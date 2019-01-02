İşte Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcısı (Netflix açıkladı)
ntv.com.tr
Dünya genelinde 100 milyondan fazla kullanıcısına internet üzerinden film ve dizi hizmeti sunan Netflix ülkemizdeki en hızlı internet sağlayıcısını açıkladı. Mbps (Megabit / saniye) rakamları baz alınarak hazırlanan liste şu şekilde...
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1Türk Telekom: 2.33 ortalama hız
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2
D Smart: 2.70 ortalama hız
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3
Türksat Kablo: 3.12 ortalama hız
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4
Vodafone: 3.24 ortalama hız
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5
Turkcell Superonline: 3.26 ortalama hız
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6Turknet: 3.30 ortalama hız
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7İşte bir bakışta Ocak 2019 itibari ile Türkiye'de en hızlı internet hızına sahip olan firmlar
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İŞTE EN UCUZ İNTERNETE SAHİP OLAN ÜLKELER (TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?)
Cable topladığı veriler ışığında ülkelerde sunulan ortalama internet ücretlerini belirledi ve bu sayede internetin en pahalı ve en ucuz olduğu ülkeler belli oldu.
5- Belarus (10.46 dolar)
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94- Rusya (9.77 dolar)
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103- İran (8.2 dolar)
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112- Sri Landa (5.65 dolar)
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121- Ukrayna (5 dolar)
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İnternetin en pahalı olduğu ülkeler ise şöyle...
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14Moritanya (768.16 dolar)
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15Papua Yeni Gine (571.67 dolar)
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16Nambiya (383.83 dolar)
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17Listenin 14'üncü sırasında yer alan Türkiye'deki ortalama internet fiyatı ise aylı 15.96 dolar
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İŞTE EN HIZLI İNTERNETE SAHİP OLAN ÜLKELER (TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?)Speed test verilerine göre, dünya genelindeki internet hızı ortalaması 52.16. İşte aynı listeye göre, en hızlı internete ev sahipliği yapan ülkeler...
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1930- İrlanda: 56.43 Mbps
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2029- Malezya: 57.64 Mbps
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2128- Tayvan: 61.86 Mbps
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2227- Malta: 62 Mbps
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2326- Belçika: 63.85 Mbps
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2425- Almanya: 65.19 Mbps
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2524- İsrail: 69.24 Mbps
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2623- Barbados: 70.37 Mbps
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2722- Litvanya: 71.37 Mbps
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2821- Portekiz: 73.65 Mbps
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2920- Yeni Zelanda: 83.96 Mbps
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3019- Hollanda: 86.14 Mbps
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3118- Çin: 86.88 Mbps
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3217- Japonya: 88.97 Mbps
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3316-Kanada: 91.05 Mbps
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3415- Danimarka: 91.27 Mbps
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3514- Macau: 93.44 Mbps
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3613- Fransa: 96.14 Mbps
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3712- Norveç: 98.72 Mbps
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3811- Lüksemburg: 101.48 Mbps
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3910- İsviçre: 104.2 Mbps
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409- İspanya 105.03 Mbps
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418- İsveç: 106.76 Mbps
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427- ABD: 107.28 Mbps
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436- Macaristan: 108.78 Mbps
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445- Güney Kore: 114.31 Mbps
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454- Romanya: 129.91 Mbps
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463- Hong Kong: 136.72 Mbps
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472- İzlanda: 153.3 Mbps
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481- Singapur: 185.25 Mbps
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49Türkiye 18.76 Mbps ile listenin 84'üncü sırasında yer aldı.