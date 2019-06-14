İşte Uber'in uçan taksisi

Uluslararası taksi şirketi Uber, son dönemde yoğun mesai harcadığı uçan taksi modeline ve duraklarına ait detaylı fotoğrafları paylaştı.
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Bilim kurgu filmlerinden görmeye alışkın olduğumuz uçan otomobillerin hayatımıza girmesi için geri sayım başladı.
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Zira Uluslararası taksi şirketi Uber, bu hayalin gerçek olması için pek çok somut atıyor.
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Uber, dünyadaki ilk ‘‘uçan taksi’’ uygulaması için seçilen pilot şehirlerin Melbourne, Dallas ve Los Angeles kentleri olduğunu ilan etmişti.
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Uber bu proje kapsamında Safran Cabin ile iş birliği yaptı. Söz konusu iş birliği sonucunda ortaya çıkan araca ait detaylı görseller de gelmiş durumda.
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Uber uçan taksi modeline ait detaylı fotoğrafları paylaştı.
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Söz konusu araca dair bir başka bilgi ise hızı. Uçan taksi saatte 240 kilometre hızda uçabilecek ve fosil yakıtları kullanmayacak.
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UÇAN TAKSİ NE ZAMAN KULLANIMA GİRECEK?
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Melbourne’deki test uçuşları 2020’de, ticari uçuşlar ise 2023 yılında başlayacak.
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İşte Uber tarafından paylaşılan ve aracın iç dizaynını detaylı bir şekilde gösteren kareler...
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