklaşık 691 milyon TL'lik kısmı 5,5 inç ve üstü ekrana, 20 MP ve üstü kameraya ve 64 GB ve üstü depolama alanına sahip olan akıllı telefonlardan oluşuyor.
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TÜRKİYE'DE SATILAN AKILLI TELEFONLARIN YÜZDE KAÇI YERLİ MALI?Telekomünikasyon İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği (TEDER) Başkanı Serhat Özeren, ülkemizdeki akıllı telefon pazar payının %17.6'lık büyümeyle 15.4 milyar liraya ulaştığını açıklamıştı.
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TEDER Başkanı Özeren, konuyla ilgili şunları söylemişti:
"Şu anda cep telefonları satışlarının yüzde 40'ı GSM operatörlerinin mağazalarından yapılıyor. Yabancı cep telefonu şirketlerinin birçoğunun Türkiye'de Ar-Ge merkezleri bulunuyor. Sadece ABD üretimli cep telefonlarının Türkiye'de Ar-Ge merkezi yok. Burada sadece al-sat mantığıyla hareket ediyorlar."
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Türkiye'nin yakın coğrafyadaki ülkelere cep telefonu ihraç eder duruma geldiğini belirten ve bu potansiyelin artırılabileceğini savunan Özeren sözlerini şu şekilde noktaladı:
"Ülkemizdeki yerli telefonların pazar payı %8-10 seviyesine ulaşmış durumda. Cep telefonu satışlarının yüzde 18-20'sinin ABD menşeli cihazlardan oluşuyor. Kore ve Çin menşeli cihazların pazar payı ise yüzde 60-65 dolarlarında."
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TÜRKİYE iPHONE İÇİN NE KADAR HARCADI?iPhone 2008’den beri ülkemizde satılıyor. İşte 2008’den günümüze rakamlar ile Türkiye’nin iPhone harcaması...
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ABD merkezli teknoloji deviApple ilk iPhone modelini 2007 yılında dönemin CEO'su Steve Jobs'un sunumu ile tanıttı. Cihaz ülkemize ilk olarak 2008 yılında geldi.
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82008'den 2018'e kadar iPhone'lar Türkiye'de 10 milyona yakın kişiye ulaştı. Başka bir deyişle Türkiye’de her 8 kişiden 1’i iPhone kullandı.
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Yılda ortalama 12 milyon cep telefonu ithal eden Türkiye, 2007-2017 yılları arasında yurtdışından toplam 142 milyonu aşkın cep telefonu ithal etti.
Bu telefonlar için 10 yılda ödenen toplam tutar ise 24 milyarı buldu.
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10 YILDA 7 MİLYAR DOLARTürkiye’nin 10 yıllık cep telefonu ithalat faturası içinde Apple’ın iPhone modelleri için ödenen toplam tutarın ise 7 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.
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11Son 10 yılda Türkiye’deki tüketiciler satın aldıkları her iPhone için devlete de yüzde 28-30 bandında vergi ödedi.